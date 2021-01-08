«Британский» штамм коронавируса выявлен в Южной Америке

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8 января, пятница | Последнее обновление — 22:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Снежная лавина накрыла пять домов под Норильском
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Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны?
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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«Британский» штамм коронавируса выявлен в Южной Америке
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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Великобритании, выявлен в Перу, сообщила министр здравоохранения республики Пилар Массетти.
«В нашей стране обнаружен новый вариант [вируса], который циркулирует в Европе», – приводит слова Массетти ТАСС. Министр здравоохранения Перу уточнила, что новый штамм был обнаружен у женщины, проживающей в Лиме.
Согласно последним данным, в Перу насчитывается более 1 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 38 тыс.
Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.
Берлин назвал условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС
Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер.
При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.
Во вторник президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.
Британия призвала не допустить победы России в пандемии
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Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс.
По ее словам, Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов – это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – сказала дипломат.
Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.
Также Пирс подчеркнула, что США и Великобритании нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после пандемии, заключила она.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин.
Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.
Украина решила узнать, «что собой являет российская вакцина»
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Глава минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V».
«Компания «Биолек» подала заявку в государственный экспертный центр. Это только заявка (…) Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей – все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что собой являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», – передает слова Степанова РИА «Новости».
Он отметил, что вокруг российской вакцины «Спутника V» много «большой политики».
«Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины», – сказал министр.
Глава минздрава страны добавил, что его ведомство способно обеспечить Украину вакцинами «ведущих мировых производителей».
Ранее харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.
Украинская компания подтвердила заявку на регистрацию «Спутника V»
Харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Она сообщила, что «было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак» производства Центра имени Гамалеи, передает ТАСС.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.
Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцин от коронавируса
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен отстранить государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» от приобретения вакцин от коронавируса из-за действий ее руководства по дискредитации страны.
«Думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет исполнять эту техническую функцию по закупке вакцин, поскольку мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев», – сказал он, передает ТАСС.
Министр обвинил генерального директора предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в дискредитации государства перед мировым сообществом. «Вследствие его действий начали ухудшаться наши позиции на переговорах (по поставкам вакцин), и это уже не шутки», – добавил министр.
Между тем ранее Жумадилов обвинил министра здравоохранения в затягивании и срыве переговоров по закупке вакцины. Степанов в среду отверг эти обвинения и сообщил, что Украина в ближайшее время подпишет новые договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.
Тем временем СМИ сообщили, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы.
В начале января глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний.
Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины», а председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса невозможно зарегистрировать в стране.
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Врач в США умер после прививки вакциной Pfizer
В США 56-летний врач Грегори Майкл скончался после прививки вакциной американской компании Pfizer и германской BioNTech, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на его жену.
По словам супруги покойного Хайди Некельманн, мужчина привился 18 декабря, а спустя 16 дней умер. «По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет», – передает слова Некельманн РИА «Новости».
Жена рассказала, что Майкл вел активный образ жизни, не курил и изредка пил алкоголь. Он также проходил медицинское обследование, в ходе которого не было выявлено никаких заболеваний.
Спустя три дня после вакцинации на руках и ногах Майкла появились красные пятна, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. Врачи обнаружили у него острую нехватку тромбоцитов. Мужчине диагностировали идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру – заболевание, при котором организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Попытки медиков спасти мужчину были безуспешны, 3 января он скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.
В пресс-службе Pfizer заявили, что проводят расследование по факту гибели Майкла. В компании добавили, что не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины.
Ранее сообщалось, что после прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек.
Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.
«Спутником V» вакцинировались более 1 млн россиян
К настоящему моменту в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
«Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы «Спутником V», – говорится в Twitter-аккаунте производителя вакцины.
С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.
Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19.
После прививки Pfizer в Норвегии умерли два человека
В Норвегии умерли два человека, сделавшие прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.
«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Представители агентства проверят, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации. В агентстве добавили, что сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
Это не первые сообщения о смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел коронавирсной инфекций.
Назван идеальный момент для вакцинации от COVID
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Переболевшим коронавирусом нужно проходить вакцинацию от COVID, когда количество тел снижается до показателей «серой зоны», заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
По словам вирусолога, производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения иммунитета, но у всех них есть показатель, который называется «серой зоной». «Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», – цитирует «Ura.ru» Чепурнова.
Он уточнил, что наличие антител в организме необходимо проверять с периодичностью в полтора месяца, поскольку их число постепенно сокращается. Эксперт также предупредил, что пока у человека высокий уровень антител, лучше не ставить прививку от коронавируса, так как она может оказаться неэффективной.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что к настоящему моменту в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более 1 млн человек.
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Малышева назвала тех, кому необходимо в первую очередь вакцинироваться от COVID
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Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила группы людей, кому необходимо как можно скорее сделать прививку от коронавируса.
По словам медика, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.
«Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 %», – написала Малышева в своем Instagram. Также вакцинация, по словам телеведущей, необходима людям старше 65 лет.
Детям же прививку делать не нужно, добавила Малышева, поскольку они «практически не болеют, практически не умирают от коронавируса».
Она также пояснила, что прививку делать не надо тем, кто переболел COVID-19. «Официальные рекомендации не предусматривают вакцинацию раньше, чем через шесть месяцев после перенесенной болезни», – отметила врач.
«Вакцина либо полностью защитит вас от болезни, либо защитит от тяжелого течения коронавируса. Кроме того, вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех, и резко ослабит коронавирус», – подчеркнула Малышева.
Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.
Глава ЕК ответила на вопрос о закупках вакцины «Спутник V»
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Страны Евросоюза должны покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры, сейчас ЕС достаточно уже заказанных препаратов, сказала на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Есть только один формат переговоров – общий для 27 государств-членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 млрд вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС», – сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о вакцине от коронавируса российского производства «Спутник V».
Глава ЕК добавила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, проходит процедуру утверждения и исследования со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). «То есть мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах», – передает ее слова РИА «Новости».
Глава Еврокомиссии в пятницу анонсировала обновление контракта с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 млн доз вакцины от коронавируса к уже заказанным 300 млн.
«Еврокомиссия рада объявить о заказе дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer, первая партия из них в 75 млн доз может начать поставляться уже в конце 2021 года», – передает слова фон дер Ляйен ТАСС.
Она отметила, что заказанных посредством контрактов Еврокомиссии с фармацевтическими компаниями вакцин от коронавируса хватит для вакцинирования более 80% населения стран объединения.
Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).
Телеведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай.
Кудрявцева рассказала, что перед Новым годом после похода на елку заболела ее дочь Маша. Поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает, передает РИА «Новости».
Телеведущая планировала провести каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны заранее сдать тест на коронавирус. Результат анализа был положительным, и звезде пришлось отменить поездку.
Кудрявцева отметила, что болезнь проходит в легкой форме. Комментаторы посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления.
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За минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге – 3341, Московской области – 1097.
Привившийся вакциной Pfizer американский конгрессмен заболел COVID-19
Член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer, сообщил, что заболел коронавирсной инфекций.
«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», – сообщил Брэйди, передает РИА «Новости».
Ранее в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
В России за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге – 3341, Московской области – 1097. Всего в стране выявлено 3 308 601 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 685 723 человек, из них 23 055 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 445 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 59 951 человек.
Накануне, 5 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 246. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 29.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек
В Норвегии умер третий человек, которому была сделала прививка от коронавируса, сообщила администрация коммуны Сула на юге страны. В конце декабря 2020 года в Норвегии стартовала вакцинация препарата производства Pfizer и BioNTech.
«Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка [от коронавируса]», – приводит ТАСС слова главного врача населенного пункта Пернилле Хегре Серенсена.
Вакцина была введена 82-летнему пациенту 5 января, однако власти не связывают его смерть, наступившую 6 января, непосредственно с вакцинацией, указано в сообщении коммуны. Выяснением того, могла ли вакцина спровоцировать летальный исход, займутся специалисты.
Ранее Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что после прививки от коронавируса американской компании Pfizer в Норвегии умерли два человека.
Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.
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