Освобождение по УДО экс-главы РФБ признали законным

Досрочное освобождение из колонии экс-баскетболиста российской сборной и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани признано законным, сообщила адвокат Анна Левина.

«Владимирский областной суд признал постановление Петушинского городского суда Владимирской области законным», – сообщила адвокат РИА «Новости».

Решение об освобождении вступило в законную силу, в скором времени Домани должны выпустить на свободу.

Напомним, в начале декабря 2020 года суд удовлетворил ходатайство на УДО осужденного за хищение порядка 44 млн рублей Домани. Домани был объявлен в розыск в 2016 году. Позже бывший исполнительный директор РФБ был задержан в Черногории, а затем экстрадирован в Россию.

В октябре 2019 года Чертановский суд Москвы приговорил Домани к шести годам лишения свободы по делу о хищении 44 млн рублей у РФБ.