|
|
Пекин объяснил санкции против членов администрации Трампа
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Китай считает необходимыми санкции в отношении ряда членов администрации 45-го президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Санкции Китая в отношении указанных граждан США стали ответом на их ошибочные действия, которые являются подрывом суверенитета Китая и вмешательством во внутренние дела КНР. Это (введение санкций – прим. ВЗГЛЯД) необходимо и демонстрирует нашу решимость отстаивать наши национальные интересы», – приводит ее слова РИА «Новости».
Дипломат подчеркнула, что указанные лица, исходя из собственных интересов, подрывали отношения двух стран, и «заплатят за это».
Напомним, Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов. В США это решение назвали «непродуктивным и циничным».
МИД Китая обнародовал лишь часть имен из списка тех, в отношении кого введены санкции, он в том числе включает Мэтью Поттинджера, Роберта О'Брайена, Алекса Азара, Джона Болтона, Стивена Бэннона, Кейта Крача. Хуа Чуньин не стала на брифинге уточнять имена остальных лиц, включенных в санкционный список.
Китай также поздравил Джозефа Байдена с инаугурацией и выразил готовность сотрудничать с новой администрацией президента.
Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден жестко высказался о действующем президенте США Дональде Трампе в связи с тем, что тот не включил его в список помилованных лиц.
«Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», – написал Сноуден в Twitter.
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян в этом списке.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.
Соловьев высмеял сообщения о краже ноутбука Пелоси для «разведки России»
|
|
«Это набор смешных глупостей, придуманных из ненависти к России», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщение о задержании в США женщины, подозреваемой в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Люди, которые придумывают этот бред, вообще в курсе, что на дворе XXI век? Зачем физически что-то передавать?» – задается вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Авторы этих заявлений рассуждают так, будто в век современных технологий какой-то хитрый агент повезет этот ноутбук через океан, а там люди со стамеской будут его взламывать и вытаскивать информацию», – с иронией отмечает собеседник.
«Это все настолько смехотворно, – считает Соловьев, – что может сравниться лишь с историей о «флешках для Гааги», когда украинский журналист Дмитрий Гордон заявлял, что передал таким образом интервью с экс-главой минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы Натальей Поклонской».
«Все это набор смешных глупостей – подчеркнул телеведущий. – Но он укладывается в одну понятную логику, суть которой заключается в ненависти к России и к попыткам во всем обвинить нашу страну».
Накануне американские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Ранее сообщалось, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.
До этого в краже ноутбука
подозревался 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия, который был найден мертвым
в собственном доме после проведения обыска.
В то же время помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.
В начале января сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Познер указал на потерю США образа «лучшей страны в мире»
США утратили образ «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», заявил журналист Владимир Познер.
Американцы привыкли ставить США в пример другим, но сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец, сказал он. Познер отметил, что США десятки лет культивировали свой имидж, но события последних месяцев «нанесли ущерб образу Америки в мире», причем «ущерб долгосрочный», который «не пройдет завтра или послезавтра». «Как надолго – может быть, навсегда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Напомним, Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бывший советник Трампа назвал его худшим президентом в истории США
|
|
Действующий глава американской администрации Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США, заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.
«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», – сказал Болтон интервью немецкому новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Он назвал «очень печальным днем для Америки» штурм Капитолия в Вашингтоне.
Тем не менее он не считает правильным импичмент против Трампа. «Самым страшным наказанием для Трампа было бы в будущем просто игнорировать его. Импичмент ведет к обратному», – полагает Болтон.
На прошлой неделе импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников
«Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов.
«Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
«Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев.
«Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев.
Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться».
Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату.
Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Трамп выступил с прощальной речью в качестве президента США
|
|
Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду.
«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. <...> Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается», – приводит ТАСС выдержки из речи Трампа, текст которой распространила пресс-служба Белого дома.
Действующий президент США отметил, что за время нахождения на посту главы американской администрации он восстановил мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом. «Мы построили величайшую экономику в мировой истории», – заявил Трамп. «Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде», – сказал американский лидер.
Трамп также вновь осудил штурм Капитолия. «Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие – это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться», – подчеркнул американский лидер.
«Наша повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе для страны, что означает для всей страны, – отметил Трамп. – Я принимал серьезные битвы, тяжелейшие сражения, самые сложные решения, – потому что вы избрали меня это делать».
Ранее стало известно, что Трамп записал прощальное обращение в ранге президента США. Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон. Инаугурация состоится в полдень 20 января.
Байден назначил врио госсекретаря США
|
|
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден назначил временно исполняющим обязанности госсекретаря США сотрудника Госдепартамента высокого ранга, посла Дэна Смита, сообщило Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Смит будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства до тех пор, пока Сенатом США не будет утверждена кандидатура Энтони Блинкена, выдвинутого ранее Байденом на пост госсекретаря США на постоянной основе, передает ТАСС.
В целом, как сообщает Reuters, Байден произвел временные назначения на 23 должности в федеральных ведомствах. В частности, и. о. министра финансов стала Энди Бокол, а временным главой Минюста США – Монти Уилкинсон.
Кроме того, еще во вторник сотрудник американского оборонного ведомства Томас Мьюир, ответственный за процесс передачи полномочий новой администрации, сообщил, что со среды исполняющим обязанности главы Пентагона станет первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист. Он будет временно возглавлять министерство обороны США до утверждения кандидатуры генерала Ллойда Остина на этот пост на постоянной основе.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.
Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине.
В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.
Трамп записал прощальное видеообращение
|
|
Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации.
Как сообщает CNN со ссылкой на источник, окончательные сроки обнародования послания еще не определены, передает ТАСС. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента.
Также в обращении упоминается «новая администрация», однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.
Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.
6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Лидер республиканцев обвинил Трампа в беспорядках в США
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает, что президент Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми», – сказал он, выступая на заседании верхней палаты законодательного органа, передает ТАСС.
Республиканец напомнил, что Конгресс США 6 января утвердили на заседании «выбор гражданами 46-го президента». «У нас будет мирная и успешная инаугурация», – отметил Макконнелл, ранее считавшийся одним из сторонников Трампа.
Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице- президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России
|
|
Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США».
В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА», передает РИА «Новости».
«Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», – приводит ТАСС текст указа.
Отмечается, что БПЛА в США «используются правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях». Использование беспилотников, «произведенных противниками, угрожает национальной и экономической безопасности» страны, говорится в документе.
Напомним, России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотникам.
Заблокированная в США соцсеть Parler возобновила работу на российском хостинге
Популярный у сторонников Дональда Трампа сайт сервиса микроблогов Parler, хостинг которого прекратила корпорация Amazon, вновь заработал на хостинге, принадлежащем российской компании DDoS-Guard.
Основной функционал сайта пока по-прежнему недоступен: пользователей встречает заявление администрации соцсети о том, что она «решит любую стоящую перед ней проблему» и скоро «поприветствует всех».
«Кажется, наступил подходящий момент напомнить вам всем – и сторонникам, и противникам – зачем мы запустили эту платформу. Мы верим в первостепенное значение конфиденциальности и неотъемлемость свободы слова, особенно в социальных медиа. Мы всегда стремились предоставить доступ к беспристрастному общественному пространству, где частные лица могут использовать и реализовывать данные права. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и вскоре планируем поприветствовать вас снова. Мы не дадим гражданскому осуждению умереть!» – говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».
Как рассказал Reuters эксперт по IT-инфраструктуре Рональд Гилметт, теперь в адресной записи домена parler.com указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoS-Guard. Согласно информации на сайте DDoS-Guard, компания с 2011 года представляет «услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак и доставке контента». По данным СПАРК, ООО «ДДОС-ГВАРД» зарегистрировано в Ростове-на-Дону и принадлежит в равных долях Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову, пишет Forbes. Среди клиентов компании есть Минобороны России, радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Аргументы и факты», сообщает издание TAdviser.
Как отмечает The Guardian, до недавнего времени клиентом DDoS-Guard был сайт 8kun, ранее известный как 8chan, который, по данным издания, был одной из платформ, использованных радикалами в США для организации атаки на здание Конгресса. На прошлой неделе DDoS-Guard перестал сотрудничать с хостинговой компанией 8kun, VanwaTech.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании – Amazon Web Services – отключил Parler от своего хостинга.
Трамп задумался о создании новой политической партии
|
|
Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии, сообщила The Wall Street Journal.
По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией», передает ТАСС.
Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
Накануне лидер республиканцев в Сенате США обвинил Трампа в беспорядках у Капитолия.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Двух бойцов Нацгвардии США отстранили от участия в инаугурации Байдена
Два бойца Национальной гвардии США не допущены к службе на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена по соображениям безопасности, сообщила CNN со ссылкой на источник в американском минобороны.
По его данным, двое военнослужащих были отстранены от службы на инаугурации после проверок личного состава на наличие связей с экстремистскими группировками. При этом нет точной информации о причине отстранения военнослужащих. Неизвестно также, связаны ли они между собой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии на предмет того, не представляет ли кто-то из них угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.
В понедельник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила об угрозе беспорядков в жилых районах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп с женой покинули Белый дом
Действующий американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей во вторник вылетели из Белого дома. Позднее в этот же день после инаугурации сюда въедет новый глава государства Джо Байден.
Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
По данным канала, Трамп направляется на авиабазу Эндрюс, позже пара направится в Палм-Бич, штат Флорида, где, как сообщали ранее СМИ, 45-й президент США намерен поселиться и где он зарегистрирован.
Во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники. Это второй по величине особняк во всем штате и 22-й – во всех США. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Трамп занимает часть этого здания в закрытой от других зоне. Там также расположен закрытый клуб. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 млн долларов (около 11,8 млрд рублей).
Накануне Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду). Первые указы Байдена, которые он планирует подписать в день инаугурации, будут нацелены на то, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».
Более трети американцев усомнились в справедливости итогов выборов
Более трети американских избирателей не доверяют избирательной системе США, свидетельствуют результаты исследования, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.
Согласно изданию, 65% зарегистрированных избирателей заявили либо о большой, либо о по крайней мере некоторой уверенности в том, что избирательная система страны обеспечивает «справедливый и точный» подсчет голосов. В противовес им 35% респондентов заявили о малой степени уверенности или же об отсутствии уверенности как таковой, передает РИА «Новости».
Примечательно, что среди демократов доверие к избирательной системе США выше (67%), чем среди независимых (43%) и республиканцев, среди которых о доверии заявили лишь 19%. При этом доверие американцев к избирательной системе своего собственного штата выше, показал опрос. Здесь о доверии заявили 73% избирателей, о недоверии – 27%.
Исследование проводилось онлайн среди 2854 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 1,8 процентных пункта.
Ранее сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД