Военные эксперты не заметили нарушений со стороны попавшей в смертельное ДТП на Новой Риге армейской колонны

«Рекомендуемые дистанции на марше и при остановках имеют широкие границы. Потому многие решения отдаются на усмотрение начальника колонны», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Так он прокомментировал аварию на Новорижском шоссе, где самосвал врезался в колонну военных автобусов на обочине. В результате ДТП погибли четыре военнослужащих, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

«Правила движения военных колонн, в том числе и по дорогам общего пользования, регулируется соответствующими наставлениями и уставами Вооруженных сил. Но многое отдается на решение начальника колонны», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

По его словам, в случае поломки одного из автобусов предусматривается техническое замыкание, которое должно определить причину поломки, а дальше принимается решение либо о ремонте автотранспорта на месте, либо о его буксировке к месту ремонта. «Но в конечном итоге это определяет командир, который является начальником колонны», – отметил собеседник.

«Наставления и пункты боевых уставов в данном случае не являются обязательными. Там приводятся параметры, при которых рекомендуется принять то или иное решение. Это не пункт технической инструкции, – подчеркнул Мураховский, – То есть, все определяется конкретной обстановкой и решением начальника колонны. Рекомендуемые дистанции на марше и при остановках в уставе тоже имеют весьма широкие границы».

«Если соблюдать дистанцию на дороге общего пользования как для боевой техники, тогда эта колонна протянулась бы от МКАД до Кремля. В условиях мегаполиса надо занимать как можно меньше места, иначе это будет создавать препятствия для движения гражданского транспорта», – пояснил собеседник.

Схожей точки зрения придерживается член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев: «Все зависит от того, какое решение принимает начальник колонны».

«Что касается возможного решения о выгрузке людей из транспорта, то оно зависит от того, насколько быстро можно исправить поломку. Зачастую солдат выгружать некуда. На улице их также нужно контролировать. Поэтому командиры не слишком заинтересованы в том, чтобы выводить людей из автобусов. Это необходимо только в случае пересадки на другой транспорт», – заключил Перенджиев.

Напомним, в понедельник армейская колонна попала в аварию в Подмосковье – на Новорижском шоссе самосвал протаранил стоявшие на обочине автобусы с военнослужащими.

В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали еще 24 человека. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского. Сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной пять километров.

Водитель грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов, отказался признавать вину, заявив, что «военные не обеспечили безопасность прохождения колонны». Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала.