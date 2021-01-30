|
30 января, суббота | Последнее обновление — 12:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией
Разделы
Все больше и больше россиян выступает за то, чтобы заканчивать эту тягомотину с Минскими соглашениями и просто вернуть Донецкую и Луганскую Народные республики в родную гавань – естественно, российскую. Однако делать этого нельзя ни в коем случае.
Подробности...
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
Подробности...
Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги?
Подробности...
28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...
В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...
Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В настоящее время необходимости в перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном нет, Соединенные Штаты всегда выступали за диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше – с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», – передает слова посла РИА «Новости».
Как отметил Салливан, между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные «расхождения», но отношения между странами «гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами». По мнению посла, ситуация в двусторонних отношениях отличается от той, что была в года холодной войны. Он также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, между Россией и США наметился прогресс по вопросу продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3).
Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.
Накануне президент России подписал закон о продлении ДСНВ. В Госдепе заявили, что оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора на пятилетний срок.
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
|
|
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия
Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости».
«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат.
Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
«В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка».
США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии
|
|
Россия и Турция должны незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии и отозвать оттуда иностранных наемников, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.
«Мы призываем все внешние стороны, включая Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить любое военное вмешательство в Ливию. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию незамедлительно инициировать вывод своих сил из страны и убрать иностранных наемников и военных марионеток, которых они наняли, финансировали и поддержали в Ливии», – приводятся слова Миллса на сайте миссии США в ООН.
Представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон беспокоят продолжающиеся обнаружения мест массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также «масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны». По словам Миллса, для независимого расследования международная миссия должна получить «безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию Ливии».
Россия неоднократно отвергала свое присутствие в Ливии. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего.
Посольству США вручили ноту из-за распространения антироссийских фейков
|
|
Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, говорится в заявлении МИД России.
«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – говорится в документе, размещенном на сайте МИД.
Представителю США, вызванному в МИД, как отметили в ведомстве, 27 января вручена нота протеста с предупреждением, «что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».
Отмечается, что предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре». «Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией», – подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что тем самым «нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ».
«Эти документы США подписали. Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их «кураторов», игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями», – говорится в сообщении.
В дипведомстве также обратили внимание на масштабное распространение «фейков» о России американскими цифровыми платформами.
«Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как «нападки на свободу слова». Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ», – констатировали в МИД.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.
Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января.
На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США
Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом.
«Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС.
По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы.
Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике.
Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям».
Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».
Эксперт оценил шансы американцев сорвать продление СНВ-3
|
|
«В Сенате достаточно лишь одного демократа, голосующего против продления СНВ-3, чтобы республиканцам удалось полностью заблокировать эту идею», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя выступление конгрессменов-республиканцев против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на пять лет.
«Республиканцы действительно могут сорвать процесс продления СНВ-3. Чтобы этого не допустить, администрация Байдена может найти какую-то процедурную уловку и не отправлять документ на одобрение Конгресса под предлогом того, что это не новый договор, а продление старого, поэтому его можно не утверждать. Тогда для подписания ДСНВ не будет препятствий», – объяснил политолог-американист Малек Дудаков.
Однако в случае, если договор СНВ-3 все же будет отправлен на рассмотрение Конгресса, есть опасность, что достаточное количество голосов для его продления не наберется. «А в Сенате сейчас ровно половина мест за республиканцами. Демократы имеют перевес лишь в один голос вице-президента Камалы Харрис. Поэтому достаточно хотя бы одного демократа, голосующего против продления ДСНВ, чтобы заблокировать эту идею», – рассказал политолог.
«При этом такая спешная ратификация договора российской стороной была вполне логичной. Для России продление СНВ-3 – приоритетный вопрос, и вчера мы поступили в соответствии с поговоркой «куй железо, пока горячо». Ведь пока Джо Байден настроен на подписание ДСНВ, лучше поторопиться и не дожидаться нового ухудшения отношений, которое отложит этот вопрос в долгий ящик», – заключил Дудаков.
Накануне старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию Джо Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет.
«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы», – приводит ТАСС текст заявления республиканцев, опубликованного на сайте комитета по иностранным делам.
Напомним, во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение.
В МИД подчеркнули, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений шагом в правильном направлении. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стрелки часов Судного дня оставили на месте
Стрелки часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, которое они занимали в 2020 году, за 100 секунд до ядерной полуночи, сообщила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.
«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи – 100 секунд», – цитирует Бронсон РИА «Новости».
Она добавила, что пандемия коронавирусной инфекции стала свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, в том числе на проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата.
В начале 2020 года попечители The Bulletin of the Atomic Scientists решили передвинуть стрелки символических «Часов Судного дня» на 20 секунд вперед. Сейчас их положение ближе всего к «полуночи», нежели когда-либо. Время этих часов отражает состояние обстановки в мире и прогресс в отношении ядерных вооружений, полночь на часах символизирует момент ядерного апокалипсиса.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.
