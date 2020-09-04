Демограф оценил прогноз по сокращению населения России на 40 млн человек к 2100 году

«Сегодня рождение ребенка оказывается экономически вредным. Но эту простую социологическую истину никто признавать не хочет», – заявил газете ВЗГЛЯД демограф Анатолий Антонов, комментируя прогноз американского профессора Али Мокдада о том, что население России к 2100 году уменьшится на 40 млн человек.

«К 2100 году численность населения России может быть значительно меньшей. В 90-е годы у нас была рекордно низкая рождаемость: 1,17 ребенка на 1 женщину репродуктивного периода. И до сих пор не только у нас, но и в странах Запада преобладает однодетность», – сказал заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов.

«К сожалению, некоторые чиновники считают, будто бы выплата детских пособий – это и есть демографическая политика. Но это всего лишь помощь бедным семьям. Капитализм еще со времен Адама Смита устроен таким образом, что работник получает одинаковую зарплату независимо от того, сколько у него детей», – добавил эксперт.

«Потому такая социальная политика направлена лишь на минимальную компенсацию неизбежного уменьшения доходов и ухудшения жилищных условий наемных работников с детьми. Сегодня рождение ребенка оказывается экономически вредным. Но эту простую социологическую истину никто признавать не хочет», – считает Антонов.

Он также отметил, что для повышения рождаемости в России сперва необходимо ликвидировать бедность в семьях с детьми. «Это касается даже такого вопроса, как тарифы на ЖКХ: при рождении ребенка плата за коммунальные услуги повышается и все это выглядит как наказание», – посетовал демограф.

«Но ни в одной стране мира эти задачи до сих пор не решены. Потому если 20 век был столетием бурного роста населения, то на протяжении 22 века мы будем наблюдать резкое сокращение численности населения во всех странах мирах. И в такой ситуации прогноз Али Мокдад выглядит оптимистичным», – заключил Антонов.

Ранее директор Университета здоровья населения штата Вашингтон, профессор Али Мокдад заявил, что население России к 2100 году уменьшится на 40 млн человек. Мокдад пояснил, что причина заключается в падении коэффициента рождаемости в России.

Также учитывается уровень образования в стране: чем более образованны женщины, тем позже они рожают детей. Это определяется карьерными устремлениями женщин не только в России, но и во всем мире.

Выводы исследования, как заявил Мокдад, указывают, что в России возникнет дефицит рабочей силы, и это приведет к снижению производительности и экономических показателей.

«Что может сделать Россия, так это поощрять семьи к тому, чтобы иметь больше детей. Это один вариант. Он не работает, мы это знаем. Второй вариант – ослабить (условия) для миграции, привлекая людей к приезду в Россию, чтобы заполнить пробел», – считает ученый.

Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что компенсировать убыль населения в России сможет только миграция, а сделать страну привлекательной для мигрантов можно за счет повышения уровня жизни.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х.