Правительство установило размер прожиточного минимума в 2021 году

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей, сообщила пресс-служба правительства.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, говорится в сообщении на сайте правительства.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Ранее президент России Владимир Путин запретил снижать МРОТ. Он заявлял, что вопрос о МРОТ «очень чувствительный и затрагивает практически всех работников». Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по России, прожиточного минимума пенсионеров – 86%, прожиточного минимума детей – 97%.