Путин и Эрдоган обсудили создание российско-турецкого центра в Карабахе

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13 января, среда | Последнее обновление — 17:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Датская компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций
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К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая.
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Путин и Эрдоган обсудили создание российско-турецкого центра в Карабахе
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Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном режиме со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом формирование российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Баку и Ереваном настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей.
«Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов», – сказано в сообщении.
Также Путин и Эрдоган уделили внимание задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса. В частности, лидеры двух государств обсудили совместное производство и применение вакцин.
Кроме того, Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и «выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнерство России и Турции получит дальнейшее развитие».
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.
Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ
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Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ.
По информации издания Donya-e-Eqtesad, внимание журналистов привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов – одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений, передает РИА «Новости».
По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчеркивают важность морально-нравственных ценностей.
Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что визит Путина в Сирию пытались залегендировать под поездку министра обороны России. В свою очередь Сергея Шойгу сказал, что подготовка визита Путина в сирийский Дамаск служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского». Начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России во время его визита в Сирию.
Сам Путин заявил, что российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии.
Алиев заявил, что у Еревана через Баку будет железнодорожное сообщение с Россией
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У Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместный документ о развитии Карабаха
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы, передает РИА «Новости».
«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», – подчеркнул Путин.
В свою очередь Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона.
При этом Алиев отметил: «прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9–10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре – ноябре».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении рассмотрели ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудили дальнейшие шаги. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19
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Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.
«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Переговоры по Карабаху позволили сравнить роли России и Турции в урегулировании
Переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, Турция во встрече не участвовала, заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Это говорит о том, что Турция – важный сосед, полностью исключить ее из того, что происходит сейчас на Южном Кавказе, невозможно, но российское руководство еще раз продемонстрировало, что основную роль в этом урегулировании и в шагах после урегулирования будет играть Москва», – сказал он, комментируя встречу лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.
Также Кортунов отметил, что «любое соглашение, тем более по такому важному вопросу, как транспортный, резко снижает возможность будущей эскалации», хоть и не гарантирует «стабильного политического урегулирования». В таких ситуациях, заявил он, «любые экономические и инфраструктурные договоренности» приобретают политическое значение. В частности, «транспортные коридоры» означают «безопасность и какое-то взаимодействие армянской и азербайджанской этнических групп», передает ТАСС.
Достигнутые в Москве договоренности не решат, к примеру, вопрос о статусе Нагорного Карабаха, но позволяют участникам двигаться в правильном направлении и «считать встречу успешной». Кортунов считает, что «транспорт был выбран как нейтральный, технический аспект отношений».
По его словам, «сделав первый шаг, надо делать второй, третий», так что «открытие транспортных коммуникаций» должно вести к «вопросам обмена пленными, возвращения беженцев, сосуществования двух этносов». При этом инфраструктурные вопросы логично обсуждать и при участии турецкой стороны, но Армения вряд ли согласилась бы на такой формат, сказал Кортунов.
Он полагает, что позиции Пашиняна на посту премьера Армении незначительно укрепились, «если сравнивать ситуацию сегодня с ситуацией, когда его чуть не свергли протестующие в Ереване». Однако политическое будущее Пашиняна «достаточно туманно», хотя тот и «пытается максимально использовать те международные возможности, которое у него есть».
«Это касается не только России. Неслучайно он поставил вопрос об активизации Минской группы ОБСЕ. У него есть какие-то надежды на участие других сопредседателей группы», – сказал Кортунов, добавив, что армянские элиты продолжают давление на премьера. Пашиняну, по мнению Кортунова, нужно продемонстрировать социально-экономические результаты, «сохранить армянское присутствие на территории Нагорного Карабаха, добиться от Баку обсуждения статуса региона».
Напомним, по итогам переговоров в Кремле Путин, Алиев и Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.
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Пашинян назвал новые договоренности в Москве гарантиями в Карабахе
Реализация договоренностей, которые были достигнуты 11 января на встрече в Москве, может привести к еще большим гарантиям безопасности в Нагорном Карабахе, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив готовность армянской стороны работать по этому направлению.
«Не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности. Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению», – сказал Пашинян после трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
В Кремле начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
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Президент России Владимир Путин в понедельник днем проводит трехсторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
Встреча проходит в Кремле. Пресс-служба администрации президента России сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Путин указал приоритетные задачи прокуратуры
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Глава российского государства Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию, усилить борьбу с преступностью и экстремизмом, а также устранять нарушения социальных прав россиян.
Путин заявил, что необходимо «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета». Кроме того, «самого серьезного внимания требует» работа по «надзорному сопровождению реализации национальных проектов», «защите окружающей среды» и «обеспечению законности» на предстоящих выборах в Госдуму. Также «среди приоритетных задач» Путин назвал «выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан».
