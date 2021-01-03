Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачные изделия В России ответили на территориальные претензии Эстонии 3 января 2021, 14:46 Текст: Ольга Никитина

Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. Цеков подчеркнул, что эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, поскольку они «не способствуют улучшению отношений с Россией». «Они должны понимать, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России», – приводит его слова РИА «Новости». Подобную инициативу сенатор охарактеризовал как способ «заявить о себе». В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными. Она отметила, что такие заявления эстонского политика превратились уже в своего рода «новогодний ритуал» и на первый взгляд выглядят комично. «Однако тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и «российской агрессии», от которой альянс якобы должен «защитить» Эстонию, Латвию и Литву», – отметила Панина. На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к России становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. «Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации», – считает парламентарий. Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.

В России предложили решение проблемы сертификации «Северного потока – 2» 3 января 2021, 06:59

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Антон Никитин

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». По мнению эксперта, сценарий с привлечением отечественной фирмы для сертификации проекта устроит и Европу, и Россию. «Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток– 2», и именно она выдает сертификаты», – заметил Юшков в беседе с телеканалом RT. При этом экономист считает бессмысленным рассчитывать в вопросе сертификации трубопровода на европейские компании, поскольку они, скорее всего, не пойдут на нарушение введенных Соединенными Штатами ограничительных мер против российского проекта. Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» 2 января 2021, 19:42

Текст: Ольга Никитина

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать газопроводу «Северный поток – 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. «DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», – говорится в заявлении компании, текст которого приводит РБК. DNV GL – партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока – 2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды. Трубопровод «Северный поток – 2» был спроектирован по стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101. Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, – в противном случае им грозят санкции. В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Японцу стало стыдно из-за российских сырков 2 января 2021, 20:16 Текст: Ольга Никитина

Японский журналист рассказал историю, связанную с российскими глазированными сырками, которая произошла с ним 20 лет назад, и признался, что испытывает из-за этого стыд. В статье, опубликованной в газете «Асахи симбун», японец рассказал о некоторых популярных сейчас в его стране продуктах из бывших советских республик. Упомянул он и о сырках. Журналист признался, что 20 лет назад не поверил своему другу, предложившему попробовать продавать этот десерт в Японии. «Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: «Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно». А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. <…> Мне стыдно от своего невежества», – приводит его слова РИА «Новости». Автор добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он подчеркнул, что этот продукт действительно создает «ощущение элитарности» из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов. Глазированные сырки – не единственный сладкий российский продукт, пользующийся популярностью на азиатском рынке. Так, в Китае очень популярны российские «фиолетовые» конфеты, о которых неоднократно писали в местных СМИ. Речь идет о грильяжных конфетах с миндалем «Крокант», восторженные отзывы о которых публикуют китайские интернет-пользователи в социальных сетях. Кроме того, там высоко ценится российское мороженое. За последние годы Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. Пушков объявил Британию и США проигравшими в «войне вакцин» 2 января 2021, 15:55

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Ольга Никитина

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Британии в ООН Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. В комментарии Bloomberg Пирс заявляла, что победителями должны стать «открытые общества». По словам Пирс, Лондону и Вашингтону следует сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса». «Иными словами, борьбу с пандемией она видит только через призму конкуренции с Китаем и Россией. А остального вообще не видит», – написал Пушков в своем телеграм-канале. «Остальное же состоит в том, что США с 20 миллионами заболевших и Британия с ее рекордным для Европы уровнем смертности эту конкуренцию уже проиграли. Посол Пирс осталась где-то в прошлом – том самом, в котором системы здравоохранения в Британии и США еще не прошли испытание на прочность и считались самыми лучшими в мире. Но «считались» американскими и британскими «считателями», которые навязывали такую оценку всему миру. Теперь же весь мир увидел, насколько они эффективны. Конкуренция уже проиграна. Причем мы, в отличие от них, с ними не соревновались – они сами ее проиграли. Только Пирс этого не осознала. Зато осознал почти весь мир», – заключил сенатор. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «война вакцин» уже идет. По ее словам, сила России в этом информационном противостоянии заключается в правде об отечественных достижениях. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. 31 декабря в Британии был установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса – 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Между тем в США число случаев коронавируса превысило 20 млн. Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В Эстонии заявили о территориальных претензиях к России 2 января 2021, 21:26

Текст: Ольга Никитина

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Пыллуаас напомнил, что в феврале 2020 года исполнилось 100 лет с момента заключения этого соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе якобы действует по сей день и является «доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии», передает РИА «Новости». Пыллуаас не впервые выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Эстонский премьер Юри Ратас заявлял, что страна не имеет территориальных претензий к России. Лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас подчеркивала, что выдвижение территориальных претензий к России является глупостью. Она напоминала, что при вступлении в НАТО в 2004 году Таллин заявлял, что у страны «нет никаких территориальных претензий к России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Транзит газа в Европу через Украину сократился почти на 40% 2 января 2021, 16:57

Фото: РИА «Новости»

Текст: Ольга Никитина

Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров – на 38% меньше, чем в 2019 году, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины». Там отметили, что Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту. «В 2020 году «Оператор ГТС Украины» осуществил транзит в Европу 55,8 млрд кубометров газа (минус 38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд кубометров (плюс 12% по сравнению с 2019 годом)», – говорится в сообщении на сайте компании. Оператор ГТС Украины отмечает, что главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ. В сообщении говорится, что транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021–2024 годах. «В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати», – сообщила пресс-служба. По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 млрд кубометров газа (минус 32%), в южном направлении транзит составил 3,9 млрд кубометров (минус 70%). Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в сентябре заявлял, что Газпром заплатит около 2 млрд долларов Украине за транзит газа в 2020 году. При этом глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В Бундестаге оценили идею отказа от «Северного потока – 2» 3 января 2021, 05:34

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу «360» назвал возможный отказ от российского проекта «Северный поток – 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии «самоубийством» и «абсурдом». «Отказ от «Северного потока – 2» – это просто самоубийство. Недостаток энергии [в Германии] огромнейший. «Северный поток – 2» не покроет потребности Германии в энергии. А представляете, если мы его еще и не запустим?» – приводит слова Гердта РИА «Новости». Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли «на фоне зеленой истерии». Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Лолита вышла замуж в шестой раз 2 января 2021, 15:18

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Певица Лолита Милявская в эфире специального новогоднего шоу «Маски» на НТВ рассказала, в связи с чем так преобразилась внешне: похудевшую звезду не узнали члены жюри, включая Филиппа Киркорова. Киркоров предположил, что причина в том, что Лолита влюбилась в кого-то. «Я вообще-то уже замужем!» – ответила Милявская, слова которой приводит «Московский комсомолец». Имя нового избранника певицы пока остается неизвестным. Ведущий Вячеслав Макаров решил не заострять внимание на данной теме и подчеркнул, что это «другая история». Это уже шестой брак Лолиты Милявской. По данным СМИ, в 2020 году певица похудела на 17 кг. В июле 2019 года Милявская заявила, что после девяти лет брака расстается с 44-летним теннисистом и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google среди украинцев 2 января 2021, 18:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Запрос украинцев с текстом «Поздравление Путина 2021» в поисковой системе Google 31 декабря оказался на седьмой строчке по популярности. В то же время поздравление Зеленского в десятку даже не вошло. Запрос «Привітання президента з Новим роком», то есть речь главы украинского государства, находится на 13-й строчке в списке, сообщает «Страна.ua». Примечательно, что на первом месте по популярности идет запрос в Google с текстом на русском языке «С новым годом 2021». Кроме того, в десятке еще два русских запроса с похожими формулировками – «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертое и пятое места делят запросы «Московское время» и «Пугачева». Издание также проанализировало украинские тренды видеохостинга YouTube на утро 2 января, куда вошли популярные среди украинцев видео за последние несколько дней. На первое место вышел выпуск российского юмористического шоу «Что было дальше?», куда приглашают российских звезд кино и ТВ. Второе место занял клип российского исполнителя Моргенштерна, увидевший свет 30 декабря. И третье – «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Издание делает вывод, что многие украинцы встречали 2021 год под российское шоу. При этом новогодний выпуск «Вечернего квартала» оказался только на пятом месте. Его смотрели менее охотно, чем российский «Голубой огонек». Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны. Раскрыты детали отставки главы московского ГИБДД Дроганова 2 января 2021, 21:10 Текст: Ольга Никитина

Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов снят с занимаемой должности на основании собственного рапорта на увольнение, который полицейский начальник написал по достижении выслуги лет, которая дает право на выход на пенсию, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции. «ГУ МВД России по Москве официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», – сообщили ТАСС в пресс-службе. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщал, что президентским указом Дроганов уволен с должности главы столичной Госавтоинспекции. Он занял эту должность в ноябре 2019 года. Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992 года занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы. В ДНР обратились к Зеленскому 2 января 2021, 16:19

