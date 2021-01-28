Главный раввин Петербурга решил написать заявление в прокуратуру за слова о жертвах Холокоста

28 января 2021, 17:46
2

Главный раввин северной столицы Менахем-Мендел Певзнер намерен написать заявление в прокуратуру на профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, заявившего о том, что число жертв Холокоста преувеличено.

«Мне сложно понять, как человек из России может отрицать события Холокоста. Ведь именно Красная армия освободила Освенцим. Советские солдаты своими глазами видели то, что там творилось. И сегодня еще живы люди, прошедшие через ужасы Холокоста. Каждый год мы приглашаем их в еврейские школы нашего города, чтобы дети услышали их рассказ о пережитом, чтобы память о боли нашего народа сохранялась в их сердцах», – цитирует раввина Telegram-канал «Карточный домик: Россия».

Обращения по этому поводу направили губернатору и комитету по образованию области, отметили в пресс-службе Большой Хоральной Синагоги.

Ранее главный раввин России Берл Лазар призвал власти к «самым жестким действиям» в ответ на слова профессора Матвеева, усомнившегося в факте Холокоста.

Напомим, в СМИ и соцсетях опубликовали высказывания Матвеева, прозвучавшие на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно этим сообщениям, Матвеев усомнился в факте Холокоста и заявил, что говорить о жертвах Холокоста «некорректно». Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это «частное мнение на тему Холокоста».

Читать комментарии (2)
Подписывайтесь на наши каналы
Киркоров пообещал Литве проблемы

Певец Филипп Киркоров захотел судиться в самых высоких европейских инстанциях из-за запрета Литвы на въезд в эту страну, он заявил, что запрет обойдется республике «очень дорого».

Развернуть
На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оказался родственником русских князей Рюриковичей, сообщили украинские СМИ.

Развернуть
Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян

Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин.

Развернуть
Эксперты назвали закон об абортах в Польше Средневековьем

«Польша осталась практически единственной страной Европы, которая продолжает регулировать вопрос абортов также жестко, как в Средневековье», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя вступление в силу решения Конституционного суда республики о запрете абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода.

Развернуть
В Нидерландах мама забрала сына с акции протеста, увидев его в прямом эфире ТВ

Подросток в Нидерландах во время беспорядков попал в прямой эфир на телевидении, где его увидела мама и забрала сына домой.

Развернуть

Новости партнеров

Подпишитесь на рассылку

Раз в неделю мы присылаем самые важные статьи

18+
Полная версия сайта
Редакционная политика

Пишите нам на information@vz.ru

© 2005 — 2020 ООО Деловая газета «Взгляд»