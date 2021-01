«МиГ» запатентовал исключающую попадание самолета в штопор систему В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой 21 января 2021, 15:17 Текст: Ольга Никитина

Китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой восхитился межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». По его мнению, она является самым ценным оружием России. Автор статьи отмечает, что «Сармат» весит около 100 тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее 10 тыс. километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами. По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым «заставляя США прикусить язык», передает РИА «Новости». «Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет», – говорится в публикации. Пользователь заметил, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для США, а другая – для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением. «Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», – заключил автор. Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. Кроме того, иранское информационное агентство Akharin Khabar написало статью, в которой «Сармат» назвали «посланием»России к избранному президенту США Джо Байдену.

21 января 2021, 08:44

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

19 января 2021, 02:19

Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений. Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС. Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником. Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Дмитрий Зубарев

21 января 2021, 07:26
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
19 января 2021, 18:32

Отключение связи российскому консульству в Нью-Йорке стало беспрецедентным актом, заявили российские дипломаты. Об этом представители российской дипломатии заявили РИА «Новости». Напомним, консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи. Линии связи, по данным дипмиссии, отключила американская сторона. Также у консульства возникают перебои с доступом в интернет. Всех граждан России, планировавших обратиться к миссии, просят связаться с ее представителями с помощью электронной почты. Российское консульство в Нью-Йорке уже сутки лишено телефонной связи 19 января 2021, 18:08

Фото: facebook.com/newyork.mid.ru

Текст: Алексей Дегтярев

Консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи, сообщила российская дипломатическая миссия. «С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», – говорится в сообщении консульства в Facebook. В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь. «Ранее такой ситуации никогда не возникало», – сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве. Летчик-испытатель оценил шансы российского Су-57 в бою против F-35 20 января 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря своей маневренности смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один, заявил заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев. «Су-57 его запросто убьет, если встретятся один на один. F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого. Но зато у него есть электронная мощь», – передает ТАСС слова Толбоева в интервью по случаю его 70-летия. При этом он отметил, что даже вспышки на Солнце могут привести к сбоям в работе электроники. «Поэтому я противник всяких электронных дел», – сказал летчик-испытатель. Толбоев охарактеризовал российский Су-57 как «великолепный самолет». При этом он подчеркнул, что времена сражений один на один давно прошли. «Сейчас уже не то время, когда воюешь один на один. Все зависит от того, кто тебя обеспечивает. Сейчас идет радиоэлектронная борьба. Это уже не борцовский ковер, а комплексный подход к решению тактических вопросов», – пояснил летчик-испытатель. Напомним, в конце декабря ВКС России получили первый серийный Су-57. Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 08:32

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

21 января 2021, 08:32
Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.
20 января 2021, 01:57

Фото: Monica A. King/CNP Consolidated/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия будет оставаться «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед. «Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой [для Соединенных Штатов] на годы вперед, пользуясь открытостью США и вбивая клинья между США и их партнерами в попытке ослабить авторитет и репутацию США», – приводит слова Остина ТАСС. «Россия угрожала демократическим процессам США и оказывала злонамеренное влияние на мировой сцене. Действуя ниже порога вооруженного конфликта, Россия продолжает делать США своей мишенью с помощью ряда изощренных информационных и киберопераций», – считает кандидат на должность главы американского оборонного ведомства. Кандидат на пост главы Пентагона также выразил мнение, что Европе якобы потенциально угрожают возможные усилия России «по подрыву европейской безопасности» в сочетании с последней модернизацией российских вооруженных сил, в том числе ядерных. «В [зоне ответственности] Европейского командования Вооруженных сил США наибольший военный риск связан с агрессивным поведением России, направленным на подрыв европейской безопасности, в сочетании с ее военной модернизацией», – утверждается в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета Сената по делам ВС США. По его словам, речь идет о крылатых ракетах дальнего действия, подводных возможностях ВС России, ее киберпотенциале, «а также разработке и развертывании так называемых новых ядерных систем и большом и разнообразном арсенале нестратегического ядерного оружия». В случае своего утверждения Остин пообещал более детально изучить вопрос безопасности в Европе и при необходимости принять соответствующие решения. Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США назвал Россию «неотложным вызовом». Напомним, в воскресенье МИД заявил о готовности России к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена. В прошлую пятницу в МИД России констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном. В декабре минувшего года министр иностранных дел Сергей Лавров назвал условия сотрудничества России с будущей американской администрацией. Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России 19 января 2021, 03:30

