В Госдуме не исключили амнистии в 2021 году

Амнистия в 2021 году пока не ожидается, но это можно обдумать, такой вариант не исключен, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Я всегда за амнистию, но пока она не ожидается. Здесь есть над чем подумать. В принципе, такая идея амнистии может быть», – сказал он в интервью ТАСС.

При этом Крашенинников не согласен с проведением амнистии по одним и тем же статьям Уголовного кодекса. «Мы сделали зачет сроков – это лучше амнистии, – когда нахождение в СИЗО кратно зачисляется за период лишения свободы. Это оздоровило ситуацию со сроками лишения свободы», – напомнил он.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что следует очень внимательно рассмотреть перспективы проведения в России «широкой амнистии».