Стало известно об оплате предвыборной кампании Левченко с карты бывшей девушки сына

Сын экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрей в 2015 году в период избирательной кампании на регулярной основе переводил деньги агитаторам и политтехнологам с банковского счета своей бывшей девушки, сообщили СМИ.

Мария Давыдова познакомилась с Левченко-младшим летом 2014 года, а рассталась в 2019 году. За это время, по словам девушки, она убедилась, что семья ее возлюбленного втянута в скандальные истории, сообщает Life.ru.

По словам Давыдовой, Левченко-младший забрал ее банковскую карту, чтобы использовать в своих корыстных целях, и регулярно переводил деньги политтехнологам с ее счета.

«Это был 2015 год, как раз перед выборами губернатора Иркутской области. Андрей Левченко клал на мою кредитку сотни тысяч рублей и сразу переводил политтехнологам, агитаторам и другим лицам, которые были связаны с предвыборной кампанией его отца, Сергея Левченко», – поделилась воспоминаниями девушка.

Она добавила, что ее бывший молодой человек периодически начислял на карту даже шестизначные суммы, а затем оплачивал кому-то шикарные гостиницы и отели во Вьетнаме и Таиланде. Позже она узнала, что на курорты ездил сам Сергей Левченко.

По информации СМИ, это было в тот период, когда журналисты неоднократно сообщали о бесчисленных поездках Левченко в отпуск под видом командировок, однако сам он утверждал, что отдыхает только за свой счет.

По словам Давыдовой, она не знает, откуда такие суммы были в постоянном обороте у семьи Левченко.

«Для него (Андрея Левченко) было в порядке вещей использовать всех вокруг, он всеми командовал, на подчиненных постоянно кричал. А когда что-то происходило, то он всегда бросал на амбразуру свое окружение. Затем, если этот человек больше был не нужен, он с легкостью мог от человека избавиться», – рассказала девушка.

Напомним, в декабре прошлого года Левченко ушел в отставку по собственному желанию после череды коррупционных скандалов и ряда уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ближнего окружения экс-губернатора.

Кроме того, в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявил, что после руководства регионом Левченко в Иркутской области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.