Фото: Shealah Craighead/White House/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США». В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА», передает РИА «Новости». «Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», – приводит ТАСС текст указа. Отмечается, что БПЛА в США «используются правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях». Использование беспилотников, «произведенных противниками, угрожает национальной и экономической безопасности» страны, говорится в документе. Напомним, России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотникам. МИД сделал предложение администрации Байдена по договору о СНВ 21 января 2021, 01:44

Фото: Leonid Faerberg/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

21 января 2021, 01:44
Россия рассчитывает, что новая администрация США более конструктивно подойдет к диалогу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. «Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Москва выступала и продолжает выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. «Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок», – указали в министерстве. Как отмечается в сообщении, это позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих стран и всего мира, добавили в МИД России. В министерстве напомнили, что российское видение рамок работы по стратегической стабильности было «передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность». «В его основе – предложение совместно заняться выработкой нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий, – указали в МИД. – Считаем, что сфокусировать внимание следует на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон». Важным был бы и предметный разговор по обеспечению безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, добавили в министерстве. «Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», – говорится в сообщении. В министерстве также указали на то, что предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к «победе» в объявленном ими «соперничестве великих держав». В этой связи в МИД России напомнили, что американской стороной была развязана кампания по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности. «Примечательно, что эта кампания не достигла своих целей: ни у мировой общественности, ни даже у американских союзников не нашло поддержки стремление Вашингтона пожертвовать договором, который обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения», – отметили в российском дипведомстве. Накануне кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.
20 января 2021, 05:34

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

19 января 2021, 20:27

Вашингтон планирует в скором времени рассмотреть новые меры против России по законам «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео. Помпео, говоря о введенных санкциях против судна-трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве «Северного потока – 2», заявил, что американская администрация намерена рассмотреть новые действия в рамках этого закона, передает ТАСС. Также санкции планируется рассмотреть в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), добавил госсекретарь. «Сегодняшнее объявление [о введении рестрикций] демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и содействовать этому и инструменту российского принуждения («Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в заявлении Помпео. Ранее СМИ сообщили, что германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США. Между тем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. Самолеты Ту-214ОН предложили переоборудовать для разведки 18 января 2021, 19:10

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

18 января 2021, 19:10
В России могут модернизировать самолеты Ту-214ОН для решения задач, которые не связаны с наблюдениями по Договору об открытом небе (ДОН), за это готов взяться концерн «Вега» (входит в Ростех), заявил генеральный конструктор предприятия Владимир Верба. «В случае такого интереса (по модернизации самолетов для разведывательных целей – прим. ВЗГЛЯД) со стороны заказчика мы готовы провести соответствующую модернизацию бортового комплекса ав

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Санкции США против «Северного потока – 2» являются проявлением неприкрытой недобросовестной конкуренции и попыткой заставить страны Европы покупать американское сырье, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Антонова, в Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации проекта. «Принято несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума», – приводятся высказывания посла на странице диппредставительства в соцсети Facebook. «США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников» , – констатировал Антонов. «Все это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет», – уверен дипломат. Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки «Северного потока – 2». Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Москва потребовала устранить неполадки со связью генконсульства в США 20 января 2021, 07:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в США потребовало от госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском генконсульстве в Нью-Йорке. «В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии. В посольстве указали на проблемы, с которыми столкнулись обращающиеся в консульство россияне. «Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», – добавили дипломаты. «Российские власти не информировали госдепартамент и не просили о нашей помощи в связи с какими-либо проблемами с работой телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке», – заявила в свою очередь представитель госдепа. Дипломат рекомендовала в случае неполадок «немедленно обратиться в компанию, обеспечивающую услуги (телефонной связи)». Накануне стало известно, с 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи.