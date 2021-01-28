Путин посмотрел в Музее Победы фрагменты новых фильмов о войне Кремль назвал сроки подписания Путиным закона о ратификации соглашения о продлении ДСНВ 28 января 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, как только получит документ, тут важна скорость, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Как только он (документ – прим. ВЗГЛЯД) поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение. В МИД подчеркнули, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений шагом в правильном направлении. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

Путин призвал Европу к взаимной любви 27 января 2021, 15:11

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. Россия, заявил глава государства, «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной». «Вы знаете, у нас (у России и Европы – прим. ВЗГЛЯД) есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», – заявил Путин, говоря о том, каким он видит будущее отношений между Россией и Европой, передает РИА «Новости». По его словам, Россия и Европа являются «абсолютно естественными партнерами в экономике и науке». При этом, подчеркнул президент, диалог должен быть честным. Путин отметил, что если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. Также, выступая в Давосе, Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Помимо этого, Путин назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным 27 января 2021, 13:51

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным. В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости». На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Путин объяснил причины кризисов в мире 27 января 2021, 14:52

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. «Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей», – приводит его слова РИА «Новости». «Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы», – указал президент. «Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений – не добавляет им стабильности и предсказуемости», – констатировал глава государства. Путин указал, что доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных доходы не росли. Глава государства отметил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность. По словам российского лидера, глобализация привела к значительному росту прибыли американских и европейских корпораций. Он отметил, что основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны. «Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан», – отметил российский президент. Также Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Путин назвал четыре основных приоритета для человека 27 января 2021, 15:06 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. «У человека должна быть комфортная среда для жизни – это жилье и доступная инфраструктура, транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие», – приводит его слова РИА «Новости». По словам президента, человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчивый, растущий доход и соответственно достойный уровень жизни. Он также должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, позволяющий ему развиваться и строить карьеру, а после ее завершения получить достойную пенсию и социальный пакет, подчеркнул российский лидер. Человек также должен быть уверен, что получит качественную эффективную медицинскую помощь, что система здравоохранения в любом случае гарантирует доступ к современному уровню услуг, заключил глава государства. Также Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Путин сравнил сложившуюся в мире ситуацию с 30-ми годами прошлого века 27 января 2021, 14:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Давосском форуме сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. «Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ыми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз - определенная аналогия все-таки напрашивается», – заявил он, передает РИА «Новости». По словам Путина, трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире. «Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», – сказал он. Также президент заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах, а пандемия коронавируса ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех. Политолог: В давосской речи Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с Великой депрессией 27 января 2021, 18:26

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Главное, к чему призвал президент – сохранить и усилить либеральный характер мировой торговой системы, не допуская полного раскола планеты на несколько закрытых блоков», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя слова президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе об аналогии между сложившейся в мире ситуацией и 30-ми годами XX века. «Проводя аналогию с 1930-ми годами, президент, скорее всего, имел в виду Великую депрессию XX века. Сегодня коронавирусный кризис привел к падению экономики, снижению объемов мировой торговли и ВВП, что стало сопоставимо с масштабами событий именно того времени. При этом Владимир Путин сразу отметил, что новая мировая война невозможна, а разбалансировка мировой системы может происходить только в результате отдельных локальных конфликтов», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Ранее в ходе выступления на Давосском форуме президент Владимир Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. «Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз – определенная аналогия все-таки напрашивается», – заявил он, передает РИА «Новости». В 30-е годы прошлого века из Великой депрессии удалось выйти двумя основными путями, напомнил Ткаченко. «Прежде всего спасением экономики на национальном уровне через увеличение государственных расходов и восстановлением мировой торговли посредством устранения таможенных барьеров. Похожие меры должны предприниматься и сейчас», – отметил собеседник. Политолог убежден, что в текущей ситуации необходимо сохранить и усилить либеральный характер мировой торговой системы, не допуская полного раскола планеты на несколько закрытых блоков. «Сделать это полностью очень трудно, так как по-настоящему либеральная мировая экономика может существовать только при наличии одного гегемона, способного руководить понижением или сохранением торговых тарифов. Но сейчас можно хотя бы признать существование нескольких торговых блоков в мировом экономическом пространстве, среди которых Евросоюз, США, Китай и Россия, и начать переговоры по взаимному сотрудничеству уже между ними», – полагает Ткаченко. Другое направление выхода из кризиса эксперт видит в отказе международных игроков от взаимных политических и экономических санкций. «Санкции обычно носят именно политический характер, а экономика очень негативно реагирует на сигналы такого рода. После этого уже можно будет восстанавливать нормальное сотрудничество, защищать инвестиции», – добавил он. «Именно к этому и призывал наш президент в своем выступлении – собраться с силами и победить коронавирус, сохранить экологию, либеральную торговлю, избегать конфликтов», – заключил Ткаченко. Выступление президента Росси Владимира Путина на Давосском форуме в 2021 году прошло впервые после 2009 года. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента, Путин произнес свою речь публично. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме. Всемирный экономический форум проводится ежегодно в швейцарском Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. Путин заявил об исчерпании ресурса традиционных механизмов стимулирования экономики 27 января 2021, 15:45 Текст: Елизавета Булкина

