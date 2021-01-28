Учительница на Украине провела «уроки ненависти» к русскому языку

Учительница младших классов одной из школ в Днепре на Украине проводила для учеников «уроки ненависти» к русским и русскому языку.

В соцсетях появились жалобы родителей на педагога, который на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински – «враг государства», а все русские по определению являются «историческими оккупантами украинской земли», передает Strana.ua.

Женщина не скрывает своих взглядов и участвует в маршах радикальных националистов. Несмотря на сбор подписей за смену учителя, руководство школы заявило, что не видит ничего плохого в произошедшем.

«Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на «ее негодную риторику». Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги», – пожаловались родители.

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.