Путин подписал закон о продлении СНВ-3
|
|
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что соглашение продлевает СНВ-3 на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Договор представляет собой пакет документов, в которые входят собственно сам договор, протокол к нему и приложения к протоколу.
«Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами», – отметили в пресс-службе Кремля.
Также в сообщении подчеркивается, что продление Договора отвечает национальным интересам России, а также «позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире». Продление СНВ-3 благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, пояснили в пресс-службе.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Захарова рассказала о проблемах в общении МИД с американскими соцсетями
Россия часто сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств со стороны американских социальных сетей и интернет-платформ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос – наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки, когда они не публикуют никакой не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации. Просто ведут обычную информационную работу», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Крым24».
По ее словам, американским компаниям приходится доказывать, что фейковые страницы посольств, которые выдают себя за страницы российских загранучреждений, нужно заблокировать. «Мы с этим сталкиваемся регулярно», – подчеркнула Захарова.
Она отметила, политика компаний американских соцсетей и интернет-платформ особенно вышла наружу и прокатилась ударной волной по всему миру после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа. «Об этом теперь знает весь мир, как себя ведут американские социальные сети и интернет-платформы», – сказала Захарова.
Президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор.
Перед этим в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США.
Талибы опровергли «вознаграждение» от России за «убийство американских солдат»
Москва не предлагала талибам вознаграждение за убийства американских солдат в Афганистане, информация об этом является абсолютной неправдой, заявил заместитель главы политического офиса запрещенного в России движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
Станакзай заявил, что «это абсолютная ложь, мы полностью это отрицаем», передает РИА «Новости».
«Никто не должен нам давать вознаграждения за убийства американцев, мы их убиваем с 2001 года. Мы боремся с ними и без всяких вознаграждений», – добавил он.
Он сообщил также, что в данный момент с Россией обсуждается вопрос снятия санкций Совета Безопасности (СБ) ООН с движения, в «Талибане» рассчитывают на содействие Москвы по этому вопросу.
Кроме того, представитель талибов заявил, что планы президента США Джозефа Байдена пересмотреть соглашение с движением не означают, что Вашингтон выходит из договоренностей. Талибы надеются, что США будут выполнять соглашение.
Ранее США не нашли доказательств «сговора» России с талибами.
Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о «сговоре» Москвы с движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности».
Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.
В июле глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал сообщений от разведки о якобы «вознаграждениях от Москвы» афганским боевикам за убийства американцев.
Между тем в январе администрация Байдена решила пересмотреть соглашение экс-президента США Дональда Трампа с талибами. 29 февраля 2020 года США заключили мир с «Талибаном», они пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск.
В США призвали агрессивно отвечать на действия России
Вашингтон должен агрессивно отвечать на действия России, но при этом вместе работать над вопросами из сферы общих интересов, заявила кандидат в постпреды США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Нам ясно, что действия России в отношении США были агрессивными, и они вели себя враждебно. (…) И мы должны отвечать агрессивно на их действия», – передает ее слова ТАСС.
«В то же время нам надо найти способ работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общий интерес. Я с нетерпением жду начала работы с ними по таким вопросам, как, например, ситуация в Иране», – продолжила Томас-Гринфилд.
Она добавила, что США хотят работать с Москвой и Пекином по вопросу иранской ядерной программы.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, чего ждать России с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.
В Белом доме заявили о «несдержанности» Байдена по вопросам России
Президент США Джозеф Байден «никогда не сдерживался» в том, что касается президента России Владимира Путина и действий Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что «у президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора», передает РИА «Новости».
«Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», – добавила она.
Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник.
Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Песков назвал беседу Путина и Байдена рабочей и откровенной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовали беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.
«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой была беседа лидеров РФ И США и сколько она продлилась.
Он уточнил, что разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе российской стороны. «Мы предложили провести этот разговоров, в целом, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых – это ратификация соглашения о продлении ДСНВ, и вообще – решение о продлении ДСНВ на пять лет. Эксперты свою работу финализировали и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности», – добавил представитель Кремля.
Он добавил, что тема личной встречи президентов России и США не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог.
Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В среду Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ.
В то же время замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
В Госдепе США отреагировали на подписание Путиным закона о продлении СНВ-3
В Вашингтоне оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля на пятилетний срок, заявил представитель Госдепартамента.
Представитель Госдепа, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным закона о продлении Договора, отметил, что «есть еще шаги, которые необходимо завершить», однако «мы оптимистично настроены, что это продление (документа), которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения (срока документа) 5 февраля», передает ТАСС.
Ранее российский лидер подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить Договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине
Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по украинской тематике говорит о разногласиях между Москвой и Вашингтоном, однако у сторон есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется – готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», – приводит его слова РИА «Новости». Так Песков ответил на вопрос об использованной во время переговоров терминологии: Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом – «о российской агрессии».
Представитель Кремля охарактеризовали беседу президентов как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Кроме того, по информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.
|
|