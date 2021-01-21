В Общественной палате рассказали, кому грозит проверка жилья на перепланировку

Проверка жилья на перепланировку может быть проведена только при продаже квартиры или получении ее в наследство, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В конце прошлого года в России заработал единый государственный реестр недвижимости, в который внесены все технические паспорта помещений. В связи с этим сотрудники жилинспекции начали проводить проверки, устраивая рейды по квартирам: после двух уведомлений по почте посещают в жилплощадь, выискивая любое несогласованное изменение.

«На территории России продолжает действовать Конституция в которой написано, что жилище гражданина является неприкосновенным, и войти в него можно либо по согласию самого гражданина, либо по решению суда, либо в случае чрезвычайной ситуации в сопровождении представителя МЧС и МВД, когда в квартире есть угроза жизни и здоровья человеку», – говорит Разворотнева.

Также в документе прописаны отдельные случаи, связанные с поверкой приборов учета, продолжает эксперт. Проверка перепланировки квартиры в этот перечень не входит, поэтому пустить сотрудников сотрудников жилинспекции или нет – выбор каждого россиянина.

«Конечно, все эти перепланировки, особенно в соответствии с этим реестром недвижимости, выявить очень сложно. Как правило, они всплывают либо когда люди продают квартиру, либо когда вступают в наследство, и то, только если они не договорятся с риелторами – тогда да, может быть произведена проверка», – рассказывает собеседник.

Тем не менее, если же человек по своей воле пустил сотрудников жилинспекции и в ходе проверки были выявлены какие-то перепланировки, то гражданину придется их либо узаконить, либо вернуть все как было, предупреждает Разворотнева. В противном случае человеку может грозить очень серьезное наказание. Например, в Жилищном кодексе есть единственный случай, когда можно изъять помещение, и он как раз связан с незаконными перепланировками, которые не были устранены.

Ранее в Министерстве юстиции предложили позволить судебным приставам выламывать двери квартир и домов, если туда нельзя попасть другим способом, для проверки правомерности перепланировки и установки газового оборудования.