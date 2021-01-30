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Координатор ФБК в Поволжье объяснил подоплеку незаконных акций в России
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Призывы сторонника Алексея Навального Леонида Волкова идти на несанкционированные митинги 31 января являются «чистейшей подставой». Незаконные акции – заказ США, которые пытаются любой ценой заморозить проект газопровода «Северный поток – 2» и ищут причины ввести новые санкции, заявил координатор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Поволжье Михаил Мурыгин.
Вашингтон давно хочет продавать сжиженный газ в Европу, но проект трубопровода с российским газом по более низкой цене мешает этим планам. Народ «просто начали открыто юзать с момента «отравления» Навального, сообщил Мурыгин на своей странице во «ВКонтакте».
«Поймите, сейчас у них следующая задача: устроить рубилово с ментами и беспорядки, дать тем самым красивую картинку для Европы. Мало того, что убивают химическим оружием массового поражения (пишу и смеюсь), так еще в стране хаос! Дворец! Аквадискотека! Комната для грязи! Фрау Меркель, работать с ними нельзя!», – написал координатор фонда.
Мурыгин обратил внимание на то, что Навальный и Волков, а также члены их семей уже несколько лет находятся в США и Европе. Также, его словам, в ФБК сейчас творится хаос, поэтому его члены вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций. Кроме того, он рассказал, что сторонники Навального даже не пытались подавать уведомления на проведение демонстраций 23 и 31 января, нарушив тем самым законную формальность. Поскольку юридически митинги незаконны и по российскому, и по европейскому законодательству, Европейский суд по правам человека не удовлетворит оспаривание штрафов за участие в акциях, отметил Мурыгин.
«Я всегда был за любой протест, всегда за митинги, всегда за выражение людьми своего мнения.
Но сейчас вас тупо подставляют и пуляют, как торпеды. И если даже я, человек, который работал руководителем штаба, организовывал все самые крупные митинги Навального в Саратове, кто вел его президентскую кампанию, наблюдение и кто знает как там все на самом деле, а не по картинке в YouTube, говорю это, подумайте», – обратился Мурыгин к своим подписчикам.
Координатор ФБК предупредил, что участников митингов после задержаний ждет предательство со стороны людей Навального, приводя в качестве доказательств собственный пример.
«Мой штаб был всегда в пятерке или десятке лучших. Я был реально на хорошем счету. Вы все меня знаете, я занимался штабом 24/7(!) И даже меня кинули, своего же координатора (сейчас у меня минус 500 тыс. штрафов: часть за митинги, часть за расследование). Представьте, ты делаешь штабное расследование в сфере госзакупок, это расследование проверяют и согласовывают, потом на тебя подают в суд, и они говорят: «Чувак, пока. Мы тебя не знаем. Ну, попробуй посудиться. Оплачивать не будем», – сообщил он.
Тем временем заявление Мурыгина прокомментировала супруга лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия, которая согласилась с мнением координатора ФБК в Поволжье. «Собиралась написать примерно то же, но покороче. Однако даже лучше, когда это делает прозревший навальнист», – написала женщина в Twitter.
Ранее следователи объявили в розыск руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за видеозаписей, на которых он призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Жена Навального и Волков атаковали Слепакова
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Сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста Семена Слепакова за стихотворение, в котором он описал прошедшие в России митинги.
В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. «Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер «а эм эр» – так, например, он описал нападение на машину с «мигалкой». Шоумен упомянул и драку митингующего с обеспечивающим правопорядок сотрудником ГАИ, и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.
В ответ Юлия Навальная и бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков начали нападки на юмориста. Так, жена Навального написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.
Вместе с ними критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Однако среди комментаторов были и те, кому стихотворение понравилось. Они, напротив, высказывались в поддержку артиста.
Ранее Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял отдыхающих на Мальдивах звезд, которые, лежа под пальмой на белом песке, призывали молодежь выходить в России на незаконные акции протеста.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением
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Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в России по указке Кремля.
Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков.
Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в России в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков».
Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения.
Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него.
Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент России приходится «очень туго».
Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.
В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.
Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте».
Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей
Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама.
В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров.
Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом
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Уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве, грозит до 10 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло.
Чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву предъявили обвинение за нападение на сотрудников ОМОН на несогласованной акции в Москве. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину.
«Наказание для обвиняемого зависит от того, существенные ли повреждения были получены сотрудниками правоохранительных органов, которых он атаковал. Если это легкий вред здоровью, то есть не представляющий угрозу для жизни и здоровья, то это, соответственно, до пяти лет лишения свободы. Если это уже что-то большее и ему будет назначено наказание по совокупности эпизодов, то здесь уже может быть от пяти до десяти лет лишения свободы», – говорит Ремесло.
Он уточняет, что в России сроки полностью не складываются, как в Америке, поэтому наказание за все три эпизода преступлений будут складываться только частично, на усмотрение суда. То есть если будет доказано участие Джумаева в нескольких эпизодах, то его срок скорее всего будет начинаться минимум от пяти лет.
«Под залог его тоже не выпустят, безусловно, потому что Следственный комитет уже сказал, что будет просит заключить его под стражу. В случае, когда человек сам не явился, понимал, что делает, тем более, что он двигался в сторону границы и намеревался скрыться, то в такой ситуации его никогда и никто не отпустит уже», – заключил юрист.
Напомним, на несогласованной акции в Москве 23 января молодой человек якобы нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Позже стало известно, что уроженец Чечни сразу после драки уехал в Псков и скрывался у матери, где правоохранителям удалось его задержать.
Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что если Джумаев действительно нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.
Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия
Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости».
«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат.
Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
«В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка».
Против спонсора Навального возбуждено уголовное дело
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей, сказано на сайте СК.
Как отмечается в сообщении, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), фактическим руководителем которого был блогер Алексей Навальный. Сейчас спонсор ФБК объявлен в розыск, по имеющимся данным, он скрывается на Украине. Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений, говорится в сообщении.
В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК.
США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии
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Россия и Турция должны незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии и отозвать оттуда иностранных наемников, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.
«Мы призываем все внешние стороны, включая Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить любое военное вмешательство в Ливию. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию незамедлительно инициировать вывод своих сил из страны и убрать иностранных наемников и военных марионеток, которых они наняли, финансировали и поддержали в Ливии», – приводятся слова Миллса на сайте миссии США в ООН.
Представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон беспокоят продолжающиеся обнаружения мест массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также «масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны». По словам Миллса, для независимого расследования международная миссия должна получить «безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию Ливии».
Россия неоднократно отвергала свое присутствие в Ливии. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего.
Посольству США вручили ноту из-за распространения антироссийских фейков
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Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, говорится в заявлении МИД России.
«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – говорится в документе, размещенном на сайте МИД.
Представителю США, вызванному в МИД, как отметили в ведомстве, 27 января вручена нота протеста с предупреждением, «что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».
Отмечается, что предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре». «Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией», – подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что тем самым «нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ».
«Эти документы США подписали. Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их «кураторов», игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями», – говорится в сообщении.
В дипведомстве также обратили внимание на масштабное распространение «фейков» о России американскими цифровыми платформами.
«Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как «нападки на свободу слова». Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ», – констатировали в МИД.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.
Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января.
На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США
Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом.
«Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС.
По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы.
Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике.
Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям».
Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».
МИД раскритиковал действия ЕС вокруг ситуации с Навальным
Действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов, заявили в МИД России.
«Несмотря на признание неработоспособности так называемых «пяти принципов» отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Апогеем недружественных шагов, как подчеркнули в ведомстве, стали действия в связи с так называемым «отравлением» Навального, что «поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом.
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что только жесткие санкции способны заставить Россию поменять свою политику «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему польский руководитель посмел сделать столь радикальное заявление.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Эксперт оценил шансы американцев сорвать продление СНВ-3
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«В Сенате достаточно лишь одного демократа, голосующего против продления СНВ-3, чтобы республиканцам удалось полностью заблокировать эту идею», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя выступление конгрессменов-республиканцев против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на пять лет.