Президент заявил, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально, для этого у прокуратуры достаточно полномочий, ведь «ее конституционный статус был значительно усилен», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
В 2020 году прокурорами выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального законодательства, по материалам проверок возбуждено почти 19 тыс. уголовных дел. Путин подчеркнул, что за каждой этой цифрой – «восстановленная правда и справедливость».
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Путин обратился к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником – 12 января отмечается День работника прокуратуры. Он поблагодарил прокуроров «за добросовестное отношение к обязанностям, за высокие профессиональные качества» и поздравил с профессиональным праздником. Путин отметил их серьезный вклад в развитие России как правового и демократического государства. Президент и в дальнейшем ждет от прокуратуры «весомых результатов».
Напомним, одно из важнейших направлений конституционных поправок в России связано с изменениями в судебной и правоохранительной системах. Усилен контроль федерального центра и ослаблена зависимость прокуратуры от регионального (в том числе и кумовского) влияния:
Путин заявил о наличии предпосылок для решения конфликта в Карабахе
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
По словам Путина, посреднические усилия России были направлены на устойчивое прекращение огня в Нагорном Карабахе. «Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также указал, что трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, а во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы. «Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия», – сказал президент.
«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народа», – сказал российский лидер.
Путин также напомнил о том, как готовился документ. «Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали», – рассказал он.
Он добавил, что признателен главе Азербайджана и премьер-министру Армении за приезд в Москву. «Я очень рад приветствовать вас в Москве и признателен вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе», – сказал Путин.
Он также отметил, что «Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом».
Встреча проходит в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Путин подтвердил выполнение российскими миротворцами миссии в Карабахе
Российская миротворческая группировка в Нагорном Карабахе выполняет свои обязательства перед обеими сторонами, заявил президент России Владимир Путин.
«Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами», – сказал Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в регион уже вернулось свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев.
Ранее по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Путин оценил соблюдение условий соглашения по Карабаху
Условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьезных инцидентов сейчас нет, заявил президент России Владимир Путин.
«Прежде всего хочу поблагодарить своих коллег – и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении – за то, что они согласились приехать в Москву для того, чтобы встретиться, для того чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением мирного соглашения от 9 ноября прошлого года. Мы пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов», – сказал Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Путин обсудит с правительством дорожное строительство
Президент России Владимир Путин проведет 13 января совещание с правительством, в ходе которого планируется обсудить планы дорожного строительства на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба Кремля.
«13 января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021–2023 годы. С докладами по этому поводу выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов», – передает сообщение Кремля РИА «Новости».
Также в ходе совещания будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления и распределения регионам более 172,3 млрд рублей на дорожную инфраструктуру. Глава правительства также заявил, что на финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года будет направлено более 39 трлн рублей.
Путин попросил Кравцова доложить о готовности школ к работе онлайн
Президент Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к работе в онлайн-формате.
«Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих, – это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Он напомнил министру о планах в 2021 году полностью закончить оборудование всех школ скоростным интернетом и попросил рассказать, как идет эта работа, а также о планах министерства до 2024 года.
Кравцов в ответ уточнил, что школы вводят формат дистанционного обучения из-за эпидситуации только точечно. «Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. Первого сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения», – рассказал министр.
Он добавил, что в настоящее время создана цифровая образовательная среда, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. «Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», – уточнил Кравцов.
«Что касается задач на 2024 год, то ... первое – это строительство образовательных организаций. В прошлом году построили 828 детских садов на 122 тысячи мест, в этом году построим 767 детских садов. В прошлом году построили 277 школ на 169 тысяч мест. И с этого года начнем четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест. Важно, что мы привлекли, договорились с ВЭБом и Сбербанком о дополнительных 300 миллиардах рублей и построим на 500 школ больше», – добавил министр.
В конце прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что около 65% студентов и более 40% российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно, в таком режиме работа идет почти в половине регионов России.
Путин попросил прокуратуру обратить внимание на нацпроекты и выборы в Госдуму
Сопровождение реализации национальных проектов, защита окружающей среды и обеспечение законности на предстоящих выборах в Госдуму требуют самого серьезного внимания со стороны органов прокуратуры, заявил президент Владимир Путин в поздравлении работников прокуратуры с профессиональным праздником.
«Самого серьезного внимания требуют и другие направления, среди них надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную думу», – сказал Путин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Президент указал, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально». «Полномочий и компетенций для этого у вас достаточно», – добавил глава государства.
Кроме того, Путин заявил о необходимости «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета».
Глава государства также отметил, что с учетом выполнения прокуратурой важнейших функций по обеспечению прав, законных интересов граждан и государства, ее конституционно-правовой статус в прошлом году был значительно усилен, в том числе закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов. Он напомнил, что был установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры.
«Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного – чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона. Хочу поблагодарить российских прокуроров за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества», – сказал Путин.
В России 12 января отмечается День работника прокуратуры.
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