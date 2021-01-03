Под Петербургом пенсионерке продали макароны под видом свечей в церковной лавке Глава белорусских католиков подал в отставку 3 января 2021, 15:40 Текст: Наталья Ануфриева

Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, критиковавшего действия силовиков в Белоруссии, сообщила служба печати Святого престола. Понтифик уже назначил апостольским администратором этой архиепархии монсеньора Казимира Великоселца, который до сих пор был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии, передает РИА «Новости». Кондрусевич подал в отставку с поста архиепископа-митрополита в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права, по которому любой епископ должен подавать папе Римскому прошение об отставке, после чего понтифик, оценив все обстоятельства, принимает решение о дальнейшей судьбе епископа. Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии сообщили, что Кондрусевич, который не мог вернуться домой из Польши, приехал в страну. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявлял, что президент страны Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. В этот же день посольство Ватикана в Минске сообщило, что получило уведомление о возможности главы белорусских католиков вернуться в страну. Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет сообщал, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД республики заявили, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание «необоснованного использования». До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в своем письме папе Римскому Франциску писала, что Кондрусевич «одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании».

В России предложили решение проблемы сертификации «Северного потока – 2» 3 января 2021, 06:59

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Антон Никитин

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». По мнению эксперта, сценарий с привлечением отечественной фирмы для сертификации проекта устроит и Европу, и Россию. «Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток– 2», и именно она выдает сертификаты», – заметил Юшков в беседе с телеканалом RT. При этом экономист считает бессмысленным рассчитывать в вопросе сертификации трубопровода на европейские компании, поскольку они, скорее всего, не пойдут на нарушение введенных Соединенными Штатами ограничительных мер против российского проекта. Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» 2 января 2021, 19:42

Текст: Ольга Никитина

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать газопроводу «Северный поток – 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. «DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», – говорится в заявлении компании, текст которого приводит РБК. DNV GL – партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока – 2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды. Трубопровод «Северный поток – 2» был спроектирован по стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101. Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, – в противном случае им грозят санкции. В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Японцу стало стыдно из-за российских сырков 2 января 2021, 20:16 Текст: Ольга Никитина

Японский журналист рассказал историю, связанную с российскими глазированными сырками, которая произошла с ним 20 лет назад, и признался, что испытывает из-за этого стыд. В статье, опубликованной в газете «Асахи симбун», японец рассказал о некоторых популярных сейчас в его стране продуктах из бывших советских республик. Упомянул он и о сырках. Журналист признался, что 20 лет назад не поверил своему другу, предложившему попробовать продавать этот десерт в Японии. «Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: «Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно». А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. <…> Мне стыдно от своего невежества», – приводит его слова РИА «Новости». Автор добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он подчеркнул, что этот продукт действительно создает «ощущение элитарности» из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов. Глазированные сырки – не единственный сладкий российский продукт, пользующийся популярностью на азиатском рынке. Так, в Китае очень популярны российские «фиолетовые» конфеты, о которых неоднократно писали в местных СМИ. Речь идет о грильяжных конфетах с миндалем «Крокант», восторженные отзывы о которых публикуют китайские интернет-пользователи в социальных сетях. Кроме того, там высоко ценится российское мороженое. За последние годы Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. В Эстонии заявили о территориальных претензиях к России 2 января 2021, 21:26

Текст: Ольга Никитина

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Пыллуаас напомнил, что в феврале 2020 года исполнилось 100 лет с момента заключения этого соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе якобы действует по сей день и является «доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии», передает РИА «Новости». Пыллуаас не впервые выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Эстонский премьер Юри Ратас заявлял, что страна не имеет территориальных претензий к России. Лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас подчеркивала, что выдвижение территориальных претензий к России является глупостью. Она напоминала, что при вступлении в НАТО в 2004 году Таллин заявлял, что у страны «нет никаких территориальных претензий к России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Транзит газа в Европу через Украину сократился почти на 40% 2 января 2021, 16:57

Фото: РИА «Новости»

