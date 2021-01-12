Полиция попросит об аресте водителя врезавшегося в военную колонну самосвала

Полиция обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими в Московской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что следователь во вторник «выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, задержанного за нарушение правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц», передает ТАСС.

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье – на Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик.

В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского. Сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной пять километров.

Водитель грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов, оказался любителем ночных дрифтов.