«Республиканцы действительно могут сорвать процесс продления СНВ-3. Чтобы этого не допустить, администрация Байдена может найти какую-то процедурную уловку и не отправлять документ на одобрение Конгресса под предлогом того, что это не новый договор, а продление старого, поэтому его можно не утверждать. Тогда для подписания ДСНВ не будет препятствий», – объяснил политолог-американист Малек Дудаков.
Однако в случае, если договор СНВ-3 все же будет отправлен на рассмотрение Конгресса, есть опасность, что достаточное количество голосов для его продления не наберется. «А в Сенате сейчас ровно половина мест за республиканцами. Демократы имеют перевес лишь в один голос вице-президента Камалы Харрис. Поэтому достаточно хотя бы одного демократа, голосующего против продления ДСНВ, чтобы заблокировать эту идею», – рассказал политолог.
«При этом такая спешная ратификация договора российской стороной была вполне логичной. Для России продление СНВ-3 – приоритетный вопрос, и вчера мы поступили в соответствии с поговоркой «куй железо, пока горячо». Ведь пока Джо Байден настроен на подписание ДСНВ, лучше поторопиться и не дожидаться нового ухудшения отношений, которое отложит этот вопрос в долгий ящик», – заключил Дудаков.
Накануне старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию Джо Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет.
«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы», – приводит ТАСС текст заявления республиканцев, опубликованного на сайте комитета по иностранным делам.
Напомним, во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение.
В МИД подчеркнули, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений шагом в правильном направлении. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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Стрелки часов Судного дня оставили на месте
Стрелки часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, которое они занимали в 2020 году, за 100 секунд до ядерной полуночи, сообщила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.
«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи – 100 секунд», – цитирует Бронсон РИА «Новости».
Она добавила, что пандемия коронавирусной инфекции стала свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, в том числе на проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата.
В начале 2020 года попечители The Bulletin of the Atomic Scientists решили передвинуть стрелки символических «Часов Судного дня» на 20 секунд вперед. Сейчас их положение ближе всего к «полуночи», нежели когда-либо. Время этих часов отражает состояние обстановки в мире и прогресс в отношении ядерных вооружений, полночь на часах символизирует момент ядерного апокалипсиса.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.
Путин подписал закон о продлении СНВ-3
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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что соглашение продлевает СНВ-3 на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Договор представляет собой пакет документов, в которые входят собственно сам договор, протокол к нему и приложения к протоколу.
«Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами», – отметили в пресс-службе Кремля.
Также в сообщении подчеркивается, что продление Договора отвечает национальным интересам России, а также «позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире». Продление СНВ-3 благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, пояснили в пресс-службе.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией
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В настоящее время необходимости в перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном нет, Соединенные Штаты всегда выступали за диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше – с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», – передает слова посла РИА «Новости».
Как отметил Салливан, между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные «расхождения», но отношения между странами «гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами». По мнению посла, ситуация в двусторонних отношениях отличается от той, что была в года холодной войны. Он также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, между Россией и США наметился прогресс по вопросу продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3).
Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.
Накануне президент России подписал закон о продлении ДСНВ. В Госдепе заявили, что оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора на пятилетний срок.
Захарова рассказала о проблемах в общении МИД с американскими соцсетями
Россия часто сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств со стороны американских социальных сетей и интернет-платформ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос – наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки, когда они не публикуют никакой не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации. Просто ведут обычную информационную работу», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Крым24».
По ее словам, американским компаниям приходится доказывать, что фейковые страницы посольств, которые выдают себя за страницы российских загранучреждений, нужно заблокировать. «Мы с этим сталкиваемся регулярно», – подчеркнула Захарова.
Она отметила, политика компаний американских соцсетей и интернет-платформ особенно вышла наружу и прокатилась ударной волной по всему миру после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа. «Об этом теперь знает весь мир, как себя ведут американские социальные сети и интернет-платформы», – сказала Захарова.
Президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор.
Перед этим в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США.