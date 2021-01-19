Казахстан начнет вакцинацию «Спутником V» раньше срока

Взгляд
19 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков

Еще одна фантазия на тему ПАК ДА – очень далекая от реальности КИНОКОМПАНИЯ ТРИАДА ВКС,РВСН
и ВМФ РОССИИ/YouTube
Над одним из важнейших военных проектов России приоткрыта завеса тайны – появилось изображение проекта нового стратегического бомбардировщика (ПАК ДА). Почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса? Подробности...
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Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка

Если бы не принципы, которыми Бисмарк руководствовался в отношениях с Россией, объединение Германии могло затянуться на десятилетия Mary Evans Picture Library/
Global Look Press
Ровно 150 лет назад, благодаря политическому гению Отто фон Бисмарка, была создана Германская империя, или Второй рейх. Просуществовав менее полувека, она стала самым богатым государством Европы, но сгинула из-за того, что политические наследники «железного канцлера» стали игнорировать принципы, которыми он завещал руководствоваться в отношениях с Россией.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Как предать мать и стать героем

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Поощрение доносов на родителей – признак острой фазы тоталитаризма, когда правящее движение ставит вопрос ребром: или семья, или партия. Партия требует абсолютной, безоговорочной преданности, которую дети и могут продемонстрировать, сдав своих родителей. Подробности...

Ну и где у нас цифровой концлагерь?

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской кампании борьбы против так называемого hate speech. Есть масса международных документов, которые просто обязывают всех бороться с «агрессивными высказываниями». Подробности...

Крещенские купания – это холодная вода вместо Бога

Святослав Шевченко
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Каждый раз накануне Крещения все интересуются – будет ли батюшка окунаться в ледяную воду? И каждый раз удивляются ответу, что этот народный обычай не имеет прямого отношения к Церкви, а значит, делать это православным верующим не обязательно. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Пора раздать ковид-паспорта

Обсуждение: 7 комментариев

Сталин или шаурма?

Обсуждение: 13 комментариев

Второй импичмент Трампа: главное

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Казахстан начнет вакцинацию «Спутником V» раньше срока

    19 января 2021, 08:31

    Текст: Алина Назарова

    Казахстан намерен начать вакцинацию вакциной «Спутник V» раньше запланированного срока –1 февраля, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

    «19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тыс. доз вакцин «Спутник V», 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз. … К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения», – сообщил Цой, передает РИА «Новости».

    По информации министерства, в первом полугодии планируется вакцинировать 2 млн человек, во втором полугодии – 3-4 млн человек. В частности, на первых этапах прививаться будут медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, приемных покоев и сотрудники санэпидслужб, педагоги и медработники ведомственных медицинских служб, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

    Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинация с использованием российского препарата в стране планируется в конце февраля.

    Кроме того, Казахстан совместно с Россией запустил производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года. Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» уже прошла проверку в России. В феврале 2021 года в Казахстане будет произведено 80 тыс. доз вакцины, в марте – 150 тыс. доз, а с апреля будет выпускаться до 600 тыс. доз. 


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    В Европе начали переходить на обязательное ношение респираторов FFP2

       19 января 2021, 01:30
    Фото: Thomas Trutschel/
    Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с ситуацией с коронавирусом жителей Германии могут обязать носить не просто защитные маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, требование уже вступило в силу в Баварии. С 25 января ношение респираторов, а не масок также станет обязательным в Австрии.

    В Австрии о такой мере объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля, передает «Интерфакс».

    В Баварии – крупнейшей федеральной земле Германии – ношение респираторов обязательно в общественном транспорте и при посещении магазинов. До 24 января за соблюдением нового требования следить не станут. Оно также не распространяется на детей младше 15 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Guardian и Local.

    19 января канцлер Германии Ангела Меркель встретится с руководителями 16 федеральных земель. Планируется обсудить возможность обязательного перехода с масок на респираторы по всей стране. Подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро.

    Напомним, Австрия решила продлить жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР.

    Как поясняли в МЧС России, одноразовые медицинские маски «не имеют специального фильтра, неплотно прилегают к лицу», ее следует носить не больше трех часов. Респиратор можно носить до шести часов, он «более плотно прилегает к лицу», «зачастую имеется клапан выдоха», он «наиболее эффективен против вирусов». Существуют респираторы трех основных классов FFP1, FFP2 и FFP3. Они соответственно обеспечивают фильтрацию твердых и жидких частиц в 80% (при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 ПДК – предельно допустимые концентрации), 94% (при 12-и ПДК) и 99% (при 50-и ПДК).