Традиционные механизмы стимулирования экономики за счет наращивания кредитования исчерпали себя, они приведут ко все большему расслоению в обществе, заявил президент России Владимир Путин, выступая в формате видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Посткризисное восстановление (экономики) идет непросто. И если 20-30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, <…> то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя, не работают, их ресурс практически исчерпан», – передает слова главы государства ТАСС. Путин отметил, что стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования становится «по сути невозможным, а количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов и ведет к дальнейшему расслоению в обществе». Ранее Путин заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Путин осмотрел экспозицию о подвиге ленинградцев в Музее Победы 27 января 2021, 18:45 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию выставили на площади свыше трех тысяч квадратных метров, в ней повествуется о жизни советских людей в военное время, сообщили в пресс-службе музея, передает ТАСС. Посетители интерактивного проекта могут увидеть подлинные артефакты и элементы театра и кино. В проект включены современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации, а также почти 7 тыс. экспонатов и 22 фильма-реконструкции, которые помогают воссоздать военную эпоху. Создатели экспозиции использовали в том числе голограммы и интерактивные каталоги. Кроме того, в экспозиции участвуют актеры, взаимодействующие с посетителями. К 77-летию полного снятия блокады Ленинграда на базе этой экспозиции запускается иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Добавляя в экспозицию отдельные элементы, авторы фокусируют внимание на жизни уже не целой страны, а отдельного блокадного города. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что во время посещения музея Путина будут сопровождать помощник президента Владимир Мединский, директор музея Александр Школьник и автор трехмерных панорам и диорам, гендиректор ООО «Прорыв» Дмитрий Поштаренко. Как пояснял Песков, они будут давать президенту необходимые пояснения по экспозициям. В музее Путин ознакомился с еще одним проектом – историческим депозитарием «Лица Победы». Это глобальный мультимедийный проект Года памяти и славы, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года. Он призван собрать максимально полную информацию о вкладе в победу над нацизмом каждого из жителей страны (а позже и других стран) – воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла – и сохранить память о них для будущих поколений. В проекте могут принять участие все желающие. Они могут передать материалы о своих родственниках и земляках на вечное хранение в Музей Победы, их можно передать через сайт проекта, по почте и при личном посещении. Музей собирает глобальный цифровой архив, документальные свидетельства вклада советских людей в победу над нацизмом. Ранее президент возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также в среду в Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память защитников блокадного Ленинграда и жертв Холокоста. В церемонии участвовали мэр Иерусалима Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Песков назвал беседу Путина и Байдена рабочей и откровенной 27 января 2021, 13:45 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовали беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут. «Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой была беседа лидеров РФ И США и сколько она продлилась. Он уточнил, что разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе российской стороны. «Мы предложили провести этот разговоров, в целом, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки», – сказал Песков, передает РИА «Новости». «Также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых – это ратификация соглашения о продлении ДСНВ, и вообще – решение о продлении ДСНВ на пять лет. Эксперты свою работу финализировали и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности», – добавил представитель Кремля. Он добавил, что тема личной встречи президентов России и США не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог. Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В среду Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ. В то же время замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине 27 января 2021, 13:51 Текст: Ольга Никитина

Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по украинской тематике говорит о разногласиях между Москвой и Вашингтоном, однако у сторон есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется – готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», – приводит его слова РИА «Новости». Так Песков ответил на вопрос об использованной во время переговоров терминологии: Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом – «о российской агрессии». Представитель Кремля охарактеризовали беседу президентов как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут. Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Кроме того, по информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины. Путин назвал причины раскола общества 27 января 2021, 15:51 Текст: Евгения Шестак

