Летевший из США самолет столкнулся с новогодними украшениями

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1 января, пятница  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля в 2021 году

Новый год добавит крепости рублю REUTERS/Maxim Shemetov
Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. С чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в новом, 2021 году? Подробности...
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Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

Чиновникам придется отчитаться о содержимом чемоданов, в том числе виртуальных Сысоев Григорий/ТАСС
Наступающий 2021-й станет годом, направленным на резкое улучшение качества работы государственных служащих. В частности, нечистых на руку будет проще уволить или привлечь к суду, обладатели двойного гражданства и вовсе будут изгнаны с работы, а тем, кто оскорбляет граждан, грозит крупный штраф. Планируется и ряд других нововведений, повышающих спрос с чиновников и депутатов. Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации от будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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Асад рискует вновь потерять Пальмиру

В районе Пальмиры вновь обострилась террористическая активность Sandra Auger/Reuters
Количество терактов и диверсий, совершенных на территории Сирии, вновь начало расти. Причем речь идет не только о северо-востоке страны, где расположены протурецкие боевики, но и о других регионах арабской республики. В последнюю предновогоднюю ночь возле древней Пальмиры попали в засаду и погибли почти три десятка сирийских солдат. Что стало причиной новой террористической активности в Сирии и чем она грозит власти Дамаска? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...

Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 5 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

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  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Летевший из США самолет столкнулся с новогодними украшениями

    1 января 2021, 15:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Рейс авиакомпании Avianca, направлявшийся из Орландо (США) в Боготу (Колумбия) в ночь с 31 декабря на 1 января, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо.

    Борт столкнулся с крупным объектом, летавшим в воздухе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Aviation Herald.

    Очевидцы опубликовали видеозапись после посадки. На ней самолет опутали новогодние праздничные украшения.


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