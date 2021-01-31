Онколог рассказал, кому не надо делать прививку от COVID

Больным, у которых только выявили онкозаболевание, пациентам, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии не нужно делать прививку от коронавируса, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Онколог уточнил, что пациентам, у которых только выявлено заболевание или специальное лечение находится на начальной стадии, нет необходимости в вакцинировании, так как «для них более важно начать вовремя лечение», передает РИА «Новости».

Не нужно, по словам врача, также прививаться больным, у которых серьезная агрессивная химиотерапия или лучевая терапия. Кроме того, не стоит делать прививку больным в ремиссии и в стабилизации

Каприн подчеркнул, что важнее всего перед вакцинацией пациентам с онкозаболеваниями проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями.