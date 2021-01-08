Илон Маск высмеял участников штурма Капитолия

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8 января, пятница | Последнее обновление — 15:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польский суд начал рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров
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Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны?
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Илон Маск высмеял участников штурма Капитолия
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил фотографию одного из участников беспорядков в Капитолии, посмеявшись над причиной протестов в Вашингтоне.
На своей странице в Twitter Маск опубликовал фото, на котором изображен 33-летний протестующий Джейк Анджели, ставший знаменитым из-за одежды, в которой пришел к Капитолию. Сторонник Трампа ворвался в здание в меховой шапке с рогами, с голой грудью, размахивая флагом США.
«Вот что случается, когда отменяешь (фестиваль) Burning Man», – гласит подпись на фотографии Анджели, позирующего с флагом в зале Конгресса, которую разместил Маск.
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Организаторы американского фестиваля музыки и искусства Burning Man («Горящий человек») в 2020 году отменили мероприятие из-за коронавируса. Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок, начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. Завершается мероприятие сожжением огромной статуи человека.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.
Новый российский мотоцикл Ural вызвал восхищение в США
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В США восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод, говорится в статье на американском портале Cycle World.
Модель была выпущена ограниченной серией из 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл, передает РИА «Новости».
В материале портала отмечается, что в новом Ural были расширены внедорожные возможности базовой модели Gear Up. На версии GEO установлены регулируемые амортизаторы Nitron, шины Heidenau и выхлопная система GPR (одобренная только для использования на бездорожье). Также транспортное средство оборудовано новыми багажными стойками сзади и спереди коляски. На мотоцикле установлены защитные дуги, дополнительное освещение, крепление для GPS и двойной USB-слот для зарядки.
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Американский автор подчеркивает необычайную практичность новой версии мотоцикла, способного передвигаться по бездорожью. В Ural Gear Up GEO «есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов», отмечается в статье. Кроме того, у мотоциклов Ural есть задняя передача, которая, по мнению автора, была бы очень удобной и на некоторых двухколесных мотоциклах.
Стоимость мотоцикла с коляской мощностью в 41 лошадиную силу, пишет американский автор, лишь подчеркивает все противоречие продукции Ural, совмещающей в себе анахроническую концепцию оборудованного коляской мотоцикла с практичностью, обезоруживающим внешним видом и утилитарностью, что «делает Ural не просто очаровательной диковинкой».
Ранее стало известно, что российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos.
Стало известно о падении популярности Навального в России
Капитал блогера Алексея Навального, построенный на крупных биткоин-переводах, поступающих с одних и тех же адресов, в начале 2021 года испытывает серьезные проблемы. В настоящее время на счета биткоин-кошельки Навального и его соратников не поступают крупные пожертвования, необходимые для минимальной оплаты работы региональной структуры блогера.
«26 ноября 2020 года штабы Навального в очередной раз пожаловались на отток сторонников и сокращение количества ежемесячных пожертвований, что может привести к закрытию региональных отделений. Так, в почтовой рассылке для сторонников штабов Навального было указано, что многие сторонники, даже те, кто ранее регулярно присылал пожертвования, не смогут оказать финансовую помощь. При этом следовала просьба удвоить платеж, чтобы закрыть долги штабов», – говорится в сообщении канала «Фонд Бабла с коррупцией» в «Яндекс.Дзене».
Ранее стало известно, что штабы Навального на месяц задерживают сотрудникам зарплаты: сбор пожертвований за сентябрь не был завершен в конце октября. В конце октября на выплату сентябрьских зарплат все еще не хватало 1,5 млн рублей. А из-за нехватки финансирования команда Навального теряет кадры, представителей в регионах. Также в СМИ была опубликована информация о том, что бывшие и действующие активисты Навального ищут новую работу, при том что в окружении Навального отрицали проблему нехватки кадров.
Один из региональных руководителей штабов Навального рассказывал журналистам, что его принцип – «вкладываться не в людей, а в структуру, ведь людей, которые работают не за деньги, а за идею, всегда можно найти». Уточняется, что с начала 2020 года региональная сеть штабов Навального потеряла пять отделений, а с начала создания всей сети в 2017-2018 годов сократилась на 60%. Как отмечается в сообщении, заметно поредели ряды подписчиков в различных интернет-каналах Навального.
Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями.
Политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин.
В свою очередь юрист Илья Ремесло отметил, что «фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей предостаточно». По словам юриста, «люди, которые называют себя борцами с коррупцией, бессовестно похитили и потратили сотни миллионов на отдых, жилье, дорогие автомобили». «Навальный и его «борцы с коррупцией» являются самыми обычными жуликами, в действиях которых есть состав множества статей УК РФ – «Мошенничество», «Растрата», «Легализация преступно нажитых денежных средств», – сказал эксперт.
За период с 2017 по 2020 год блогер и члены его семьи совершили 22 поездки за границу. В числе любимых стран Навальных – США (в общей сложности четыре поездки), Испания и Германия (по три поездки), а также Италия, Австрия и Таиланд (по две поездки). Также семья Навального посещала Францию, Грецию, Египет и Латвию.
