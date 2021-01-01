Летевший из США самолет столкнулся с новогодними украшениями
1 января 2021, 15:53
Текст: Алексей Дегтярев
Рейс авиакомпании Avianca, направлявшийся из Орландо (США) в Боготу (Колумбия) в ночь с 31 декабря на 1 января, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо.
Борт столкнулся с крупным объектом, летавшим в воздухе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Aviation Herald.
Очевидцы опубликовали видеозапись после посадки. На ней самолет опутали новогодние праздничные украшения.
#LTIMAHORA pic.twitter.com/cELiXagAUO— Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021