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    ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за вакцин

    18 января 2021, 15:02

    Текст: Ксения Панькова

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.

    «Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 млн доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а просто 25», – цитирует РИА «Новости» главу ВОЗ.

    По его словам, «мир находится на краю катастрофического морального провала». «И ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира», – цитирует «Интерфакс» Гебрейесуса.

    Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех.

    Тем не менее, в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать «как большая семья» и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания.

    Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса.

    Напомним, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что рассмотрение заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находится в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)на стадии рассмотрения.

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    Почти 600 человек получили осложнения после вакцинации от коронавируса в Индии

    18 января 2021, 20:40

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса.

    Минздрав Индии сообщает о 580 случаях неблагополучных последствий после вакцинации, сообщает РИА «Новости».

    При этом отмечается, что семерым обратившимся понадобилась госпитализация.

    «Из трех случаев, сообщенных в Дели, двое выписаны, один с сообщением об обмороке находится под наблюдением в больнице Макс Хоспитал. Один человек в Уттаракханде стабилен и находится под наблюдением во Всеиндийском институте медицинских наук. В Чхаттисгархе один человек находится под наблюдением правительства в медицинском колледже. Из двух случаев в Карнатаке один находится под наблюдением в районной больнице Читрадурги, а второй - в больнице общего профиля в Чаллакере», – уточняется в сообщении.

    Также в минздраве отметили, что после вакцинации в Индии скончались два человека, однако, их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью».

    Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса будут использоваться два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории страны.

    Напомним, с началом года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID.

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    Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС

    18 января 2021, 22:10

    Текст: Елена Мирошниченко

    Странам еврозоны надо бороться с нарастающим материальным неравенством своих граждан из-за кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Совете министров финансов стран еврозоны.

    Как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, еврозоне необходимо избежать дальнейшего роста, вызывающего беспокойство неравенства в обществе, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что на уровне всей еврозоны необходимо избежать неравномерности восстановления экономик стран-членов валютного блока, внутри каждой страны также важно сглаживать неравенство, вызванное кризисом.

    Еврокомиссар считает, что на данном этапе оценить последствия сложившейся ситуации сложно.

    Напомним, судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением.

    В Германии власти начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.

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    После вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека

    18 января 2021, 21:46

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Эстонии после вакцинации от коронавируса скончались два пожилых человека, в пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.

    Также после проведения вакцинации было зафиксировано 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech, рассказали в пресс-службе лекарственного департамента республики, сообщает РИА «Новости».

    Уточняется, что в период с 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время о побочных эффектах сообщили 87 человек.

    «Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10–40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней», – перечислили симптомы в департаменте.

    Напомним, в декабре сообщалось о том, что эстонское предприятие Icosagen не может закончить клинические испытания лекарства от коронавируса из-за нехватки денег.

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    Посол Италии привился «Спутником V»

       19 января 2021, 00:26
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщил, что после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V» у него не было побочных эффектов.

    Он выступил в онлайн-формате на конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари». Терраччано рассказал, что «сделал укол российской вакциной» и «не испытал никаких особых побочных эффектов». Он собирается «сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», передает ТАСС.

    Терраччано отметил, что «это наводит на несколько горькие мысли» – даже в «тяжелое драматичное время», в ситуации с распространением коронавируса, «наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи». Он сказал, что не будет сравнивать разные вакцины и определять лучшую. Как заявил посол, правительство Италии «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области».

    Напомним, посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения МИД России привиться российской вакциной. Он поблагодарил российское внешнеполитическое ведомство за предложение вакцины, но заявил, что «не хотел бы забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России».

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    Онищенко дал советы желающим окунуться в прорубь на Крещение

       18 января 2021, 13:20
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

    19 января православные верующие отметят Крещение Господне, по традиции все желающие смогут показать силу духа, искупавшись в проруби. Согласно верованиям, такой обряд очищает душу и приближает человека к Богу. Тем не менее в столице в этом году в ночь на Крещение синоптики обещают минус 21-23 градуса.

    «Холод купаниям не помеха, не минус 50 же. В минус 20 вполне можно купаться, но все зависит от состояния здоровья людей. Если они этим занимаются регулярно, то это в удовольствие, а просто через силу не стоит. Вода-то все равно будет одной температуры, примерно два-три градуса. Поэтому все будет зависеть от условий, при которых человек будет готовиться к этому», – говорит Онищенко.