Социально-экономические проблемы, вызванные в том числе пандемией и структурными изменениями, раскалывают общество, порождая напряжение и недовольство, заявил президент России Владимир Путин. «Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, она чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его мнению, перекосы в социальном развитии стали итогом догматической политики стран в 1980-х годах. Путин подчеркнул, что, по оценкам международной организации труда, в 2019 году 21% или 267 млн молодых людей в мире нигде не учились и нигде не работали, и даже среди работающих 30% живут с доходов ниже 3,2 долларов в сутки. «Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века и зачастую вульгарно провалившихся и догматических», – заявил он. Вместе с тем президент отметил, что в настоящее время мир переживает период резкой поляризации общественных взглядов и обострения популизма, что приводит к резкой поляризации общественных взглядов, провоцирует рост правого и левого популизма. «Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений – не добавляет им стабильности и предсказуемости», – сказал он. Ранее Путин заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда государств заметно возрастает. Путин указал на попытки цифровых гигантов в США грубо управлять обществом 27 января 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

В Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор, заявил президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. По словам президента, все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты. «Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством», – сказал Путин, передает РИА «Новости». «Где грань между успешным глобальным бизнесом, с востребованными услугами и сервисами, с консолидацией больших данных, и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, ... ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это видели только что в Штатах», – добавил он. Ранее в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США. Путин указал на последствия нелегитимных санкций 27 января 2021, 15:12 Текст: Ксения Панькова

Нелегитимные санкции и попытки обвинить во внутренних проблемах другие страны повышают риски одностороннего применения военной силы, заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер – подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность», – цитирует ТАСС Путина. Также в ходе выступления на форуме Путин заявил, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями. Путин призвал противостоять попыткам оправдания преступлений нацистов 27 января 2021, 20:14 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения памяти о жертвах Холокоста, указав на недопустимость оправдания преступлений нацистов. Он подчеркнул, что Россия никогда не допустит забвения страданий миллионов невинных людей, замученных в концлагерях. «Мы никогда не допустим, чтобы ушли в забвение страдания, муки и стойкость миллионов невинных людей, замученных в гетто и концлагерях, умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде, погибших от карателей в расстрельных рвах, в сожженных дотла деревнях и селах. Скорбим обо всех жертвах этих чудовищных преступлений и твердо знаем, что такие немыслимые нечеловеческие злодеяния не имеют срока давности. Поэтому наш общий долг – противостоять любым попыткам оправдать, обелить палачей, затушевать факты массового уничтожения людей, приговоренных к смерти лишь за свою национальную принадлежность. Отстаивая правду, мы защищаем не только прошлое, но и мирное будущее», – говорится в обращении президента участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», опубликованном на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что ежегодные мемориальные мероприятия в память о жертвах Холокоста имеют огромное нравственное значение для общества. «Они важны и для утверждения правды о событиях Второй мировой войны, о том, какой страшной, варварской, безжалостной, изуверской силой были нацисты и их приспешники, что сокрушил их именно советский солдат и что бойцы и командиры Красной армии по праву стоят на пьедестале великих освободителей, спасших от истребления еврейский и другие народы Европы», – добавил глава государства. Он также выразил благодарность организаторам мемориального вечера «Хранитель памяти». Ранее Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также в среду в Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память защитников блокадного Ленинграда и жертв Холокоста. В церемонии участвовали мэр Иерусалима Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Путин заявил о росте агрессивной риторики ряда стран 27 января 2021, 15:09 Текст: Алина Назарова

Градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда государств заметно возрастает, заявил президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. «Мы ощущаем, что градус внешнеполитической пропагандистской риторики возрастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий. Включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов. Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничения финансовой, технологической, информационной сферы – подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы, вот в чем опасность», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В это связи президент призвал сохранять приверженность созидательной повестке. «Несмотря на такой клубок противоречий и вызовов, нам нужно, безусловно, не утрачивать позитивный взгляд на будущее. Нужно сохранять приверженность созидательной повестке, и было бы наивно предлагать какие-то универсальные чудодейственные рецепты решения обозначенных проблем, но пытаться выработать общие подходы, максимально сблизить позиции, обозначить источники, порождающие глобальное напряжение, – нам всем, безусловно, это необходимо», – заявил глава государства. Ранее президент заявил, что пандемия коронавируса ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех. Он также сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз.