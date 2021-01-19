В ФРГ создан природоохоанный фонд в поддержку «Северного потока – 2»

«Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Константин Симонов, комментируя допущение Газпромом приостановки или полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» в случае резкого изменения политической ситуации.

«Газпром издал проспект эмиссии своих евробондов (облигаций, выпущенных в валюте – прим. ВЗГЛЯД), где должен быть обязательный пункт, связанный с рисками компании. Это вовсе не означает, что Газпром заявил об остановке проекта – он лишь прописал все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

При этом собеседник отметил, что определенные реальные риски, безусловно, существуют. «Речь идет в первую очередь об ужесточении санкционного режима со стороны США, который может распугать абсолютно всех коммерческих партнеров компании Nord Stream 2 AG. Если дойдет до того, что авиакомпании откажутся продавать билеты на самолет сотрудникам проекта, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется», – добавил собеседник.

«Но такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только Газпрому, а всей России, и поражение от его остановки может быть общенациональным», – заключил Симонов.

Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме, передает ТАСС.

В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».

Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».

Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.

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