Грузчика уличили в краже коллекционных монет из посылки в Пулково

Раскрыто дело о краже 19 коллекционных монет из сортировочного центра аэропорта Пулково, сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД по Северо-Западу.

«Злоумышленником оказался 38-летний грузчик магистрального сортировочного центра отделения связи, проживающий в Ленинградской области. Работая на складе, он совершил кражу почтового отправления», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным полиции, мужчина увидел в посылке монеты из металла белого цвета и решил присвоить их себе.

О пропаже сообщил директор службы безопасности отделения связи аэропорта. По его словам, вскрытое почтовое отправление в мусоре увидела сотрудница клининга. Посылка направлялась в Москву.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Кража», он признал свою вину. По этой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Монеты изъяты, их отправят владельцу.

В декабре 2019 года возле аэропорта Внуково украли кабель линии связи из телефонной канализации.