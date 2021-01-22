|
|
Кремль отреагировал на поручение Байдена провести расследование против России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поручении нового главы американского государства Джо Байдена рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
«Мы не можем комментировать поручения президента США, если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, пресс-служба должна будет ее предоставить. Мы с вами помним, что многочисленные расследования относительно российского «вмешательства» были проведены, были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что относительно «сюжета по Афганистану» ранее уже звучали заявления представителей американских спецслужб «о том, что это не что иное, как фейк, и что спецслужбы не располагают такой информацией и не могут ее подтвердить». «Это то, что мы слышали ранее, это были официальные заявления», – подчеркнул Песков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
В МИД России заявили, что попытки администрации Джо Байдена найти якобы имеющиеся «связи» России с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) не будут успешными, и сравнили такое поручение с «поиском блох».
Женщины разобрали «холодный психотип» жены Навального
|
|
Супруга оппозиционного блогера Юлия Навальная стала героиней обсуждения женских пабликов в Интернете. Пользовательницы выясняли, есть ли повод восхищаться супружеской позицией Навальной и чем она отличается от жен декабристов.
Большинство участниц дискуссии в одном из крупных пабликов сошлись во мнении, что Юлия Навальная «амбициозная женщина с сильным характером». Более того, многие считают, что «тестостерон в этой семье именно у Юлии», а не у ее «нервного и истеричного» супруга. Ее даже называют «кукловодом» и «серым кардиналом», управляющей мужем.
Многие отметили, что Навальная «не испытывает страха за себя и детей», но кто-то нашел объяснение этому факту в природном бесстрашии женщины, а кто-то – в гарантиях, которые получила семья блогера: «В конце концов, они не работают, постоянно ездят на отдых, носят одежду премиальных марок, а дочка пристроена в Стэнфорд. Чем плохо?».
«Быть женой рядового слесаря труднее, особенно, когда и сама на этом заводе пашешь», – считают некоторые комментаторы. Более того, они видят социальную несправедливость в героизации жены «пациента берлинской клиники»: «Миллионы женщин по всему миру имеют мужей с действительно опасными профессиями – пожарные, военные. Делают, что должно, но никто ими не восхищается, фанатов нет, дети в Стэнфордах не пристроены».
У женщин, большая часть из которых имеет своих детей, вызывает протест, что «дети Навальной за границей и в безопасности, а наших она зовет на баррикады, под дубинки. Ради благополучия ее собственной семьи».
Впрочем, есть и те, кто видят в Навальной новую «жену декабриста», умеющую «достойно нести крест супруги». «Жены декабристов получали волчий билет и осуждение общества, меняли сытую и спокойную жизнь на тяготы ссылки в условиях 19 века. Как можно сравнивать?» – парируют другие, – «Хотелось бы посмотреть на нее, если б они в изгнании вели политическую борьбу, а не в сытой Москве, на долго б ее хватило?»
Есть у комментаторов и другие кандидатуры для героизации: «Меня восхищает жена Виктора Бута – вот там полная неопределенность, а она держится. А тут-то чем восхищаться? Денежка капает, роль свою знает».
«Холодный психотип» Навальной с одной стороны принес ей характеристику «аристократичной, культурной женщины», с другой – вызвал недоверие из-за «отсутствия искренности». «Никак из головы не выходит сцена ее прощания с мужем. Поцеловались, щеку заботливо отерла, встала на исходную и быстрый взгляд на камеру «снимают или нет» и опять в образ», – описывают комментаторы впечатление, которое производит на них супруга блогера. – «Это какой-то спектакль. Особенно их совместное интервью Дудю, когда они с улыбкой рассказывали историю с отравлением».
Чего не могут отнять у Навальной даже недоброжелатели, так это поддержки, которую жена оказывает мужу, и ее заметной роли в формировании имиджа оппозиционера:
«Это все больше напоминает семейный проект, причем, возможно, они скоро поменяются местами», «неизвестно еще, у кого больше амбиций, у нее или у него».
Оказалось, что наибольший урон репутации Навальной в глазах женской аудитории нанес конфликт с известным педиатром, хирургом и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Осенью прошлого года, когда Навальный уже находился на лечении в берлинской клинике «Шарите», Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную комиссию, консилиум, для выяснения диагноза пациента. В ответ Навальная грубо ответила российскому врачу, что не уважает его, поскольку тот хочет «выведать информацию и выслужиться». Кроме того, жена «берлинского пациента» посоветовала педиатру не брать грех на душу «в столь почтенном возрасте».
