Песков рассказал о владельцах «дворца» в Геленджике Кремль анонсировал участие Путина в мемориальных мероприятиях к юбилею Ельцина 26 января 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. «Планируется, мы вам сообщим. Безусловно, мемориальные мероприятия планируются, сообщим своевременно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планируются ли какие-то мероприятия к 90-летию со дня рождения Ельцина. Он не уточнил, будут ли принимать участие в мероприятии члены семьи Ельцина. «Я могу сказать за президента России – он примет участие в мемориальном мероприятии», – добавил Песков.

Путин прокомментировал «расследование» про «дворец» 25 января 2021, 15:05

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости». При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на фоне заявлений Путина 25 января 2021, 17:17 Текст: Елена Мирошниченко

На заявлениях президента России Владимира Путина об интересе к виноделию акции «Абрау-Дюрсо» растут на Мосбирже на 10%, свидетельствуют данные торгов. Акции росли на 10,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 220 рублей за бумагу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Ранее Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «Я бы когда-нибудь этим позанимался - не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права», – рассказал президент. Заявление прозвучало в рамках онлайн-беседы со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества. Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. Путин указал на опасность незаконных акций протеста 25 января 2021, 15:46

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами, выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен, заявил президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции. «Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», – сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, «когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что правоохранительные органы во время акций протеста также должны действовать только в рамках закона. «Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государства, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона», – сказал Путин. Он выразил надежду, что удастся «таким образом двигаться дальше», передает ТАСС. Также Путин назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. «Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», – сказал Путин, отметив, что «террористы так поступают», когда «впереди себя гонят женщин и детей». Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Путин рекомендовал законодательно запретить отождествление СССР с нацистской Германией 25 января 2021, 19:36

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. «Рекомендовать Государственной думе при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2021 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вопрос о законодательных мерах по запрету на отождествление СССР и фашистской Германии подняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания с президентом. Глава государства согласился с предложением, но отметил, что запрет необходимо вводить аккуратно, и разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», передает ТАСС. Ямпольская разработала соответствующий проект закона, он еще не внесен в Госдуму. Инициатива предлагает запретить публичные высказывания или публикации, в которых содержится «приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси». 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР. Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил недоумение и возмущение в связи с обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США 26 января 2021, 07:27

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента России Владимира Путина. «Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». Титов согласился взять Путина на работу в виноделие 26 января 2021, 12:27

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, семья которого владеет российской компанией по производству вин «Абрау-Дюрсо», заявил о готовности взять на работу президента Владимира Путина. «Думаю, что не найдется предпринимателя, который бы отказался от такого предложения. В области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине, который сегодня вовсю работает и развивает виноделие в России», – написал Титов в Instagam. В понедельник Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». <...> Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», – пояснил Путин. После этого акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10%. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. Путин заявил о попытках извне помешать гражданскому авиастроению в России 25 января 2021, 15:38 Текст: Евгения Шестак

Иностранные государства «вставляют палки в колеса» развитию российского гражданского авиастроения, в том числе при помощи санкций, заявил президент Владимир Путин. «Гражданское авиастроение в России развивается. Другие страны стараются нам мешать, я уже об этом говорил. Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют с помощью тех же санкций», – цитирует ТАСС президента. В декабре самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем. Путин назвал самолет Ил-114-300 совершенно новым лайнером, а его первый полет – важнейшим событием для отечественного авиастроения. Песков рассказал о владельцах «дворца» в Геленджике 26 января 2021, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Владельцем «дворца» в Геленджике является один или несколько предпринимателей, в Кремле не имеют права разглашать имена владельцев здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». При этом он заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев здания. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», – ответил Песков на вопрос о том, кому принадлежит этот объект. Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: «Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это «дворец Путина» и что он строился для Путина». «И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту», – напомнил Песков. Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот, мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Названа дата первого с 2009 года выступления Путина на форуме в Давосе 25 января 2021, 16:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Давос подтверждаю 27 числа», – передает сообщение Пескова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что выступление Путина на форуме будет публичным. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме. Путин в последний раз выступал на международном экономическом Давосском форуме в 2009 году. Всемирный экономический форум проводится ежегодно в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. Путин рассказал о вероятных планах на будущее в виноделии 25 января 2021, 16:40 Президент России Владимир Путин заявил, что когда-нибудь в будущем мог бы работать советником в области виноделия. Путин провел онлайн-беседу со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества, один из студентов попросил прокомментировать опубликованный в YouTube фильм о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике, сообщает ТАСС. «Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним – не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный. Один из моих хороших знакомых со своим партнером занимается небольшим предприятием», – сказал Путин. Он также подчеркнул, что занялся бы виноделием не как бизнесом, а как видом деятельности. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». <...> Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», – пояснил Путин. Ранее Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества. Путин назвал недопустимым привлечение детей к участию в незаконных акциях 25 января 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. «Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», – сказал Путин, отметив, что «террористы так поступают», когда «впереди себя гонят женщин и детей». Президент добавил, что «все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом». «Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», – сказал Путин, передает ТАСС. По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, «когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения». При этом глава государства указал, что правоохранители также должны действовать в рамках закона. «Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона», – сказал Путин. Он выразил надежду, что удастся «таким образом двигаться дальше». Кроме того, президент отметил, что ответственные люди не должны допускать нарушений закона. Он напомнил, что участники нападения на Капитолий в США могут быть приговорены к 15 годам заключения, передает РИА «Новости». Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Стало известно о встрече Путина и Моди в 2021 году 25 января 2021, 20:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин прибудет в Нью-Дели для встречи с премьер-министром Индии Нарендрой в середине 2021 года, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма. «Есть договоренность между Россией и Индией, что визит состоится в этом году, как только ситуация с коронавирусом улучшится», – заявил Варма, передает РИА «Новости». Он уточнил, что речь идет об очной встрече, а не о видеоконференции. «Саммит будет именно тет-а-тет», – сказал посол. Прошлая очная встреча лидеров двух стран проходила во Владивостоке, в 2019 году. В ходе переговоров российский лидер в том числе рассказал о вертолетах Ка-226Т. Путин и президент Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V» 25 января 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков», – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям. Кроме того, в связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления. Ранее Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. Накануне в Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики. Напомним, по данным британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая. Путин распорядился утвердить программу консервации памятников истории и культуры 25 января 2021, 21:37 Текст: Елена Мирошниченко

По поручению российского президента Владимира Путина до 1 мая будет составлен перечень объектов культурного наследия, требующих реставрации в первоочередном порядке, а до 1 августа – утверждена долгосрочная программа их консервации. «Правительству... утвердить долгосрочную программу консервации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов, предусмотрев программно–целевой подход при ее реализации. Срок – 1 августа 2021 года... Разработать при участии Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и научно–реставрационного сообщества и утвердить перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, требующих проведения полного комплекса научно–реставрационных работ в первоочередном порядке. Срок – 1 мая 2021 года», – цитирует РИА «Новости» опубликованный на сайте Кремля перечень поручений главы государства. Также Путин распорядился подготовить изменения по определению статуса, порядка формирования и деятельности научно–методического совета по охране объектов культурного наследия народов России. Ранее Владимир Путин согласился с тем, что применение норм тендерной системы для пополнения библиотек нуждается в корректировке. Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я – профессионал» 25 января 2021, 21:19 Текст: Елена Мирошниченко

Глава России Владимир Путин поддержал инициативу студента Уфимского государственного нефтяного технического университета Тимура Маннанова по созданию специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) при УГНТУ. В ходе встречи медалист олимпиады «Я – профессионал» Тимур Маннанов, предложил создать СУНЦ химико-технологической направленности на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), сообщается в пресс-релизе платформы «Россия – страна возможностей». «Давайте поручу коллегам в администрации (президента – прим. ВЗГЛЯД) для начала, чтобы они проработали (этот вопрос – прим. ВЗГЛЯД) с руководителями вашего вуза и соответствующего министерства», – сказал Путин во время онлайн-конференции со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества. При этом глава государства заметил, что создание интерната может осложняться тем, что школьникам бывает непросто уехать от семьи, как пример он привел ситуацию, сложившуюся вокруг центра «Сириус». «Мы стараемся там, где это возможно, оставить талантливых детей в местах их проживания, не отрывать их от семей. Там, где для талантливого, перспективного ребенка невозможно создать необходимых условий, чтобы дать ему качественную или высококачественную подготовку, только тогда и только сейчас начинается процесс создания интерната при «Сириусе», – рассказал Путин. Позже Маннанов пояснил, что, являясь выпускником центра «Сириус» и наставником проекта «Сириус.Лето», он совместно с другими студентами помогает школьникам Республики Башкортостан готовиться к олимпиадам и поступлению в вузы, рассказывает ребятам о государственных социальных лифтах для молодежи. Системная работа со школьниками затруднена из-за того, что ребята проживают в разных городах региона, поэтому собирать их вместе на регулярной основе проблематично. В то же время СУНЦ при Уфимском государственном нефтяном техническом университете мог бы стать центром притяжения талантливых школьников. Ранее Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. В 2020-2021 учебном году проводится уже четвертый сезон олимпиады. Состязания включают 72 конкурсных направления, которые охватывают широкий круг профессиональных сфер – от медицины и здравоохранения до инженерных наук.