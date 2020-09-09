Найденная москвичом скрипка Страдивари оказалась подделкой

Житель Москвы Юрий Курносов, обнаруживший скрипку Страдивари конца XVII века, планировал выставить ее на аукцион. Однако экспертиза показала, что скрипка – немецкая подделка, сообщила эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко.

«Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в 19 веке. Под именем Страдивари на нем есть еще два. Это Нойнер и Хорнштайнер», – передает «Комсомольская правда» ее слова.

При этом эксперт уточнила, что тем не менее, скрипке много лет, и сама по себе она может представлять ценность.

«Такая скрипка после реставрации может стоить от 2 до 3 тыс. долларов», – пояснила она.

Как заявил сам владелец скрипки Юрий Курносов, решение о продаже он еще не принял.

«Конечно, я огорчен заключением экспертов. Об этой скрипке в нашей семье ходили легенды и мой отец, деды и прадеды верили, что это подлинный инструмент Страдивари», – рассказал он.

Напомним, житель Москвы обнаружил скрипку, когда приехал в Тульскую область убраться в квартире умершей тети.

Год назад в Москве пропала коллекция из 16 уникальных музыкальных инструментов, в которую входят струнные, сделанные Страдивари, Гварнери, Амати, Вильома. Коллекция была создана в 1919 году при слиянии нескольких частных коллекций, в 1978 году передана государству.