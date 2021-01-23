Начались задержания на незаконных акциях в Петербурге

Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной акции на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга. На данный момент задержано около десятка человек.

Пришедшие на несанкционированную акцию собрались у памятника Петру Великому («Медный Всадник»), жестких столкновений с представителями правопорядка не происходит, имели место попытки кидать в полицейских снежки. Среди участников акции есть несовершеннолетние, передает ТАСС.

Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила о том, что публичная акция не согласована властями Петербурга и участие в ней может повлечь ответственность в соответствии с законодательством России.

Участники несогласованной акции отправились с Сенатской площади в центр Петербурга, они выходят на проезжую часть, движение перекрыто.

В районе 14.50, участники акции покинули площадь и отправились по Адмиралтейскому проспекту, повернув на Горохову улицу, при этом скандируя лозунги. На данный момент движение автотранспорта по Гороховой улице перекрыто. Люди идут по тротуарам и проезжей части, передает РИА «Новости».

Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.