Текст: Ольга Никитина

Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров – на 38% меньше, чем в 2019 году, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины». Там отметили, что Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту. «В 2020 году «Оператор ГТС Украины» осуществил транзит в Европу 55,8 млрд кубометров газа (минус 38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд кубометров (плюс 12% по сравнению с 2019 годом)», – говорится в сообщении на сайте компании. Оператор ГТС Украины отмечает, что главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ. В сообщении говорится, что транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021–2024 годах. «В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати», – сообщила пресс-служба. По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 млрд кубометров газа (минус 32%), в южном направлении транзит составил 3,9 млрд кубометров (минус 70%). Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в сентябре заявлял, что Газпром заплатит около 2 млрд долларов Украине за транзит газа в 2020 году. При этом глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В Бундестаге оценили идею отказа от «Северного потока – 2» 3 января 2021, 05:34

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу «360» назвал возможный отказ от российского проекта «Северный поток – 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии «самоубийством» и «абсурдом». «Отказ от «Северного потока – 2» – это просто самоубийство. Недостаток энергии [в Германии] огромнейший. «Северный поток – 2» не покроет потребности Германии в энергии. А представляете, если мы его еще и не запустим?» – приводит слова Гердта РИА «Новости». Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли «на фоне зеленой истерии». Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google среди украинцев 2 января 2021, 18:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Запрос украинцев с текстом «Поздравление Путина 2021» в поисковой системе Google 31 декабря оказался на седьмой строчке по популярности. В то же время поздравление Зеленского в десятку даже не вошло. Запрос «Привітання президента з Новим роком», то есть речь главы украинского государства, находится на 13-й строчке в списке, сообщает «Страна.ua». Примечательно, что на первом месте по популярности идет запрос в Google с текстом на русском языке «С новым годом 2021». Кроме того, в десятке еще два русских запроса с похожими формулировками – «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертое и пятое места делят запросы «Московское время» и «Пугачева». Издание также проанализировало украинские тренды видеохостинга YouTube на утро 2 января, куда вошли популярные среди украинцев видео за последние несколько дней. На первое место вышел выпуск российского юмористического шоу «Что было дальше?», куда приглашают российских звезд кино и ТВ. Второе место занял клип российского исполнителя Моргенштерна, увидевший свет 30 декабря. И третье – «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Издание делает вывод, что многие украинцы встречали 2021 год под российское шоу. При этом новогодний выпуск «Вечернего квартала» оказался только на пятом месте. Его смотрели менее охотно, чем российский «Голубой огонек». Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны. Раскрыты детали отставки главы московского ГИБДД Дроганова 2 января 2021, 21:10 Текст: Ольга Никитина

Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов снят с занимаемой должности на основании собственного рапорта на увольнение, который полицейский начальник написал по достижении выслуги лет, которая дает право на выход на пенсию, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции. «ГУ МВД России по Москве официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», – сообщили ТАСС в пресс-службе. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщал, что президентским указом Дроганов уволен с должности главы столичной Госавтоинспекции. Он занял эту должность в ноябре 2019 года. Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992 года занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы. Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V» 2 января 2021, 21:33 Текст: Ольга Никитина

Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС. «Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В армянском селе Шурнух заявили о приходе азербайджанских военных 2 января 2021, 18:08

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил о вхождении в населенный пункт азербайджанских военнослужащих. «Все закончилось. Азербайджанцы вступили в село, оборудовали пост и дали время до 5 января», – приводит его слова «Sputnik Армения». По данным издания, ранее представители азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух переходит к Азербайджану, и жители ряда домов должны покинуть их в течение суток. Сообщалось, что сельчане на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности армянских властей в этом вопросе. Позднее Аршакян сообщил, что жители 12 «спорных» домов при посредничестве российской стороны должны были остаться в Шурнухе как минимум до 2-3 января. Он добавил, что при определении границы за основу берутся карты советского генштаба 1942 года. «Эти карты есть и у меня, и там граница обходит село», – сказал Аршакян. Он отметил, что проблема Шурнуха должна стать предметом переговоров. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. 31 декабря азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе в целом сохраняется режим прекращения огня, но в регионе действуют не подчиняющиеся Еревану боевые формирования. В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V» 3 января 2021, 07:57

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V». По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. «Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны – это сделать будет намного сложней!» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook. Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны. «Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – заявил он. Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Ранее жители Украины просили Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В Тульской области под Новый год проснулись «странные» комары 2 января 2021, 17:06 Текст: Ольга Никитина

Житель Тулы Андрей рассказал, что, приехав с семьей погулять в поленовский заповедник в первый день нового года, с удивлением обнаружил там комаров. «Они были буквально на каждом шагу. Насекомые сидели на снегу, почти на берегу Оки. И это странно. Середина зимы, снег и пусть легкий, но мороз. Где-то минус 2 градуса. Совершенно не понятно, почему им не спится? Кто их разбудил?» – сказал Андрей в комментарии ФАН. Очевидец отметил, что комары показались ему странными: хоботок у них был не прямой, а крючком, а по размеру они были куда больше обычных комаров, привычных жителям средней полосы России. Энтомолог Александр Ким пояснил, что комар, которого видел Андрей, относится к семейству долгоножек. «Их часто принимают за малярийных комаров и боятся. На самом же деле эти насекомые не представляют никакой опасности для человека. Они не пьют кровь, а питаются цветочным нектаром (поэтому у них хоботок, напоминающий крючок). Или же не питаются совсем», – объяснил специалист. По мнению Кима, вылезли насекомые на снег по двум причинам. Во-первых, температура в Тульской области сейчас гораздо выше климатической нормы, и насекомые решили, что началась весна. «К тому же человек может способствовать повышению температуры. Например, под Новый год расход электроэнергии всегда больше. Следовательно, электростанция выработала много энергии и больше обычного сбросила горячей воды в водоем», – продолжает энтомолог. Он отметил, что от мороза все насекомые впадают в оцепенение. Им холодно, они не могут летать, поэтому и сидят на снегу или вяло передвигаются. «Конечно плохо, что комары вышли. 100% они умрут. Плохо это и для тех птиц, которые могли бы ими питаться и кормить своих птенцов весной. Однако, есть в этом и положительный момент. Синицы, воробьи и вороны могут съесть их сейчас. В разгар зимы для пернатых это настоящий пир», – отмечает Ким. Эксперт добавил, что этот случай является природной аномалией, ведь в холода комары должны спать, а такого понятия как «зимнее насекомое» не существует. Напомним, в октябре комаров обнаружили в Антарктиде. Определился второй полуфиналист молодежного ЧМ по хоккею 3 января 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Сборная Финляндии победила команду Швеции в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу финской команды. В составе победителей шайбы забросили Анри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52) и Рони Хирвонен (60). У проигравших отличились Лукас Рэймонд (15) и Элмер Содерблом (17). На 27-й минуте шайбу в ворота шведской команды отправил Аку Рятю, но после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда, передает ТАСС. Накануне молодежная сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал турнира в канадском Эдмонтоне. В оставшихся матчах 1/4 финала канадцы встретятся с командой Чехии (начало – 3.00 мск), а сборная США – со словаками (6.30). Полуфиналы ЧМ пройдут в ночь на 5 января, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января. Ранее сборная России по хоккею на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии 3 января 2021, 12:51

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией, предложил Таллину не включать «избирательную память». В сообщении в Telegram-канале «Админка Ленобласти» говорится, что «Дрозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать «избирательную память». «Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», – добавил он. Дрозденко также напомнил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. «Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса. Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», – сказал губернатор. Напомним, Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. По нему Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. В Сенате США решили оспорить итоги президентских выборов 2 января 2021, 22:21

Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских президентских выборов Конгрессом 6 января. «Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах», – приводит РИА «Новости» текст совместного заявления сенаторов, опубликованного изданием The Hill. Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты Конгресса США выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов. «Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов», – говорится в заявлении. В числе подписантов значатся сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие. Также о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил сенатор республиканец Джош Холи и около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии. В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков Конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев. В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января). Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов. Ранее в Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Позже стало известно, что сторонники действующего президента США собрались провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.