Также появлялась информация, что Навальный проживал в четырехкомнатной квартире площадью площадью 158,7 кв.м. с арендой около 200 тыс. рублей в месяц, а также оплачивал проживание дочери в Стэнфордском университете в США.
Начальник ГРУ рассказал о самом сложном в жизни согласии, связанном с Путиным
Начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время его визита в Сирию.
«Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги», – передает РИА «Новости» слова Костюкова.
Он отметил, что люди, обеспечивавшие безопасность президента, отнеслись к своим обязанностям максимально ответственно. «У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой», – подчеркнул начальник ГРУ.
Глава Генштаба в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1» также рассказал, как удалось организовать поездку Путина в Дамаск. А министр обороны Сергей Шойгу сравнил визит Путина в Сирию с триллером «похлеще голливудского».
Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Названа дата начала работ по укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании
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Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», возобновит укладку труб у берегов Дании 15 января, сообщили в датском энергетическом агентстве.
«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства «Северного потока – 2». Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать газопроводу «Северный поток – 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.
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Умер Народный артист России Валерий Хлевинский
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Народный артист России Валерий Хлевинский, игравший в фильмах «Большая перемена» и «Вечный зов», скончался в возрасте 77 лет, сообщила пресс-служба Московского художественного театра имени Чехова.
«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет», – сказано в сообщении на сайте театра.
Прощание с Хлевинским состоится 11 января в МХТ имени Чехова, похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы.
Валерий Хлевинский родился в 1943 году. В 1969 году окончил школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра «Современник». По приглашению Олега Табакова пришел в 2001 году в Художественный театр, сыграв там в таких спектаклях, как «Нули», «Последняя жертва», «Кошки-мышки», «Белая гвардия», «Обрыв». Актер играл в фильмах, признанных классикой советского кинематографа: «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов».
В США объявили конец американской эры
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Беспорядки в Конгрессе США являются признаком того, что Соединенные Штаты начинают приходить в упадок на международном уровне, заявил глава Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас.
«Мы видим кадры, которые я никогда не думал, что мы увидим в Соединенных Штатах. В некоторых других столицах – да, но не здесь [в Америке]», – написал Хаас в своем Twitter.
«Вряд ли после этого другие будут смотреть на нас как раньше, с уважением или почтением. Если у постамериканской эры есть определенная дата начала, то почти наверняка сегодня», – заключил глава Совета по международным отношениям в США.
Слова Хааса прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Хаас написал то, о чем мы говорим уже давно: несмотря на накопленную совокупную мощь, США уже не могут играть роль безусловного глобального гегемона. Это время ушло, американский «однополярный момент» позади – и его не вернуть. По моей оценке, конец полного доминирования США на мировой арене наступил раньше», – заявил он.
Пушков согласился, что 6 января США «продемонстрировали такую степень внутреннего разлада и неустойчивости, что это окончательно лишает их надежды на продление «американской эры».
«Конец истории, в который так истово верили в Вашингтоне, не случился. История беспощадна, она никогда не заканчивается и неумолимо движется вперед», – подчеркнул сенатор.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позднее полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Глава совета по нацбезопасности Белого дома по России подал в отставку
Старший директор совета национальной безопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал заявление в отставку, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Райан Тулли уволился из Совета нацбезопасности. Он был старшим директором по делам Европы и России. Мне сказали, что он ушел после вчерашних событий в Капитолии США», – написала Джейкобс в Twitter.
Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Белого дома подали в отставку после событий в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
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Полковник запаса предупредил о новой глобальной угрозе для России
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Серьезной угрозой для России могут стать вооруженные силы Китая, поскольку КНР создает высокотехнологичное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.
«Программа перевооружения Китая с использованием новых технологий очень серьезная. Китай уходит в отрыв от всего мира по эффективности вооруженных сил», – рассказал Жилин Ura.ru.
По его словам, Китай в ближайшее время может стать серьезным оппонентом России. Полковник добавил, что развитая китайская экономика и мобилизованность вооруженных сил страны создают угрозу в случае вооруженного столкновения. Жилин отметил, что флот КНР превосходит по технологичности морские силы России и США.
«Китай применил оружие, основанное на волновой технологии. Оно влияет на психику больших групп, делая людей безвольными», – добавил Жилин.
В свою очередь полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что Китай является союзником России, поэтому опасаться вооружения страны не стоит. «Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России на море. Китай будет противостоять США», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу.
Шендерович назвал причину получения гражданства Израиля
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Публицист Виктор Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в России может «сложиться ситуация бегства», особенно после убийства политика Бориса Немцова.
При этом писатель в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем.
«В любую секунду может сложиться ситуация бегства. Мне странно об этом говорить, потому что с чего бы вдруг, да? Но в последние годы, после убийства Немцова, скажем, совершенно ничего не исключаю. Но никакого бегства сейчас нет. Я вернулся. Для меня, кажется, довольно принципиально возвращаться и говорить то, что я говорю из Москвы, а не из других краев», – передает слова Шендеровича Ura.ru.
