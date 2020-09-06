Прокурор на Украине умер от осложнений из-за COVID-19

Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин скончался в возрасте 43 лет в Хмельницкой городской больнице, пишут СМИ.

О смерти Синишина сообщил глава областной администрации Дмитрий Габинет, передает «Страна.ua».

Синишин возглавлял областную прокуратуру с 2014 года, его госпитализировали в состоянии средней тяжести 31 августа с температурой и пневмонией.

Медики подключали его к аппарату искусственной вентиляции легких, но в итоге прокурор скончался.

В пятницу сообщалось, что глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) госпитализирован с коронавирусом.