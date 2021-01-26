Омбудсмены получили 45 обращений в связи с акциями протеста

Омбудсмены в пяти российских регионах получили 45 обращений в связи с прошедшими 23 января несанкционированными акциями протеста, в Москве таких обращений поступило 19, в Санкт-Петербурге – около 20, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В связи с прошедшими 23 января несанкционированными акциями протеста в городах России региональным уполномоченным поступило 45 обращений из пяти субъектов. В частности, в Москве поступило 19 обращений, в Санкт-Петербурге – около 20, в том числе коллективных», – написала Москалькова в Instagram.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Свердловской области «получил пять обращений, одно из них касается прав несовершеннолетнего, а также одно обращение о проведении госпитализации и одну жалобу в связи с задержанием представителя СМИ».

Также в Ярославской области была принята одна жалоба из социальных сетей с просьбой о личной встрече с женщиной, задержанной в ходе протестных акций. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области получил одно обращение. В других регионах к государственным правозащитникам по состоянию на 26 января жалоб не поступало.

«Мониторинг ситуации продолжается. Все обращения взяты на личный контроль», – уточнила Москалькова.

Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек.

Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.