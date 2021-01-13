В Нижнем Новгороде решили установить более 65 тыс. энергосберегающих уличных светильников

Администрация Нижнего Новгорода заключила контракт на установку на улицах 65 тыс. энергосберегающих светильников, сообщили в пресс-службе администрации.

Подробности предстоящей масштабной модернизации уличного освещения обсудили глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и директор ООО «Светосервис-Волгоград» Дмитрий Комлев, сообщает официальный сайт города.

Как заявил Шалабаев, до 1 июля 2021 года в Нижнем Новгороде планируется заменить более 65 тыс. светильников с натриевыми лампами, установленных во дворах, на улицах и на территории общественных пространств, на энергосберегающие светодиодные. Всего в Нижнем Новгороде насчитывается около 75 тыс. уличных светильников, но часть из них уже заменена, например, в рамках программ по благоустройству и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Нижний Новгород заключил с компанией «Светосервис-Волгоград» крупнейший в России энергосервисный контракт, предусматривающий масштабное обновление системы уличного освещения. У этого решения две цели: во-первых, сделать Нижний Новгород ярче и интереснее, во-вторых, сэкономить средства, так как новые лампы потребляют намного меньше электроэнергии. Сумма ежегодной экономии муниципальных расходов на уличное освещение составит примерно 150 мн рублей. Эти средства можно будет направить на решение других важных задач, чтобы сделать город удобнее для жителей», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Работы планируется завершить уже к середине 2021 года – юбилейного для Нижнего Новгорода. Важно, что администрация города сэкономила в ходе конкурсных процедур треть от стартовой цены – миллиард рублей. Это позволит, в частности, решить еще одну задачу подготовки к юбилею - обеспечить архитектурную подсветку Нижнего Новгорода. Будет решаться и вопрос «чистого неба» – избавления города от переплетения проводов на столбах», – добавил Никитин.

Помимо замены уличных светильников будет произведена замена автоматизированной системы управления наружным освещением, что позволит оптимизировать управление системой, обеспечит возможность оперативного включения и отключения наружного освещения, а также дистанционного изменения графика освещения.

По итогам выполнения контракта должна быть достигнута экономия городских расходов на освещение в размере 69%. Соответствующее обязательство приняло на себя ООО «Светосервис-Волгоград».

«Начальная максимальная стоимость контракта – 3,5 млрд рублей – это сумма, которую Нижний Новгород затратил бы на электроэнергию в течение восьми лет при существующей системе уличного освещения. Благодаря реализации энергосервисного контракта и экономии, полученной в результате конкурсных процедур, мы не только модернизируем уличное освещение, но и получим экономию, которую также планируем направить на дополнительное освещение Нижнего Новгорода», – сказал Шалабаев.

Глава города подчеркнул, что на сегодня недоосвещенность нижегородских улиц составляет около 30%.