Китай придумал ответ на действия США против Huawei

Пекин решил предложить собственную инициативу по созданию глобальных стандартов безопасности сетевых данных, сообщают СМИ.

Как пишет Wall Street Journal, Пекин таким образом «противодействует усилиям США, убеждающих государства-единомышленников защитить сети от китайских технологий».

Сообщается, что глава МИД Китая Ван И сделает соответствующее объявление 8 сентября.

Издание ссылается на документ, в котором Пекин излагает суть своей инициативы иностранным партнерам.

Китай считает, что в условиях растущих рисков для безопасности данных требуются «глобальные правила и нормы, отражающие чаяния и интересы большинства стран».

Китай призывает руководствоваться «комплексным, объективным и основанным на фактах» подходом, который позволит поддерживать открытую, безопасную и стабильную цепочку технологий и услуг.

Пекин подчеркивает необходимость уважать «киберсуверенитет» государств.

Также Китай предлагает выступить против «массового наблюдения за другими государствами» и незаконного получения технологическими компаниями пользовательских данных или контроля над устройствами пользователей.

В 2019 году глава Белого дома Дональд Трамп запретилсовершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список.

В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.

Глава Госдепа Майкл Помпео заявлял, что США уговорили «многие страны отказаться от угрозы со стороны китайской Huawei».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Соединенные Штаты проводят настоящий рейдерский захват китайских мобильных приложений.