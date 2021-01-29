Штурмовавший Капитолий «викинг» согласился дать показания против Трампа

Участник штурма Капитолия 6 января Джейкоб Энтони Ченсли, запечатленный на фотографиях во время беспорядков в шапке викинга, готов дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат мужчины Альберт Уоткинс.

По словам юриста, Ченсли доверял Трампу и даже был «очарован» им. Он действовал по приглашению экс-президента и заслуживал от него помилования, однако после отказа Трампа объявить о помиловании своих сторонников Ченсли разочаровался в политике, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Как отметил адвокат, Ченсли почувствовал себя так, будто Трамп «предал его». Уоткинс сообщил, что пока не общался с членами Сената, но считает важным, чтобы сенаторы прислушались к тем, кто стал жертвой провокации Трампа. Кроме Ченсли о подстрекательстве экс-президента участвовать в штурме здания Конгресса заявили еще четыре участника беспорядков, которым предъявлены обвинения. Их показания также могут быть заслушаны на заседании по импичменту Трампу. Как отмечается в сообщении, Ченсли является сторонником теории заговора QAnon, по которой Демократическая партия США якобы организовала сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Трамп с ней борется. Также известно, что на теле Ченсли есть татуировки, отсылающие к древнескандинавским символам и к фашизму.

Ранее прокуратура предъявила Ченсли обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. По сведениям федеральных прокуроров, Чансли поднялся на трибуну и оставил там послание вице-президенту США Майкла Пенса со словами «Это вопрос времени, справедливость наступает».

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джозефа Байдена новым американским президентом.