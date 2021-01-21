Стало известно о «серьезном дефиците» иностранных рабочих в Москве

В российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

«Были проблемы, и теперь они обозначились, в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы ... по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы», – сказал Горовой, передает РИА «Новости».

По его словам, при этом нужно контролировать «их компактное размещение» и соблюдение режимов ограничений по коронавируса.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса.

В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов.

В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике.