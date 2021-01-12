Въехавшему в автобусы с военными водителю самосвала предъявили обвинение

Водителю грузовика Ивану Гаврикову, въехавшему в колонну военных автобусов, предъявлено обвинение, сообщила старший помощник прокурора подмосковного Красногорска Юлия Баджурак.

«Гаврикову предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – цитирует Баджурак ТАСС.

Между тем суд Красногорска удовлетворил ходатайство о заключении Гаврикова под арест, сообщила глава пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова. «Он отправлен в СИЗО на два месяца», – указала представитель ведомства.

Напомним, авария произошла на Новорижском шоссе. В колонну военных автобусов въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные.

По факту ДТП со смертельным исходом Следственный комитет России возбудил уголовное дело.