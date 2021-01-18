Водитель устроил стрельбу из-за конфликта с пешеходами в Петербурге 18 января 2021, 05:52 Текст: Антон Антонов

В Санкт-Петербурге водитель в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в пешехода, пострадавший был госпитализирован, сообщил главк Росгвардии по городу. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Между автомобилистом и пешеходами возник «конфликт, который перерос в драку». Водитель несколько раз выстрелили в одного из противников из травматического пистолета «Оса». Выстрелы услышал наряд вневедомственной охраны, который был «на маршруте патрулирования». Пострадавший «с ранением шеи, живота и правой руки был госпитализирован в Елизаветинскую больницу». 38-летний водитель машины, «ранее судимый за самоуправство», задержан, сообщается на сайте главка. РЕН ТВ опубликовал видеозапись конфликта. На кадрах видно, как водитель вступил в конфликт с людьми, которые шли по дороге. Один из пешеходов пнул машину и сбросил с себя куртку. Водитель вышел из автомобиля и выхватил травматический пистолет, стреляя в одного из мужчин. При этом пострадавший продолжил драться с автомобилистом, после чего пешеходам удалось повалить его на землю. На днях сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковочного места. В ходе инцидента два человека напали на 65-летнего мужчину.

МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос России по Навальному 17 января 2021, 16:48

Фото: Александр Погожев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Германии Навального привезли к самолету на черной «Ауди» с мигалками. «Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции», – говорится в сообщении. Отмечается, что посадка идет, часть пассажиров уже внутри, некоторые журналисты выходят в прямой эфир, однако Навальный на борт пока не поднимался. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Посетивший Россию американец объяснил силу русских 17 января 2021, 14:44

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о России во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила. Тененбом посетил Россию и оказался удивлен тому, что несмотря на коронавирус, остаются открытыми торговые центры, кафе, рестораны. При этом он отметил, что повседневная жизнь в России выглядит такой, будто никакого COVID-19 на самом деле нет. По его словам, на Западе люди живут в постоянном страхе, а в России же некоторые граждане, заходя в метро, снимают маски. «Россия – это не Запад, и даже логика здесь другая», – цитирует «Московский комсомолец» журналиста. Американец рассказал, что хотел посетить службу в храме Христа Спасителя, но ему это не удалось сделать, так как массовые собрания запрещены. Вместе с тем он был удивлен, что москвичи продолжают посещать ГУМ. Тененбом также посетил Санкт-Петербург. Его впечатлили слова одного из петербуржцев: «Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму». Журналист добавил, что жители Северной столицы до сих пор помнят и чтут блокаду Ленинграда. Он обратил внимание, что в связи с карантином в городе много вывесок на зданиях о сдаче помещений в аренду, однако рестораны не пустуют, а в транспорте полно людей. По мнению Тененбома, русские живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», – подчеркнул он, признавшись, что начал влюбляться в Россию и русских. Этот народ очень дружелюбный и гостеприимный, считает публицист. А на улицах вполне спокойно, чего не скажешь о США. Автор рассказал, что решил посетить Россию вопреки развязанной в США кампании и нисколько не пожалел. Ранее американский военный Роберт Скейлз заявил, что автомат М-16 армии США уступает легендарному советскому АК-47. Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину 17 января 2021, 08:40

Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим. Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области. После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину. «Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание. В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом. ФСИН задержала Навального в аэропорту «Шереметьево» 17 января 2021, 21:09 Текст: Ксения Панькова

Находящийся в розыске Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту «Шереметьево», сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении УФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отметили в Фдедеральной службе испольнения наказаний. «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд столицы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором. В декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. На эту тему Вызовы Навального, как подчеркнули в ведомстве, в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в берлинской клинике Charitе. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. «Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока. В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. «В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались», – добавили в ведомстве. Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропрт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией 17 января 2021, 13:53

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя воссоединение Крыма с Россией, высказал только одну главную, по его мнению, причину возвращения полуострова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Жители Крыма за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли ее как самостоятельное государство, передает RT. «Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», – отметил депутат. Ранее Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз 17 января 2021, 06:54

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах. В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности». Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России 17 января 2021, 18:08

Фото: Charlie Neibergall/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить. «Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС. Захарова считает, что глубинный кризис на сегодняшний день «затронул каждого американца». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она. По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским 17 января 2021, 16:03

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году. «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС. По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. Киев решил запустить поезда до территорий рядом с Крымом 17 января 2021, 13:17

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Киев может восстановить железнодорожное сообщение с прилегающими к Крыму территориями, заявили в государственной компании «Украинские железные дороги». О возможном восстановлении сообщения заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости». Он также уточнил, что уже с 13 декабря было возобновлено железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой в Донбассе. По мнению Жмака, прекращение сообщения было невыгодно с экономической стороны, так как были потеряны транзитные грузы и пассажирские перевозки. «Это необходимо с гуманитарной точки зрения, потому что в РФ и на оккупированных территориях проживает множество украинцев. С экономической точки зрения прекращение сообщения также было невыгодно, потому что сообщение Киев – Москва, например, было одним из самых популярных и прибыльных», – заявил глава «Украинских железных дорог». Ранее стало известно, что на Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой. В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук. Российский врач спас жизнь девочке во время полета над Атлантикой 17 января 2021, 15:34

