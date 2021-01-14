У отставного военного украли Орден Мужества и икону в Москве

У полковника в отставке в Москве украли Орден Мужества, который присвоили ему по указу президента, икону, а также коллекционные монеты, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Кража произошла 11 января на улице Полубоярова в Москве, с заявлением о хищении личных вещей в период с 5 января по 11 января 2021 года обратился офицер в отставке, полковник министерства обороны», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что злоумышленник вскрыл замок квартиры и украл у отставного военного 1,3 млн рублей наличными, орден, коллекционные монеты и икону с изображением Архангела Михаила стоимостью 100 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В пресс-службе ГУ МВД по столице подтвердили информацию о краже по этому адресу. Там не уточнили, кто стал жертвой преступления.

В апреле 2020 года в Новой Москве трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его жену и ограбили их коттедж.