    Врач отмечает, что окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах, где есть возможность переодеться после купаний в чистую сухую одежду. Также он рекомендует не раздеваться до плавок на морозе «за километр до проруби», поскольку можно простудиться. После завершения обряда следует укутаться и выпить теплое питье, желательно настой трав.

    «Ну и, конечно, важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание. Поэтому окунаться на Крещение можно и нужно, но только при наличии созданных и специально согласованных условий и состояния здоровья», – рекомендует депутат.

    Помимо прочего врач-эпидемиолог напоминает, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и носить маски.

    Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал в нынешней эпидемиологической ситуации, когда «свирепствует вирус» и «у многих организм ослаблен после перенесенной болезни», не погружаться в прорубь в этом году.

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    Британия установила антирекорд по числу смертей от COVID на душу населения

    18 января 2021, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    На прошлой неделе Великобритания установила мировой антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса на душу населения, сообщают СМИ.

    Для страны этот показатель в среднем за неделю составил 16,5 смертей на 1 млн человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

    Минздрав Великобритании сообщил, что всего коронавирус в стране подтвердился у более чем 3,4 млн человек (за сутки их число выросло на 37535 человек), скончались 89860 человек (плюс 599 человек за сутки), передает РИА «Новости».

    В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый.

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    Минпромторг анонсировал производство 33 млн доз вакцины «Спутник V» в январе – марте

    18 января 2021, 18:29

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия в январе-марте выпустит еще около 33 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», к настоящему моменту произведено уже 6,5 млн доз препарата, заявил на брифинге глава Минпромторга Денис Мантуров.

    «Промышленность в целом вышла на темп производства выше ранее заявленных объемов. На сегодняшний день произведено уже почти 6,5 млн доз двух компонентов «Спутник V». У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале – 11 млн, на март запланировано 15 млн доз», – передает его слова ТАСС.

    За первые три месяца 2021 года в регионы будет направлено около 16,8 млн доз вакцины «Спутник V». «Что касается доступности для поставки в регионы: до конца января будет направлено в регионы 2,1 млн доз, на февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз отправить и почти 9 млн доз на март месяц», – добавил Мантуров.

    Темпы и готовность производств позволят наращивать объемы выпуска вакцины. Также в феврале начнется выпуск вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» предприятия «Вектор».

    «Мы подключили к этой работе нашу фармацевтическую компанию «Герофарм», которая сегодня нарабатывает уже объемы белка для потребности непосредственно «Вектора», – рассказал министр.

    Производство вакцины на седьмой площадке – компании «Р-Фарм», должно быть запущено до конца января.  Изначально для выпуска этого препарата было отобрано семь площадок, из которых производство на шести уже ведется. Это площадка самого института Гамалеи, три производственные площадки компании «Генериум», компаний «Биокад» и «Бинофарм».

    Мантуров отметил, что все необходимое оборудование для производства вакцин закуплено и готово к работе.

    В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться.

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    Россию предупредили об угрозе распространения «британского» COVID-19

       19 января 2021, 08:35
    Фото: NIAID-RML/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Британский» штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

    «Британский» штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», – цитирует РИА «Новости» Баранову.

    По словам биолога, в случае с «британским» штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению.

    «Допустим, раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать «британский» штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей. А далее, как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», – пояснила Баранова.

    Она пояснила, что несмотря на то, что в России подтвержден только один случай «британского» штамма у пациента, который находится в изоляции, вряд ли в стране только один зараженный. Перелеты не сократили до нуля, а «британский» штамм уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди.

    «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», – отметила Баранова.

    Ранее Роспотребнадзор счел преждевременными разговоры о симптомах «британского» штамма.

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    Мясников призвал не критиковать вакцину Pfizer

       18 января 2021, 10:36
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Врач и телеведущий Александр Мясников призвал СМИ не распространять негативную информацию о вакцине от коронавируса производства компании Pfizer, предположив, что это увеличивает число антипрививочников.

    «Мы сами активно плодим ряды противников вакцинации. Не проходит и дня, чтобы в новостях не было: «после вакцины Pfizer в Норвегии умерло столько-то человек», «от Pfizer столько-то случаев паралича лицевого нерва», «вакцина Pfizer вызвала столько-то тяжелых аллергических реакций в Израиле». Вы для кого это пишите? Для российских граждан? Так у нас нет вакцины Pfizer, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надежная», – написал Мясников в Telegram.

