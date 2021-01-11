Во ФСИН отреагировали на сообщения о «рабском труде» в женской колонии

Управление ФСИН Мордовии опровергло сообщения прессы о «рабском труде» осужденных и других нарушениях трудового законодательства в женской колонии №2 в регионе.

Рабочий день в колонии, согласно Трудовому и Уголовно-исполнительному кодексам России, «составляет 40 часов в неделю», сообщили РИА «Новости» в региональном УФСИН.

Рабочий день в колонии начинается в 8.30 и заканчивается в 17.00, также есть получасовой перерыв на обед, заверили в ведомстве. Средняя зарплата осужденных в колонии равна 9,9 тыс. рублей в месяц, но конкретный заработок зависит «от выполнения нормы выработки».

«После начисления заработной платы производятся удержания по исполнительным листам, искам, удержания за питание и коммунально-бытовые услуги. На лицевой счет осужденных зачисляется не менее 25% суммы начисленной заработной платы. Например, в сентябре 2020 года осужденной Анне Гайдуковой, о которой идет речь в публикации, была зачислена на лицевой счет заработная плата в размере 10 тыс. 453 рубля», – добавили в УФСИН.

О недовольстве осужденными «рабским трудом» ранее писал «Коммерсант». Издание со ссылкой на правозащитников, которые, в свою очередь, цитируют слова одной из осужденных, отметило, что заключенных колонии заставляют работать на швейном производстве с 8 утра до 21 вечера с 10-минутным перерывом на обед.

Зарплата осужденных, говорится в публикации, составляет 11 тыс. рублей, после вычета «за коммунальные услуги и налоги» у них остается не более 5 тыс. рублей.