В больнице Омска произошел пожар из-за холодильника

В медсанчасти №9 в Омске произошло возгорание из-за холодильника, пожар ликвидирован, при ЧП никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел в терапевтическом отделении больницы, персонал и пациенты эвакуировались до приезда пожарных.

«Было обнаружено задымление на четвертом этаже пятиэтажного здания. Причиной задымления стал холодильник. В 21.21 (по местному времени, 18.21 мск) была объявлена локализация пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. В 21.30 (18.30 мск) было ликвидировано открытое горение», – сообщили РИА «Новости» в МЧС по региону.

На место выезжали девять единиц техники и 45 спасателей МЧС. «Люди были эвакуированы в здание поликлиники. В настоящее время помещение медицинского учреждения проветривается. После проветривания люди вернутся в здание», – добавили в МЧС.

Отмечается, что медучреждение продолжит работу в обычном режиме с соблюдением всем норм пожарной безопасности.

Ранее в реконструируемом здании больницы по улице Дурова в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. В здании находились рабочие, проводящие реконструкцию корпуса.