«Ее ответ доктору Рошалю опустил ее в моих глазах ниже некуда. Все остальные ее дела/речи будут восприниматься мной под впечатлением той грубости», – пишут участницы паблика, многие из которых живут в Москве и лично обращались за помощью в клинику Рошаля, – «Есть два способа возвыситься: первый – сделать что-то великое, второй – унизить другого человека, сделавшего что-то великое. Я про Юлю Навальную первый раз услышала, когда она Рошалю нахамила и сразу стала крутой в глазах общественности. Хотя масштаб этих двух фигур с точки зрения пользы для страны несопоставим».
В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена
|
|
Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба конгрессвумен.
«Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», – приводит слова Грин ТАСС.
Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора.
Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден.
В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом».
Байден приказал разведке изучить антироссийские истории
|
|
Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Певчих отругала бывших журналистов «Ведомостей» за недостаточную хвалу Навального
|
|
Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» и соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих раскритиковала авторский материал о Навальном, опубликованный в издании VTimes.
Автор колонки всячески расхваливает Навального, ставит ему в плюс даже вождизм и иностранную помощь. Однако признаёт «отчасти уместными» претензии, что в своих расследованиях Навальный использует чужую информацию и факты, которые давно всем известны. По словам автора, «расследования» Навального это «маркетинговый продукт», который можно сравнить с маркетинговыми продуктами McDonald’s.
«Что за бредятину вы печатаете? – написала Певчих в комментариях под статьей в Twitter. – Ваш кандидат наук либо вредитель, либо не смотрел и не читал наше расследование, если утверждает, что Навальный собирает чужие находки и грамотно их упаковывает».
VTimes позиционирует себя как независимое издание про экономику, финансы, общество, бизнес, экологию, политику. Создателями проекта являются бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены владельца и главного редактора и начали выпускать собственное СМИ.
Мария Певчих является сотрудницей ФБК. Известно, что Певчих проживает в Великобритании. В МВД сообщали, что она после инцидента с Навальным в августе уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию. В органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась и также не отвечала на вопросы следователя. СМИ указывали на подозрительную скрытность Певчих.
Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой
|
|
Китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой восхитился межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». По его мнению, она является самым ценным оружием России.
Автор статьи отмечает, что «Сармат» весит около 100 тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее 10 тыс. километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами. По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым «заставляя США прикусить язык», передает РИА «Новости».
«Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет», – говорится в публикации.
Пользователь заметил, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для США, а другая – для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением.
«Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», – заключил автор.
Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. Кроме того, иранское информационное агентство Akharin Khabar написало статью, в которой «Сармат» назвали «посланием»России к избранному президенту США Джо Байдену.
Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
|
|
Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва потребовала срочно восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке
|
|
Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь Генеральному консульству России в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы, такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что многие граждане, которые обращаются в Генконсульство – это граждане США. «Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления», – отметила официальный представитель МИД.
С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство России в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке.
Сотрудников фонда Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции
Полиция задержала сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщил источник в правоохранительных органах. Также задержаны сотрудники ФБК Георгий Албуров и Любовь Соболь.
«Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш у нее дома», – приводит слова источника ТАСС. Примерно в это же время на Ленинградском вокзале полицейские встретили сотрудника ФБК Георгия Албурова и доставили его в отделение. Как пояснил источник, сотрудники ФБК задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции.
Сама Ярмыш сообщила в своем Twitter, что со слов полицейских, на нее собираются составить два административных протокола: за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов (Статья 19.3 КоАП).
В свою очередь адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что сотруднице ФБК Навального грозит до 10 суток ареста. «В отношении Соболь сейчас составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Завтра пройдет заседание в Симоновском суде Москвы по этому вопросу», – сказал адвокат. По его словам, Соболь также обязали явиться в отделение полиции в аэропорту Внуково, где в отношении нее составят протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По словам Соболь, в настоящее время «ее отпустили из полиции, вручив на руки протокол».
Ранее сторонники Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в поддержку блогера. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома.
Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет
|
|
Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщила The Washington Post.
«Президент Байден добивается продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля», – цитирует РИА «Новости» американское издание.
Россия отреагировала на заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
«То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее МИД России сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. В министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на «всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».
Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму
|
|
Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
«Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <...> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», – приводит ТАСС текст ответов Йеллен на вопросы финансового комитета Сената со ссылкой на корреспондента Bloomberg Салеху Мохсин.
Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкций с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила кандидат на пост главы Минфина США.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации.
Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов, а также решительно поддержал поставки американского оружия Украине.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Белый дом и Пентагон объяснили необходимость продления ДСНВ
|
|
Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.
«Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено [условиями] договора (...), – приводит слова Псаки ТАСС. – Президент США [Джозеф Байден] давно дал понять, что [считает] ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США».
«Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными», – сказала пресс-секретарь Белого дома. «Договор – это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами», – отметила Псаки.
