Посла России вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Мне не нужны для этого призывы оппозиции. Мы поручили это вчера, и он (посол – прим. ВЗГЛЯД) сегодня будет в МИД», – сказал Шалленберг в эфире австрийского радио в ответ на вопрос, будет ли его министерство вызывать российского дипломата по призыву австрийской оппозиции, передает ТАСС.

В российском посольстве подтвердили факт встречи. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что в ходе беседы «затрагивалась тема «отравления Навального» с учетом соответствующего заявления ЕС и ряд других международных и двусторонних вопросов».

«Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных, как и в целом реакции по существу вопросов Генпрокуратуры России в запросе от 27 августа», – подчеркнул посол России.

Ранее глава МИД Австрии заявил, что Европейский союз не должен вводить санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным без доказательств причастности к этому инциденту государственных органов.

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.