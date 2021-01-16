Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину

В центре Вашингтона задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам», сообщили СМИ.

Полиция Капитолия задержала пытавшегося пройти через КПП жителя Вирджинии Уэсли Алана Билера, у которого при себе были пистолет и свыше 500 патронов, в том числе для дробовика. Билер хотел въехать на пикапе на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса, но его пропуск признали недействительным.

Сам мужчина назвал свой «пропуск» неофициальными пропускными документами. В ответ на соответствующий вопрос он сообщил, что у него в машине имеется полуавтоматический пистолет «Глок». Билера задержали, его обвиняют в хранении оружия без надлежащей регистрации, передают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.

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