Летевший из США самолет столкнулся с новогодними украшениями

Рейс авиакомпании Avianca, направлявшийся из Орландо (США) в Боготу (Колумбия) в ночь с 31 декабря на 1 января, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо.

Борт столкнулся с крупным объектом, летавшим в воздухе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Aviation Herald.

Очевидцы опубликовали видеозапись после посадки. На ней самолет опутали новогодние праздничные украшения.