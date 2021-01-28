Кондуктор пинками выгнала пассажирку без маски из автобуса в Красноярске

Полицейские проводят проверку по факту конфликта между кондуктором и пассажиркой одного из маршрутных автобусов Красноярска, сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.

Пользователи соцсетей выложили видео, где в одном из автобусов кондуктор буквально пинками выгоняет из автобуса женщину в возрасте без защитной маски на лице. На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней.

«В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку», – передает РИА «Новости» слова начальника пресс-службы главка.

Также в ситуации разбирается городской департамент транспорта.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пассажиры могут сами выталкивать из общественного транспорта людей без масок.

Текст: Дмитрий Зубарев