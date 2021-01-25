Дегтярев запустил в Хабаровском крае модернизацию первичного звена здравоохранения

В Хабаровском крае по инициативе главы региона Михаила Дегтярева стартовала программа первичного звена здравоохранения. В больницы края поступили уже 16 купленных на средства федерального бюджета автомобилей УАЗ.

Состояние учреждений здравоохранения, кадровый голод, нехватка специализированного оборудования и автотранспорта – вот наиболее частые жалобы, которые поступают Дегтяреву в ходе рабочих поездок по региону. Программа модернизация первичного звена здравоохранения, успешно защищенная главой края в Москве, и беспрецедентное финансирование на ее реализацию позволит в ближайшие годы существенно улучшить ситуацию, пишет Vostok.Today.

Во время недавнего визита Дегтярева в один из краевых медицинских центров, руководство учреждения обратило его внимание на то, что во время пандемии коронавируса первичное звено здравоохранения столкнулось с большими трудностями. Из 11 необходимых по нормативам машин скорой помощи, в гараже поликлиники всего три, которых не хватает на обслуживание всех врачебных выездов на дом. В районах, как правило, дела обстоят еще хуже.



В прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Хабаровский край был поставлен 31 автомобиль скорой помощи. Реализация программы, утвержденной и подписанной Дегтяревым в середине декабря 2020 года, началась с дальнейшего обновления автопарков больниц, расположенных в малых городах и сёлах с численностью населения менее 50 тыс. человек. Цена купленной партии внедорожников УАЗ составила 15 млн рублей.

По словам руководства регионального Минздрава, износ имеющегося автопарка медучреждений края крайне высок, а новые машины позволят повысить мобильность врачей, работающих на отдаленных территориях. Автомобили получат центральные районные больницы из Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Ванинского, Комсомольского, Охотского, Николаевского, Ульчского, Солнечного, Вяземского, Бикинского и Хабаровского районов. Район имени Лазо получит три машины – по одной для амбулатории Георгиевки, а также поселков Хор и Переяславка.



«Все машины будут работать для доставки врачей на дом, а в случае необходимости довезут пациента и в больницу на госпитализацию. Автомобили чем хороши тем, что они с полным приводом, проходимые, вместительные. В нашем районе самая дальняя амбулатория находится на удалении 250 километров от районного центра», – сказал главный врач Центральной районной больницы района имени Лазо Илья Арония.

В этом году в районные больницы планируется поставить еще 51 машину, а в течение пяти лет удастся обновить 123 автомобиля. Помимо закупки транспорта, программа предусматривает приобретение современного диагностического оборудования, ремонт и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, поликлиник. До 2025 года из федерального бюджета на эти цели будет выделено свыше 7 млрд рублей.