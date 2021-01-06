Китай пообещал ответить на санкции США против платежных приложений

Пекин примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний после того, как в США ввели санкции в отношении восьми китайских платежных приложений, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы призываем американскую сторону уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, уважать правила международной торговли, предоставлять открытую, справедливую и недискриминационную среду для ведения бизнеса иностранным компаниям, в том числе и китайским. Конечно же, китайская сторона примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний», – заявила Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что эти действия США еще один пример использования государственной силы под предлогом защиты национальной безопасности для давления и психологического террора в отношении иностранных компаний, передает РИА «Новости».

Представитель МИД КНР отметила, что принятые США меры скажутся на китайских компаниях, но самое важное, по ее словам, что они нанесут больше ущерба интересам американских потребителей.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими восемь китайских приложений мобильных платежей, говорится в тексте Трампа. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля – примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер.