На акциях протеста в Минске задержали 19 человек

Российские блогеры прокомментировали отключение американской соцсети Parler, которую Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store.

Телеведущая Ксения Собчак уверена, что IT-гиганты «чисто устранили конкурента». «Я очень надеюсь, что монополия «Эппла» и «Гугла» будет уничтожена, как раньше были уничтожены монополии Рокфеллера и прочих в период индустриализации Америки», – написала она в своем Telegram.

В свою очередь сенатор Алесей Пушков считает, что блокировка Parler является тотальным блоком на позицию, «отличную от мнения американской либеральной элиты». «09.01.21 – день похорон свободы слова в США. Похоронная команда – сетевые гиганты», – написал Пушков в своем Telegram.

«Amazon все же вышвырнул Parler со своих ресурсов. Оперативно!» – говорится в телеграм-канале «Милитарист».

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Amazon отключит хостинг социальной сети Parler, «провозглашающей свободу слова и пользующейся популярностью у сторонников президента США Дональда Трампа». «Генеральный директор Parler Джон Матце сказал, что сайт может быть недоступен в течение следующей недели и его придется «воссоздавать с нуля». Перед этим Apple удалила приложение сети из App Store из-за угроз насилия со стороны пользователей Parler», – написал Соловьев в своем Telegram.

В свете событий с блокировкой американского приложения украинский журналист Александр Мединский призвал поддержать российское приложение Павла Дурова Telegram. «Русские в очередной раз спасают мир от диктатуры и произвола тирании (как, это уже не раз бывало в русской истории). И хотя я лично против местечкового (шарованного/самоварного) национализма, но меня берет гордость, когда я осознаю, что наш соотечественник Павел Дуров создал Всемирную платформу», – написал журналист в своем Telegram.

«Мы можем порадоваться, что вот наконец-то все диссиденты этого мира перелезут в Telegram и русские понесут достойное их знамя цифровой свободы. Вот только где гарантия, что завтра Google с Apple не придут уже за нашей «Телегой»? И на все вопросы не будут отвечать: «Ничего не знаем, мы частные компании, а вы подписали пользовательское соглашение, вот тут, мелким шрифтом»?» – приводится в телеграм-канале RT мнение автора блога Fantastic Plastic Machine.

«Parler, в общем-то, политически индифферентная площадка, но попала под раздачу идущей войны», – говорится в телеграм-канале ELMurid. Автор блога считает, что Трамп и его сторонники проигрывают. «Причем проигрывают навылет по одной-единственной причине – они не готовы (не могут, не хотят – ненужное вычеркнуть) играть без правил со своими противниками. А противники – играют. (…) У трампистов один-единственный путь: объявлять IT-гиганты врагами американского народа, гражданских свобод и все вот это, а всех их сотрудников предупреждать, что теперь они находятся за рамками понятий о гуманизме и могут стать объектами террора. В том числе и прямого. И подкреплять угрозы примерами», – говорится в публикации.

Ранее мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.

Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.