Фото: president.gov.ua

Текст: Ольга Никитина

У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения, говорится в заявлении народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики. «Хотелось бы обратиться к действующему президенту Украины. Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», – передает РИА «Новости» текст заявления УНМ ДНР. В сообщении также делается предположение, что Зеленский, говоря о желании написать о том, что Крым принадлежит Украине, на пляже в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. «Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», – добавили в народной милиции. Напомним, Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет сказать о том, что наступил мир, находясь «не на Банковой в Киеве, а на улице Артема в Донецке», и написать о том, что Крым принадлежит Украине, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте». Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на ошибку Владимира Зеленского в новогоднем обращении. «Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал впросак», – отмечал он. Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V» 2 января 2021, 21:33 Текст: Ольга Никитина

Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС. «Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В армянском селе Шурнух заявили о приходе азербайджанских военных 2 января 2021, 18:08

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил о вхождении в населенный пункт азербайджанских военнослужащих. «Все закончилось. Азербайджанцы вступили в село, оборудовали пост и дали время до 5 января», – приводит его слова «Sputnik Армения». По данным издания, ранее представители азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух переходит к Азербайджану, и жители ряда домов должны покинуть их в течение суток. Сообщалось, что сельчане на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности армянских властей в этом вопросе. Позднее Аршакян сообщил, что жители 12 «спорных» домов при посредничестве российской стороны должны были остаться в Шурнухе как минимум до 2-3 января. Он добавил, что при определении границы за основу берутся карты советского генштаба 1942 года. «Эти карты есть и у меня, и там граница обходит село», – сказал Аршакян. Он отметил, что проблема Шурнуха должна стать предметом переговоров. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. 31 декабря азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе в целом сохраняется режим прекращения огня, но в регионе действуют не подчиняющиеся Еревану боевые формирования. В Ленобласти нашли заминированное тело бизнесмена 2 января 2021, 14:59 Текст: Ольга Никитина

В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили тело предпринимателя с огнестрельным ранением и гранатой без чеки под ногой, сообщил информированный источник. Ночью 1 января 44-летний бизнесмен из Выборгского района Ленинградской области подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около поселка Симагино, несколько раз выстрелил, предположительно, из автомата Калашникова в сторону экскаватора Volvo, после чего бросил в том же направлении гранату, которая взорвалась, и скрылся, сообщил источник «Интерфакса». По его данным, в тот же день полиция нашла неподалеку от Симагино ту самую машину BMW. Рядом с ней лежал труп предполагаемого стрелка с огнестрельным ранением головы, под его левой ногой находилась граната Ф-1 без чеки во взведенном состоянии. Для разминирования тела на место были вызваны взрывотехники, сообщил источник. По факту стрельбы по экскаватору возбуждено дело о хулиганстве. В Тульской области под Новый год проснулись «странные» комары 2 января 2021, 17:06 Текст: Ольга Никитина

Житель Тулы Андрей рассказал, что, приехав с семьей погулять в поленовский заповедник в первый день нового года, с удивлением обнаружил там комаров. «Они были буквально на каждом шагу. Насекомые сидели на снегу, почти на берегу Оки. И это странно. Середина зимы, снег и пусть легкий, но мороз. Где-то минус 2 градуса. Совершенно не понятно, почему им не спится? Кто их разбудил?» – сказал Андрей в комментарии ФАН. Очевидец отметил, что комары показались ему странными: хоботок у них был не прямой, а крючком, а по размеру они были куда больше обычных комаров, привычных жителям средней полосы России. Энтомолог Александр Ким пояснил, что комар, которого видел Андрей, относится к семейству долгоножек. «Их часто принимают за малярийных комаров и боятся. На самом же деле эти насекомые не представляют никакой опасности для человека. Они не пьют кровь, а питаются цветочным нектаром (поэтому у них хоботок, напоминающий крючок). Или же не питаются совсем», – объяснил специалист. По мнению Кима, вылезли насекомые на снег по двум причинам. Во-первых, температура в Тульской области сейчас гораздо выше климатической нормы, и насекомые решили, что началась весна. «К тому же человек может способствовать повышению температуры. Например, под Новый год расход электроэнергии всегда больше. Следовательно, электростанция выработала много энергии и больше обычного сбросила горячей воды в водоем», – продолжает энтомолог. Он отметил, что от мороза все насекомые впадают в оцепенение. Им холодно, они не могут летать, поэтому и сидят на снегу или вяло передвигаются. «Конечно плохо, что комары вышли. 100% они умрут. Плохо это и для тех птиц, которые могли бы ими питаться и кормить своих птенцов весной. Однако, есть в этом и положительный момент. Синицы, воробьи и вороны могут съесть их сейчас. В разгар зимы для пернатых это настоящий пир», – отмечает Ким. Эксперт добавил, что этот случай является природной аномалией, ведь в холода комары должны спать, а такого понятия как «зимнее насекомое» не существует. Напомним, в октябре комаров обнаружили в Антарктиде.