В свою очередь глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что «решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны» Соединенных Штатов и дает время на выработку новых договоренностей. «Соблюдение Россией этого договора хорошо служило интересам обеспечения нашей национальной безопасности, и американцы находятся в намного более безопасном положении, когда ДСНВ оказывается нетронутым и продленным», – признали в Пентагоне.
«Если мы оперативно не продлим ДСНВ, это ослабит понимание американской стороной состояния российских межконтинентальных ядерных сил», – убежден Кирби. «Продление предусмотренных договором ограничений на количество стратегических ядерных вооружений до 2026 года дает время и пространство, необходимое нашим двум странам для того, чтобы изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев», – добавил глава пресс-службы Пентагона.
При этом, по словам Кирби, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России. «Хотя мы взаимодействуем с Россией таким образом, что продвигаем тем самым американские интересы, мы в министерстве обороны также будет оставаться дальновидными относительно вызовов, которые представляет Россия <...>», – заявил представитель американского военного ведомства.
Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3).
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».
Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций.
Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет
|
|
«Готовность США продлить договор СНВ-3 означает, что архитектура контроля за вооружениями, созданная нами в прежние эпохи, еще не устарела, и сейчас американцы это признали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение Белого дома продлить истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях на пятилетний срок без дополнительных условий.
«Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Дональда Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Вечером в четверг по вашингтонскому времени появились сообщения о том, что советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Ранее МИД России призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».
Напомним, что администрация Трампа затягивала пролонгацию договора, действие которого истекает 5 февраля. России и США не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения даже после того, как Москва пошла на уступки Вашингтону: продление СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и готовность пойти на заморозку всех российских ядерных зарядов сроком на год.
Американская сторона выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что не согласилась Россия. Кроме того, администрация Трампа неоднократно настаивала на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая – что было трудновыполнимым условием.
Отказ нового президента США включить Китай в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко.
«Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт.
«Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров.
«Теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – заключил собеседник.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.
Манучаров рассказал о накрутках числа просмотров видео Навального через спам-рассылки
«Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея», - рассказал заслуженный артист России, педагог, телеведущий Вячеслав Манучаров. Он полагает, что большинство россиян не станет смотреть это видео.
«Новое «разоблачение» Навального набирает лайки на YouTube. Но давайте откровенно. Солидные просмотры, наверняка, обрадуют скромную редакцию ФБК – #1 на вкладке «в тренде» – лишний повод открыть бутылочку просеко. Но 99% россиян «разоблачение» века даже смотреть не станут. Не потому что «темные» и «дремучие», а потому что Навальному люди не верят и считают предателем», – написал Манучаров в своем Instagram.
«Но нереализованные амбиции одержимого – вещь чрезвычайно опасная. И чтобы их потешить в ход идут и боты, и спам-рассылки. Сегодня, в одну из таких попал и я. Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея. Вот уж точно, когда не выходит быть первым в политике, упорно стремишься стать первым хотя бы на вкладке «в тренде». Но и здесь не обходится без шулерства и игры в наперстки», – заметил Манучаров.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью и компиляцией псевдорасследование Навального о якобы «дворце» президента России Владимира Путина в Геленджике, сбор денег на «расследования» ФБК замглавы администрации президента назвал лохотроном и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
США подготовили предложения о продлении ДСНВ
|
|
Соединенные Штаты намерены в четверг передать послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову предложение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пятилетний срок, сообщил осведомленный источник Associated Press.
«Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать предложение о продлении документа послу России в США Анатолию Антонову во второй половине дня», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.
Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно о намерении новой администрации США продлить ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3).
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».
Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.
Итальянские СМИ: Навальный стал орудием антипутинской пропаганды
Действия блогера Алексея Навального подтвердили, что он является слепым орудием по созданию антипутинской пропаганды, заявило итальянское издание Farodi Roma.
«Его (Навального) действия и заявления подтвердили давно ставшее аксиомой утверждение о том, что он не политический субъект, а объект политики… точнее – ее слепое орудие. Даже его последний почти двухчасовой фильм о президенте России, который он разместил на своем канале в Youtube из тюремной камеры, выдержан в рамках инструкций к медиаплану по созданию антипутинской пропаганды», – подчеркивает Farodi Roma.
«В Германии вздохнули с облегчением, захлопнув дверь самолета в Москву», – отметили итальянские авторы статьи. Кураторы проекта, к счастью для Берлина, вероятно, поняли, что «беглый Навальный не представляет реальной пользы», как и другие российские эмигранты, вроде бизнесмена Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова, отмечает СМИ.
«А вот в России он может стать идеальной политической жертвой, символом деспотии путинского режима, хотя и блеклой их симуляцией», – заключили журналисты.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.