Фото: instagram.com/2balls2

Текст: Елена Мирошниченко

Во время полета над Атлантикой врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас девочку, у которой случился анафилактический шок. Он спас шестилетнюю девочку во время полета из Кайо-Коко в Москву. Об этом поступке врач рассказал на своей странице в Instagram. В посте Жданов уточнил, что у девочки во время полета случился анафилактический шок. «Вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге. Родители дали половину таблетки пенталгина. Через 1 час после взлета у ребенка развилась клиника анафилактического шока (одышка смешанного характера, сыпь на теле …, нитевидный пульс, спутанность сознания)» – написал врач. Находящийся на борту самолета Жданов оказал ребенку экстренную помощь. Он подчеркнул, понадобилось 15 минут после начала лечения, чтобы сознание девочки стало ясным. Напомним, врачи сняли с аппарата ИВЛ подростка, который был обнаружен спасателями после схода лавины под завалами на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске. Дробницкий: Из США хотят сделать проходной двор 17 января 2021, 12:17

Фото: JOSE VALLE/EPA/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал призыв каравана мигрантов из Гондураса к новой администрации США выполнить обещанные обязательства. «Уже сейчас сказано, что для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, будет создан путь к гражданству», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике. Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт. Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии. «Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил собеседник. Дробницкий считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов. Так что есть политики, которые такую политику продвигают и хотят сделать из Америки проходной двор», – заключил собеседник. Ранее караван из 4,5 тыс. мигрантов, который направляется к границе США из Гондураса, призвал новую администрацию во главе с избранным президентом Джо Байденом выполнить свои обязательства. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов. «Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении мигрантов. Перед прибытием каравана из Гондураса Мексика усилила охрану и начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны. Напомним, Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что оценит необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Также отмечалось, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса. Ранее Байден собирался включить нелегалов в перепись населения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посольство России в Турции раскрыло подробности о затонувшем российском сухогрузе 17 января 2021, 14:19

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В результате затопления сухогруза у берегов Турции, по предварительным данным, никто не погиб, сообщило российское посольство в Анкаре. «По информации турецких властей, в Черном море, в районе провинции Бартын на севере Турции, затонул российский сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», – говорится в сообщении в Facebook посольства. Три члена экипажа российского судна были спасены, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера. Ранее Гюнер сообщил, что в Черном море затонул российский сухогруз. Он заявил, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне 17 января 2021, 07:25

Фото: Joel Marklund/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ. Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС. Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы помогающие похудеть продукты 17 января 2021, 19:39 Текст: Ксения Панькова

Эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил продукты, которые следует включит в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы похудеть. Для избавления от лишнего веса эксперт посоветовал заменить каши быстрого приготовления с большим количеством сахара на овсяные хлопья, а для вкуса добавить корицу и кленовый сироп. Он отметил, что овсяные хлопья имеют низкий гликемический индекс, способствующий поддержанию энергии и снижению уровня сахара в крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Express. Маргарин и спред, содержащие большое количество промышленных жиров Кирби порекомендовал поменять на обычное масло: оно содержит полезные для здоровья жиры, которые нужны для работы мозга и кишечника. Вместо макарон в рацион можно включить киноа – эта крупа готовится просто, как и паста, однако у нее низкий гликемический индекс. Содержащийся в киноа протеин помогает дольше чувствовать насыщение. Альтернативой для белого картофеля является батат, у которого также низкий гликемический индекс, а калорий содержится меньше. При этом Кирби посоветовал запекать его в духовке с небольшим количеством оливкового или сливочного масла. При этом эксперт предложил не отказываться от сладкого, а выбрать более полезную альтернативу: темный шоколад с высоким содержанием какао снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Какао содержит флавоноиды, которые помогают защитить сердце. В темном шоколаде в несколько раз больше какао, чем в молочном. Поэтому Кирби посоветовал выбирать лакомство с содержанием какао более 70%, отметив, что лучше покупать несколько маленьких плиток, а не одну большую – так удобнее ограничивать ежедневные порции. Также эксперт посоветовал пить ежедневно два литра воды. Напомним, группа ученых из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснила, что за худобу человека может отвечать определенный ген. На Украине захотели запустить скоростные поезда 17 января 2021, 12:02

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой, заявил глава госкомпании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») Владимир Жмак. «Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев – Львов, Киев – Харьков и Киев – Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч», – сообщил глава компании в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что украинские власти пока не способны реализовать такой проект самостоятельно, для этого необходим инвестор, заинтересованный в «концессионном подходе». В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук.