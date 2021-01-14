Кириенко: Размер президентских грантовых фондов постоянно увеличивается

В наступившем году на президентские гранты для НКО запланировано передать 10 млрд 200 млн рублей. Несмотря на секвестр федерального бюджета, эта сумма все равно больше той, что выделялась в 2020-м, – сказал газете ВЗГЛЯД первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Объем грантов на развитие гражданского общества у нас постоянно увеличивается. Было 8 миллиардов рублей, мы заявки делали на добавочные 3 млрд. Однако Минфин провел секвестр бюджета. Если оборонные статьи секвестируют в пользу социальных расходов, то говорить, что Фонд президентских грантов не должен секвестироваться, нечестно. Справедливость есть справедливость», – сказал глава Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В любом случае, бюджет фонда вырос на 2 млрд 200 млн рублей, отметил Кириенко. Он указал, что увеличится не только объем средств, которые пойдут на поддержку гражданских инициатив из федерального бюджета, но и «сильно подрастет региональное софинансирование». «Еще 2 млрд рублей должны дать регионы», – отметил председатель Координационного комитета. Также надо учесть поддержку, которую оказывает бизнес. По оценке Кириенко, в сравнении с 2020 годом (когда фонд составил 8 млрд рублей), «фактическое увеличение будет даже не на 2,2 млрд, а примерно на 4 млрд вместе с региональными деньгами, а с коммерческими деньгами – на 5-5,5 миллиардов».

В четверг под председательством Кириенко были подведены итоги первого в 2021 году конкурса президентских грантов. Победителями были названы 2 тысячи проектов, представленных НКО из всех регионов России. Кириенко уточнил, что на реализацию этих проектов будет выделено 4 млрд 162 млн рублей.

По его словам, 40% победителей конкурса впервые получили поддержку по линии фонда. Первое место по числу проектов пришлось на сферу охраны здоровья граждан, на втором месте – социальное обслуживание и соцподдержка, на третьем - сохранение исторической памяти, цитировал ТАСС руководителя Координационного комитета.

По оценке Кириенко, российское гражданское общество, НКО достойно показали себя во время пандемии. Он обратил внимание, что несмотря на распространение коронавируса сотрудники общественных проектов не свернули работу, показали, что могут брать на себя ответственность, помогать гражданам.