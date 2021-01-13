Дегтярев поручил доработать «мусорную реформу» в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил доработать систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), региональное министерство ЖКХ расторгло соглашение с региональным оператором, чтобы избежать двойных начислений потребителям.

Дегтярев принял решение отменить реформу на территории края, передает «Московский комсомолец».

Врио главы региона во время рабочего совещания по вопросам обращения с ТКО доложили об обстановке заместитель председателя правительства региона и глава министерства ЖКХ. В начале декабря 2020 года было заключено соглашение с регоператором по Хабаровску и району имени Лазо – ООО «ТСК ФЕСТ». Однако в конце декабря уже начали решать вопрос по его расторжению.

Как отметили в региональном министерстве ЖКХ, 25 декабря 2020 года соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории края в зоне деятельности №1 было расторгнуто по обоюдному согласию сторон с 1 января 2021 года.

«Сейчас стоит задача оперативно вернуть прежнюю систему вывоза твердых коммунальных отходов, пока специалисты отточат все нюансы реформирования», – напомнил Михаил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что, переходя на новую систему вывоза отходов, управляющие компании и товарищества собственников жилья должны были исключить стоимость услуги из коммунальных квитанций. Но не все УК и ТСЖ оказались к этому готовы. Другая проблема – выбор бизнес-структур, способных выполнять обязанности регионального оператора.

Дегтярев решил «взять паузу» и разобраться в тарифе и его обоснованности, отмечает издание. Когда у региона появится шанс запустить мусорную реформу без огрехов и шероховатостей, включая выставление двойных платежей и повышение тарифа, к этому вопросу можно будет вернуться.

В регионе насчитывают всего шесть легальных точек, пригодных для складирования мусора. Это два полигона в Советско-Гаванском и имени Лазо районах. Также есть два объекта обезвреживания отходов в Верхнебуреинском районе, по одному объекту обработки и обезвреживания отходов в Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре. По последним данным, больше 80 объектов размещения твердых коммунальных отходов незаконны.

В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2020 года появится строка «Услуга по обращению с ТКО». Ее впишут для собственников домов, которые успели заключить прямые договоры на вывоз отходов с региональным оператором. Это затронет жителей Хабаровска и населенных пунктов в районе имени Лазо.