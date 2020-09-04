Стало известно о сокрытии доходов руководителем фракции КПРФ в Иркутске Левченко

Проверка подтвердила сокрытие доходов на более чем 57 млн рублей сыном экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, руководителем фракции КПРФ в заксобрании Иркутской области Андреем Левченко, он может лишиться мандата, сообщают местные Telegram-каналы.

Результаты проверки были озвучены на заседании комиссии ЗС по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями, пишет Telegram-канал «Сибирь life».

Выяснилось также, что Левченко «скрыл наличие банковских счетов, включая валютный, и пользование квартирой».

«Депутаты проголосовали за принятие соответствующих мер по отношению к Левченко-младшему. За такие серьезные коррупционные правонарушения он может быть лишен мандата депутата ЗС. Окончательное решение будет принято на сентябрьской сессии», – отмечает автор канала.

Проверка проводилась на основании представления прокуратуры Иркутской области «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», сообщает Telegram-канал «Невозмутимый Иркутск».

Указывается, что комиссия также рекомендовала заксобранию применить к Левченко меру юридической ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Окончательное решение будет принято депутатами на сессии.

В начале июня прокуратура Иркутской области внесла в законодательное собрание представление о нарушении антикоррупционного законодательства руководителем фракции КПРФ Андреем Левченко. В своей декларации он предоставил недостоверные сведения и скрыл информацию об обязательствах имущественного характера на сумму более 57 млн рублей.

Ранее стало известно, что Андрей Левченко в 2015 году в период избирательной кампании на регулярной основе переводил деньги агитаторам и политтехнологам с банковского счета своей бывшей девушки.

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию после череды коррупционных скандалов и ряда уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ближнего окружения экс-губернатора.

Кроме того, в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявил, что после руководства регионом Левченко в Иркутской области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.