    По его словам, люди информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполируют на всю вакцинацию от коронавируса в целом. «Ко мне ежедневно обращаются люди с сомнениями про вакцинацию от COVID-19: делать или не делать. Когда я говорю: «делать», в ответ, как правило, слышу: «так пишут о каких-то жутких осложнениях!». На мои слова: «так то Pfizer!», неопределенно хмыкают», – пишет доктор.

    «Если говорить людям, что молоко «Аленушка» полезное, а молоко «Буренушка» может убить – большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить никакое, раз так опасно! Я понимаю, что обидно молчать, когда на нашу вакцину безосновательно наезжают те, которые свою-то не довели до ума, но у нас стартовала массовая вакцинация. Может перестанем множить ряды ее противников?» – резюмировал Мясников.

    В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. 

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    Мурашко объяснил, зачем вакцинированным нужно носить маски

    18 января 2021, 14:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Россиянам необходимо продолжать носить маски, пока не выработается популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», – заявил Мурашко, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что даже человек с иммунитетом после контакта с заболевшим кратковременно может перенести инфекцию и инфицировать окружающих. «Поэтому ношение масок сегодня является обязательным», – подчеркнул министр.

    Глава ведомства отметил, что на данный момент в России создается ресурс по электронной записи на вакцинацию, в этой процедуре будет задействован сайт госуслуг.

    Ранее президент Владимир Путин поручил проработать возможность получать уведомления о результатах тестирования на коронавирус через сайт госуслуг.

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    В Совфеде назвали новую категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

       19 января 2021, 08:37
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Работающие с больными COVID-19 медики смогут выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

    «Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», – заявила Кусайко в комментарии НСН..

    Она также уточнила, что таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей, выплата может доходить до 375 тыс. рублей.

    Кроме того, медицинские сотрудники получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Такая программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью, отметила Кусайко.

    Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, предусматривающего выплату пенсий семьям медработников, погибших от коронавируса.

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    Додон назвал число ожидаемых в Молдавии доз вакцины «Спутник V»

    18 января 2021, 15:36

    Текст: Евгения Шестак

    Молдавия получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины «Спутник V», заявил экс-президент страны, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

    «Мы договорились с (замглавы администрации президента Дмитрием) Козаком, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз, через несколько недель российская вакцина должна появиться в Кишиневе. Договоренность по этому вопросу уже есть», – цитирует РИА «Новости» Додона.

    Кроме того, Додон сообщил, что в Молдавии уже началась подготовка документов для ее использования. «Знаю, что начата подготовка к регистрации этой прививки в Молдавии. Надеюсь, не будет создано искусственных препятствий, и через несколько недель вакцина поступит в Кишинев», – сказал он, передает ТАСС.

    Экс-президент выразил надежду, что в Молдавии никто не будет препятствовать в вопросе получения вакцины.

    В Молдавии на прошлой неделе была утверждена национальная программа вакцинации от коронавируса. К этому сроку в Кишиневе ожидают получение около 200 тыс. доз препарата, передать которые пообещал в декабре президент Румынии Клаус Йоханнис. Пока неизвестно, какая это будет вакцина – Pfizer или Moderna. На первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих, на третьем этапе – остального населения.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.

    Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.

    Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Аргентине, ПарагваеБоливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.  

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    Трамп и Байден поспорили об отмене ограничений на въезд в США

       19 января 2021, 04:26
    Фото: Niyi Fote/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Действующий глава американского государства Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в США для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В команде избранного президента США Джо Байдена уже заявили, что не позволят снять ограничения.

    Ограничения касались не граждан этих стран, а всех, кто побывал там в последние две недели. В прокламации Трампа сказано, что решение об отмене ограничений согласовано с минздравом – 12 января принято распоряжение, которое требует от въезжающих в США отрицательного теста на коронавирус. Трамп также подчеркнул, что страны Шенгена, Великобритания, Ирландия и Бразилия сотрудничали с США в реализации мер контроля по коронавирусу. По словам Трампа, их поведение «сильно контрастирует с поведением властей и государственных компаний» Китая и Ирана, которые отказываются сотрудничать с Вашингтоном и «делиться своевременной, точной информацией о распространении вируса», передает РИА «Новости».

    Решение Трампа должно вступить в силу 26 января. Однако представитель Байдена Джен Псаки уже заявила, что его администрация, руководствуясь «советом своей команды по здравоохранению», не собирается «снимать эти ограничения». Более того, планируется «ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19». Псаки подчеркнула, что ситуация с коронавирусом «ухудшается, а более заразные варианты (вируса) появляются по всему миру», поэтому сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки».

    В декабре  Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании. Трамп заявлял, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, но при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай.

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