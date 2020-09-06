Тихановская отказалась объяснять отъезд из Белоруссии в Литву

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская не стала объяснять, почему уехала в Литву.

В ходе стрима на ее YouTube-канале Тихановскую попросили «озвучить причину, зачем» она «выехала в Литву».

«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить», – ответила Тихановская, не исключив, что «когда-нибудь в ближайшем будущем сможет рассказать эту историю».

Она добавила, что «пока не готова». На предположение, что это сделано «в соображениях безопасности», Тихановская ответила: «Можно и так сказать».

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Тихановская – 10,09%.

В ночь на 11 августа она покинула Белоруссию, отправившись в Литву. Тихановская объявила себя символом белорусского протеста.