По словам публициста, сейчас он будет чаще находиться в Израиле, так как у него есть несколько идей телевизионных проектов.
Оформление израильского гражданства Шендерович начал в ноябре 2020 года. Он заявлял, что в этой стране живут «десятки его добрых знакомых, родных и друзей».
Напомним, что Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности».
Умерла звезда «Полицейской академии»
Актриса Мэрион Рэмси, сыгравшая курсанта Лаверн Хукс в комедии «Полицейская академия», скончалась в возрасте 73 лет, сообщает Deadline со ссылкой на команду менеджеров Roger Paul Inc.
Актриса умерла в Лос-Анджелесе, причина ее смерти не называется, однако известно, что в последние дни Рэмси болела, передает РИА «Новости».
Рэмси начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, однако известность ей принесла роль в «Полицейской академии» в 1984 году. Позже она сыграла в пяти сиквелах комедии.
Напомним, в январе 2018 года в возрасте 74 лет скончался режиссер «Полицейской академии» Хью Уилсон.
Горбачев увидел в беспорядках в Вашингтоне гибель США как государства
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Беспорядки в Вашингтоне явились предвестником гибели Соединенных Штатов как государства, штурм Капитолия был заранее разработан известными силами, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
«Но беспорядки – не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», – цитирует Горбачева «Интерфакс».
По мнению экс-президента СССР, в скором времени гонка вооружений будет прекращена, так как люди осознают ее фатальные последствия. Как заявил Горбачев, в свое время ему удалось добиться подписания Договора о разоружении, поскольку стороны «хотели мира».
«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях», – сказал он.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
В Бундестаге призвали обезопасить «Северный поток – 2» от США на уровне ЕС
Глава комитета правительства Германии по энергетике Клаус Эрнст заявил, что создания одного фонда поддержки проекта газопровода «Северный поток – 2» недостаточно – нужны дополнительные меры на уровне Евросоюза.
«Независимо от этого (создания фонда) Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, которые пытаются отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», – передает слова Эрнста РИА «Новости».
Ранее парламент федеративной земли Мекленбург – Передняя Померания поддержал инициативу правительства Германии по созданию экологического фонда, который защитит интересы участников проекта газопровода «Северный поток – 2».
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода.
Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.
В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
Boeing согласилась выплатить штраф по делу о сговоре вокруг 737 MAX
Компания Boeing выплатит 2,5 млрд долларов в качестве штрафа в рамках урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 MAX, сообщило Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.
Компания заплатит 244 млн долларов в качестве штрафа Министерству юстиции США, 1,77 млрд долларов в качестве компенсации клиентам, а также 500 млн долларов в качестве компенсации в фонд жертв авиакатастроф, передает ТАСС.
«Трагические крушения рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines вскрыли факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников одного из ведущих мировых авиапроизводителей», – приводятся в сообщении слова и. о. помощника генерального прокурора США Дэвида Бернса.
Как следует из документов, компания признала, что двое ее сотрудников передали неполные сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX. В мае того же года авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая. Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.
В начале декабря 2020 года Boeing 737-8 MAX выполнил первый авиарейс после разрешения возобновить полеты. При этом 22 декабря испытательный полет самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Air Canada пришлось прервать в связи с неисправностью двигателя.
Врач в США умер после прививки вакциной Pfizer
В США 56-летний врач Грегори Майкл скончался после прививки вакциной американской компании Pfizer и германской BioNTech, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на его жену.
По словам супруги покойного Хайди Некельманн, мужчина привился 18 декабря, а спустя 16 дней умер. «По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет», – передает слова Некельманн РИА «Новости».
Жена рассказала, что Майкл вел активный образ жизни, не курил и изредка пил алкоголь. Он также проходил медицинское обследование, в ходе которого не было выявлено никаких заболеваний.
Спустя три дня после вакцинации на руках и ногах Майкла появились красные пятна, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. Врачи обнаружили у него острую нехватку тромбоцитов. Мужчине диагностировали идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру – заболевание, при котором организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Попытки медиков спасти мужчину были безуспешны, 3 января он скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.
В пресс-службе Pfizer заявили, что проводят расследование по факту гибели Майкла. В компании добавили, что не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины.
Ранее сообщалось, что после прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек.
Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.
Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на передаче власти новой американской администрации Джозефа Байдена.
«Конгресс сертифицировал результаты [всеобщих американских выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», – заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter действующего президента США.
«Сейчас необходимо исцеление и примирение», – добавил американский лидер.
«Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки», – заявил глава Белого дома.
Трамп заверил, что его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты прошедших в США выборов и обеспечить честный подсчет голосов. «Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию», – подчеркнул американский лидер. «Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы <...> обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам», – отметил глава Белого дома.
Президент Соединенных Штатов заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. «Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», – заявил американский лидер.
Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп объявил, что 20 января произойдет передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.
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